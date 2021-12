BILLIG: Det er ikke dyrt å få digitale kopier av norske identitetsdokumenter på nett. Man kan også få kjøpt fysiske kopier.

Norske pass og førerkort til salgs på det mørke nettet: − Vanskelig å forhindre

Et pass solgt på det mørke nettet dro en uskyldig mann inn i Lørenskog-saken. Fortsatt ligger det tusenvis av ID-dokumenter, også norske pass, til salgs på disse markedsplassene.

For småpenger, i form av kryptovaluta, kan man på det mørke nettet kjøpe såkalte «mega»-pakker som inneholder tusenvis av stjålne identiteter.

Den siste uken har VG gjort noen enkle søk på det mørke nettet, som er den uregulerte, krypterte og anonyme delen av internett.

VG har funnet en rekke markedsplasser hvor det selges identitetspapirer og andre ulovlige varer. Papirkopier av pass og andre slike identitetsbevis selges for svært lave summer.

På markedsplassen World Market selges en «mega»-pakke med ID-papirer fra hele verden for bare 1,79 dollar, som må betales i kryptovalutaene bitcoin eller monero.

På samme markedsplass ligger også falske norske pass ute til salgs, noe en selger skal ha 400 dollar for. Angivelig skal man få tilsendt et falskt pass innen to til tre uker. Et ekte pass koster angivelig betraktelig mer – 40 000 dollar, ifølge selgeren.

På en annen nettside, Onion Identity Service, kan man angivelig kjøpe et norsk førerkort for 550 euro, eller litt over 5500 kroner.

På en annen nettside selges hacking-tjenester, hvor man angivelig kan «ødelegge noens liv» for 1700 dollar, eller om lag 15 000 norske kroner.

Blant dem som har blitt offer for ID-tyveri og videresalg på det mørke nettet, er Ole Henrik Golf (32).

Det var på den måten han intetanende ble blandet inn i Lørenskogs-saken.

– Nå er det forstemmende lite vanskelig å skaffe seg ID-er på skjulte nettsider, det holder nærmest å kunne logge seg på, sier Jonas Alsaker Vikan, som er gravejournalist i E24 og ekspert på det mørke nettet.

UFRIVILLIG DRATT INN: Politiet mener identiteten til Ole Henrik Golf (32) har blitt misbrukt av de som står bak forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen.

De som står bak Anne-Elisabeths Hagens forsvinning, har brukt passkopien til det politiet mener er planleggingen av ugjerningen som ble begått mot Anne-Elisabeth Hagen.

– Det er vanskelig å forhindre at dette kan skje. Det holder dessverre å komme ut for utro tjenere i forbindelse med hotellopphold, leie av bil og lignende i utlandet. Å kopiere opplysningene slik at de kan misbrukes, er lett og raskt. I tillegg kan opplysninger stjeles ved datainnbrudd, passordtyveri og andre lignende former for cyberkriminalitet, sier Vikan.

Slik cyberetterforsker Espen Øyslebø i selskapet Raven CIS ser det, er det ingenting Golf kunne ha gjort for å beskytte seg selv mot tyveriet.

– Han kan ha gitt passet sitt til et hotell eller en onlinetjeneste som krever det av ham for at han skal være kunde. Hva som skjer med informasjonen etter det er utenfor hans kontroll.

Øyslebø peker også på at det ikke er noe automatikk i at man blir varslet om noen andre bruker din identitet på nett, slik det er med for eksempel kredittsjekker.

Info Politiets etterlysning Politiet etterlyser nå alle som har solgt, delt eller kjøpt pass-kopien på det mørke nettet i håp om at det kan lede til at man løser Lørenskog-forsvinningen. De ber også butikker og betalingstjenester gjøre søk i sine systemer for å se om de kan finne spor av: Passet hans

Det mystiske telefonnummeret +47 40 74 56 68

E-postadressen ohgolf@mail.com

Golfs forretningsadresse Store Elvegate 16 A Kontakt politiet på telefonnummer 64 81 95 99 eller via tipsskjema Tips VG på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til 958 51 904. Vis mer

Det betyr at noen kan operere med en annens identitet på nett, uten at offeret får beskjed.

– Hvis dokumenter som er stjålet eller lekket fra en tjeneste er godkjent som dokumentasjon på identitet hos en annen tjeneste, er ikke det en reell kontroll av identitet. Da har systemet som er laget for å verifisere identitet sviktet.

Tilgjengelig for den som vil

Man trenger ikke mer enn en søkemotor for å finne veien til internetts bakside. Det mørke nettet er egentlig ikke mer enn nettsider gjemt bak innloggingsmurer, forklarer Øyslebø.

– Informasjonen ligger der, det er bare et spørsmål om hvordan man får tilgang til det. Et vanlig forum er gjerne beskyttet med brukernavn og passord, og så har man forum som gjemmer seg bak anonymiseringstjenester.

Et menneskelig skalkeskjul

Når man først har fått tak i et pass er det mange måter det kan misbrukes på.

I Lørenskog-forsvinningen mener politiet at identiteten til Ole Henrik Golf har blitt misbrukt til å blant annet åpne kontoer på kryptovaluta-børser.

På denne måten har de skjult hvem den reelle eieren av kontoene er.

– Om noen får tilgang til din bankkonto er det vanskelig for dem å tømme den uten å bli tatt. Man kan ikke gå i banken, for da blir man stilt mange spørsmål om ID, og man kan ikke tømme kontoen ved å overføre til sin egen konto, forklarer Øyslebø.

Dette vil etterlate spor. Da må man finne en mellommann som kan redusere risikoen for å selv bli tatt.

– Da har noen andre tatt den jobben med å overføre de pengene, og det er de som blir tatt av politiet. Med et bilde av et pass kan man sørge for at det ikke er en selv som blir identifisert.