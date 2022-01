TØFF START PÅ ÅRET: Nyttårsfesten endte dramatisk for Jeanett Halstensen (26) (med katten Bellini) og venninnen Emilie Tostrup (26).

Katten Bellini bortført på nyttårsfesten

Bare timer etter at Jeanett (26) og Emilie (26) tok dette nyttårsbildet, ble katten Bellini stjålet fra leiligheten deres.

Jeanett Hallstensen (26) feiret nyttårsaften hjemme i leiligheten i Oslo, der hun bor med to venninner og katten Bellini (ni måneder).

– Jeg var der med den nærmeste vennegjengen. Etter at vi hadde vært på Sankthanshaugen og sett på rakettene ved midnatt, gikk vi tilbake til leiligheten der noen flere bekjente ble med, forteller Jeanett.

Hun gikk og la seg i totiden, men katten Bellini foretrekker litt varmere temperatur på soverommet, og lå i naborommet.

Da Jeanett sto opp i 12-tiden første nyttårsdag, var hennes kjære Bellini, en hunnkatt av rasen britisk korthår, sporløst forsvunnet.

STJÅLET: Bellini ble tatt mens hun lå og sov.

– Jeg brøt helt sammen, fikk full panikk, forteller Jeanett.

Det kom etter hvert frem at det hadde vært gjester i leiligheten i løpet av natten som hun ikke kjente til.

Dermed startet Jeanett, kjæresten hennes og venninnen Emilie Tostrup en egen, omfattende etterforskning for å spore opp katten.

– I 36 timer satt vi søvnløse mens vi gjorde et dypdykk i sosiale medier og på Google i håp om å finne henne. Etter hvert oppnådde vi kontakt med familien og nettverket rundt de som tok Bellini. Underveis hadde vi kontinuerlig dialog med politiet for å oppdatere dem, forteller Jeanett.

DYR KATT: Bellini er av rasen britisk korthår, som er verdt opp mot 15 000 kroner.

Mange delte deres bønn om hjelp i sosiale medier, og til slutt tok en person i Lillehammer kontakt med nyttige opplysninger om hvor katten kunne være.

– Det viste seg å stemme, og politiet fant Bellini på den oppgitte adressen. Vi har fått veldig god hjelp fra politiet både i Oslo og Lillehammer, sier Jeanett Hallstensen.

Sammen med kjæresten satte hun seg i bilen og kjørte til politistasjonen i Lillehammer for å bli gjenforent med katten sin.

– Det er den lykkeligste dagen i mitt liv, for jeg hadde ikke trodd jeg skulle få se henne igjen. Nå gråter jeg av glede, sier hun.

GJENFORENING: Etter to døgn ble Jeanett gjenforent med sin kjære Bellini.

Katter av Bellinis rase selges for opp mot 15 000 kroner, og Jeanett tror at prisen har med bortføringen å gjøre.

Uskadet

– Hun var heldigvis helt uskadet da jeg fikk henne tilbake. Hun virket bare litt forvirret, men nå går det helt fint. I dag har hun fått masse god mat og enda mer kjærlighet enn hun kanskje har lyst på, ler Jeanett.

Hun takker kjæresten sin, venninnen Emilie og politiet for god hjelp, og vil gjerne dele noen råd etter dramaet hun har vært gjennom.

– Først og fremst, la aldri bekjente invitere med fremmede hjem. Men hvis du først skulle oppleve noe som dette, så gjør din egen research for å finne adresser, meld fra i sosiale medier og gi alt du har av informasjon til politiet. Det forenkler politiarbeidet og øker sjansen for å finne kidnappede kjæledyr.

Hun legger til at denne historien ikke hadde endt lykkelig hvis det ikke hadde vært så mange som hadde engasjert seg.

– Folk har vært så fantastisk hjelpsomme. Jeg har virkelig fått tilbake troen på kjærligheten her i verden!

HJEMME IGJEN: Bellini har fått mye kos etter at hun kom tilbake til Jeanett i Oslo.

Politiet bekrefter

– Det stemmer at en katt ble stjålet fra en leilighet den 1. januar 2022, bekrefter politiadvokat Vilde Humlegård i en e-post til VG.

– Etter at anmeldelsen ble mottatt dagen etter, ble det opprettet kontakt mellom fornærmede og politiet – og med god bistand fra eier av katten, ble katten lokalisert og tilbakelevert til fornærmede om lag to dager senere, skriver hun og legger til at det ikke er noen pågrepne i saken og at politiet ikke kjenner til motivet bak handlingen.

På spørsmål om hvor vanlig slike kattebortføringer er, svarer Humlegård:

– Det at en katt blir stjålet fra en leilighet er vel heller en uvanlig melding og oppdrag – også for politiet.

Ordenssjef Frode Øvreås i politiet på Lillehammer bekrefter at de ble kontaktet av politiet i Oslo søndag cirka klokken 16.

– De jobbet da med en sak som blant annet inneholdt info om en stjålet katt. Denne var stjålet av to navngitte personer, og det var i tillegg info om at katten var plassert hos en tredje person her på Lillehammer. Politiet dro til vedkommende som skulle oppbevare katten og den ble der funnet like før klokken 17, skriver Øvreås i en e-post.