Glatte veier på Østlandet: Ber bilister senke farten

Vegtrafikksentralen ber trafikanter kjøre forsiktig på Østlandet tirsdag morgen. Snø på veiene skaper utfordringer.

Vegtrafikksentralen Øst melder tirsdag morgen om glatte veier i distriktet.

– Det er vekslende snø, løs snø og bart i spor. Da kan det være litt glatt. I dag må man bare beregne litt ekstra tid, kjøre etter forholdene, avpasse farten og holde god avstand til bilen foran, sier trafikkoperatør Mette Brunæs til VG.

Hun opplyser at det har vært noen mindre trafikkrelaterte hendelser i morgentimene tirsdag.

– Venter noen små uhell

– Alt av beredskap og alt av brøytebiler er ute. I dag tar det litt tid å få brøytet vekk. og så lenge det snør, snør det jo igjen bak dem. Enn så lenge i dag, må man være forberedt på å kunne møte snødekte veier, sier trafikkoperatør Brunæs.

– Vi har ikke fått noen meldinger om alvorlige ulykker. Det er noen småproblemer, men de er helt ubetydelige, sier operasjonsleder Jon Erik Nygård i Øst politidistrikt til VG tirsdag morgen.

Han sier et vogntog klokken 08.30 står fast ved Fredrikstadbrua, men at føreren legger på kjetting, og politiet dirigerer trafikken forbi. Operasjonslederen mener relativt lite trafikk, og at folk tilpasser farten til forholdene er med på å bidra til at man unngår alvorlige ulykker på føret.

– Vi venter noen små uhell, men ofte så er farten ganske lav på slikt føre. Samtidig vil jeg oppfordre de som kjører på høyhastighetsveiene om å avpasse farten etter forholdene, sier operasjonsleder Nygård.

Han påpeker at høy fart på glatt føre kan gjøre at man mister kontroll, og at trafikanter derfor bør senke farten etter føret i dag.

Fører uten sikt mistet lappen

En bilfører i Moss ble fratatt førerkortet, opplyser politiet, da personen skal ha kjørt uten å ha skrapt vekk nok is fra bilen.

– Føreren av dette kjøretøyet blir anmeldt og fratatt førerkortet sitt etter å ha kjørt uten å ha nok utsyn, skriver politiet i Øst på Twitter.

GLASERT: Slik så det ut fra bilens innside etter at politiet hadde stanset føreren.

Politiet har delt et bilde fra innsiden av bilen, som viser marginal sikt gjennom bilens frontrute.

– Snø, dugg og manglende bruk av kupévifte gjorde at han knapt nok så ut på veien, beskriver Nygård i Øst politidistrikt til VG. Han forteller at det var snakk om en mopedbil på fire hjul.

VANSKELIG FØRE: E6 ved Nøstvet tirsdag morgen.

Politiet ble oppmerksomme på kjøretøyet etter meldinger fra publikum om «svært vinglete kjøring».

På Twitter meldte Vegtrafikksentralen (VTS) om et trafikkuhell på Karihaugen i Oslo, som førte til redusert fremkommelighet. Klokken 07.05 var veien ryddet.