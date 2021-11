HAR SPURT: Kulturminister og mangeårig stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen har kontaktet Stortinget for å få klarhet i skattespørsmål.

Kulturministeren kan få skattesmell for pendlerbolig: − Vårt eget ansvar

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) forteller at hun sjekket med både Stortinget og Skatteetaten før hun leide ut et rom til venninnen. Nå har både hun og politikere fra Høyre og SV meldt inn saker til vurdering.

Av Eiliv Frich Flydal

I helgen avdekket VG at Stortinget bare har trukket én representant i skatt for fordel av gratis pendlerbolig i Oslo det siste tiåret. Samtidig har en rekke representanter leid ut hele eller deler av boligen sin på hjemstedet.

Men: Når man leier ut egen boenhet på hjemstedet, kan det føre til at pendlerboligen likevel ikke blir skattefri. I så fall må også Stortinget betale 14 prosent arbeidsgiveravgift.

Dermed risikerer nå både flere stortingsrepresentanter og Stortinget selv store krav om skatt og arbeidsgiveravgift.

STORTINGSDIREKTØR: Marianne Andreassen.

Flere tok kontakt

I en e-post fra Stortingets direktør Marianne Andreassen til de folkevalgte mandag ettermiddag, skriver hun at flere representanter har tatt kontakt med administrasjonen og spurt om de skulle betalt skatt, etter å ha leid ut hele eller deler av boligen sin på hjemstedet.

«Dette er en av problemstillingene som nå vurderes av advokatfirmaet Grette», skriver Andreassen.

SKATTETRØBBEL: Stortinget og flere folkevalgte er i skattetrøbbel etter en serie avsløringer i pressen.

Rapporten fra Grette skulle leveres 30. november, men er utsatt til 15. desember.

Frykter skattesmell

VG fortalte i helgen hvordan nåværende kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i fjor ble den eneste Stortinget har trukket i skatt for pendlerbolig på ti år. Hun har vært innvalgt på Stortinget fra Hedmark siden 2005 og har i tråd med regelverket hatt pendlerleilighet i Oslo like lenge.

Trettebergstuen tok selv kontakt med Stortingets administrasjon i fjor, for å si at hun solgte leiligheten sin på Hamar og folkeregistrerte seg hos moren i samme området.

HAMAR: Anette Trettebergstuen drev valgkamp i Hamar og Løten i sommer.

Dermed hadde hun ikke lenger utgifter til bolig på hjemstedet og ba om å få skatte av fordelen med gratis pendlerbolig i Oslo, i tråd med loven.

– Det var jo åpenbart for meg at jeg skulle skatte, selv om reglene var uklare, da jeg ikke lenger hadde utgifter til bolig på hjemstedet, sier hun til VG.

Selv om Trettebergstuen sjekket med Stortingets regelverk og Skatteetaten før hun leide ut i 2019, tok hun på ny kontakt med administrasjonen etter VG-saken om skatt på pendlerboliger.

Deretter tok Ap-toppen selv kontakt med VG og fortalte hvorfor hun kan ha havnet i en skatteklemme:

– I 2019 leide jeg ut ett av tre soverom i leiligheten min på Hamar i åtte måneder til en venninne, fordi hun skulle studere her en kort periode, forteller Trettebergstuen til VG.

Hadde sjekket

Hun vekslet selv mellom å bo i Oslo og Hamar i samme periode. Etter leieinntektene hadde hun fortsatt utgifter på 11.000 til leiligheten i måneden.

– Før jeg leide ut sjekket jeg Stortingets boligreglement, skatteregler på nett, og ringte Skatteetaten for å finne ut om jeg skulle betale skatt av leieinntektene.

– Men ingen sa underveis at pendlerboligen i Oslo ble skattepliktig, fordi du skulle leie ut din egen boenhet på Hamar?

– Nei, sier Trettebergstuen.

STORTINGSLEILIGHET: Stortinget har rundt 140 leiligheter, her en på Majorstuen i Oslo.

Vil betale

Nå har hun tatt kontakt med sin gamle arbeidsplass og bedt dem vurdere om hun skulle skattet av verdien av pendlerboligen i Oslo.

– Har det vært skattepliktig, så har det vært skattepliktig. Da må vi som har leid ut betale.

Dersom hun må skatte, skal Stortinget også betale arbeidsgiveravgift på 14.1 prosent av det samme beløpet.

Har du tips til VG om pendlersakene? Ta kontakt med journalist Eiliv Frich Flydal på eiliv@vg.no eller på tlf. 45291836 (bruker Signal).

«Rigid»

Skatteetaten slo fast at pendlere som leier ut hele eller deler av sin egen boenhet på hjemstedet, må skatte av gratis pendlerbolig i prinsipputtalelser i 2008 og 2017.

Etaten legger til grunn at dersom egen boenhet i hjemmet leies ut, er det grunn til å anta at pendleren ikke lenger har kostnader der. Dermed må de skatte av godet med gratis bolig gjennom jobben.

Det gjelder uavhengig av om arbeidstageren pendler til utlandet eller Norge – og uavhengig av størrelsen på leieinntektene:

«Skattedirektoratet ser at denne forståelsen av gjeldende rett kan virke noe rigid i gitte situasjoner, men legger likevel vekt på at det vil innebære meget vanskelige grensedragninger dersom det skal åpnes opp for en større grad av tillatt utleie enn det som hittil har vært praktisert.»

Dermed hjelper det ikke at Trettebergstuen fortsatt hadde store utgifter til leiligheten sin på Hamar. Uttalelsene ligger offentlig tilgjengelig på internett.

Foreldelse av skattesaker Foreldelsesfristen for skattesaker er opptil ti år, dersom den skattepliktige ilegges skjerpet tilleggsskatt eller anmeldes for brudd på straffebestemmelsene i straffeloven. Vis mer

– Vårt eget ansvar

Stortinget har fått krass kritikk for å ikke opplyse representantene om regelen. Stortingsdirektør Marianne Andreassen vil ikke svare VG på om administrasjonen overhodet har vært klar over praksisen.

– Men er det noen grunn til landets lovgivere ikke burde fange opp problemstillingen selv? Han som skrev brevet til Skatteetaten i 2017, som resulterte i prinsipputtalelsen, skjønte det jo?

– Ja, det er et godt spørsmål. Det er vårt eget ansvar. Hvorfor denne presiseringen ikke har blitt fanget opp er vanskelig å si, sier Trettebergstuen.

– Men nå ikke Stortinget vet om reglene, de ikke er omtalt i regelverket fra Stortinget, ei heller på Skatteetatens sider for utleie og man ikke får råd om det når man i tillegg ringer for å sjekke. Ja, da ... Det må en enorm ryddejobb til for Stortinget, sier kulturministeren.

Kjøpte hus – leide ut

Også stortingsrepresentantene Mona Fagerås (SV) fra Nordland og Aleksander Stokkebø (H) fra Rogaland har nå kontaktet Stortingets administrasjon.

FRA NORDLAND: Mona Fagerås (SV) i spørretimen.

– Saken min ligger nå hos advokatene Grette, slik pendlerboligsakene til flere andre stortingsrepresentanter gjør, sier Fagerås til VG.

Hun kjøpte hus i Leknes kommune i 2018 og leier ut et soverom i kjelleren som har eget tekjøkken, men ikke eget bad.

– Jeg har sjekket feil skatteregler. Jeg er innenfor reglene for å få pendlerbolig og jeg kan leie ut en hybel skattefritt. Men jeg leier ut en hybel som ikke defineres som «separat enhet». Jeg skulle derfor ha skattet av fordelen med pendlerleiligheten, sier Fagerås.

Hun bor i huset på Leknes med et annet familiemedlem og drar hjem dit i helgene.

– Fryktelig lei meg

– Jeg er selvsagt fryktelig lei meg for at jeg ikke hadde sjekket dette grundig nok. Dette er mitt ansvar. Et ansvar som er ekstra stort siden jeg er stortingsrepresentant og jeg skal selvsagt ta min straff i sakens anledning, sier Fagerås.

– Det kommer til å være mange som blir skuffet over at jeg er havnet i denne situasjonen. Til de sier jeg unnskyld. Men det har aldri vært en hemmelighet at jeg leier ut denne hybelen, det vet alle hjemme på Leknes.

Som VG tidligere har skrevet, spurte aldri Stortingets administrasjon om de som søkte pendlerbolig hadde inntekter fra utleie.

– Jeg har aldri blitt spurt av Stortinget om jeg har hatt inntekt på boligen, bare om jeg har utgifter. Og det kan jeg bekrefte at jeg har. Jeg står helt alene om dette huskjøpet og det sier seg selv at jeg har utgifter langt ut over den inntekten jeg har på utleie av hybelen.

Også en stortingsrepresentant fra Høyre har kontaktet Stortingets administrasjon med spørsmål om sitt utleieforhold hjemme.