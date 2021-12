Ved Minnesund har to biler frontkollidert. Barn var involvert, men ingen fremstår alvorlig skadet, melder politiet like etter klokken 12.00.

Et vogntog fikk stans på E6 mellom Tangerudkrysset og Hvamkrysset i retning Oslo. 500 meter før denne stansen, var det også et trafikkuhell, melder VTS. Like før klokken 12.00 opplyser sentralen at veien er ryddet, men at det «fortsatt er flere vogntog med problemer på strekningen».