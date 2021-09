KRITISERER MOXNES: Une Bastholm og Bjørnar Moxnes er enige om at de vil stoppe leting etter ny olje og gass, men en uke før valget krangler de så busta fyker.

Bastholm i strupen på Moxnes: − Svikter verdens fattigste

MDG-leder Une Bastholm går til frontalangrep på Rødts Bjørnar Moxnes. Hun sier at han ikke vil prioritere kravet sitt om letestopp for olje i forhandlinger. Politisk motivert hallusinasjon, svarer en oppgitt og irritert Rødt-leder.

Av Eirik Røsvik

Ap-leder Jonas Gahr Støre trenger støtte for å flertall fra MDG eller Rødt ifølge VGs siste nasjonale måling.

Nå krangler de to partiene høylytt om hvem det bør være.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier i et VG-intervju at han kan bli den naturlige budsjettpartneren til en rødgrønn regjering, fordi MDG i motsetning til Rødt stiller et ultimatum om å stoppe oljeleting.

Begge har letestopp som et krav, men Bastholm mener at Moxnes nå har vist kortene sine.

– Intervjuet med Bjørnar Moxnes er ganske avslørende. Letestans for olje er den avgjørende klimakampen i Norge i dette tiåret. Moxnes sier egentlig rett ut at Rødt ikke prioriterer letestans. Da mener jeg at han svikter verdens fattigste, sier Bastolm og peker på at de rammes hardest av klimaendringer.

Bastholm avviser at hun har satt seg selv på gangen ved å stille ultimatum. Et ultimatum betyr at et parti ikke kan gi opp et krav i forhandlinger.

– Han sier at Ap kan komme til ham for å få gjennomslag hvis MDG ikke får det på klima. Hvis vi skal ta ham på alvor, så sier han at han ikke kommer til å prioritere det selv, utdyper Bastholm.

KRITISERER MOXNES: Une Bastholm mener at Rødts Bjørnar Moxnes ikke vil prioritere klima hvis han må velge.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener Bastholm bommer.

Han minner om at letestopp er et av hans tre hovedkrav til en ny regjering (se faktaboks).

– Jeg syns det er litt vanskelig å svare på kritikken fra Bastholm, for den gir jo ingen mening. Alt Bastholm hevder om Rødt er fri fantasi og basert på at jeg ikke mener det jeg faktisk sier, skriver han i en e-post (se resten av svaret nederst i artikkelen).

Rødts tre krav I et VG-intervju onsdag kom Rødts Bjørnar Moxnes med tre hovedkrav som han sier en eventuell ny rødgrønn regjering må levere på: Få ned forskjellene, med å øke skattene for de rikeste for å finansiere gratis tannhelse for alle

En kraftfull miljøpolitikk som kutter utslipp på en rettferdig måte – nye arbeidsplasser og miljøvennlig infrastruktur, ikke ny oljeleting

Profittfri velferd – de kommersielle må ut av barnehage, barnevern og helsevesen finansiert av det offentlige Vis mer

RAMSALT KRITIKK: MDG mener at Rødt ikke er et miljøparti. Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener at Bastholm må lese hva han faktisk sier.

– Ikke et miljøparti

Moxnes sa onsdag til VG at han ikke driver valgkamp med å slenge ut ultimatum, og at han vil forhandle med en ny regjering om en helhetlig politikk.

Ap og Sp vil fortsette med oljeleting.

Bastholm sier at MDG vil prioritere klima høyest i forhandlinger.

– Er Rødt et miljøparti?

– Nei. De er et parti som først og fremst prioriterer profittfri velferd, sier Une Bastholm.

Hun sier at MDG, Venstre og SV er enig om mye, men hun mener at bare MDG er et «ekte miljøparti» fordi klima ble nedprioritert i møte med andre viktige saker da Venstre og SV hadde makt.

FRIR TIL STØRE: Une Bastholm mener Ap bør velge henne og MDG, hvis både hun og Rødt havner på vippen i et nytt storting.

Bastholm er klar på hvorfor Ap bør velge henne, hvis både Rødt og MDG havner på vippen.

– MDG er vanskelig og sta på vegne av klima, ungene våre og verdens fattigste. Men vi er veldig tydelige på at det er dette vi prioriterer hardest, sier hun.

Bastholm sier at de ikke vil kreve vanskelige, dyre og nye velferdsreformer som binder opp store utgifter i mange år fremover, melde Norge ut av EØS eller ta Norge ut av NATO.

Moxnes: – Politisk motivert hallusinasjon

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener at Bastholm må lese det han faktisk sier.

– I intervjuet jeg gjorde med VG står det at hvis Rødt havner på vippen, så må en ny rødgrønn regjering levere på tre hovedkrav, deriblant «En kraftfull miljøpolitikk som kutter utslipp på en rettferdig måte – nye arbeidsplasser og miljøvennlig infrastruktur, ikke ny oljeleting». Med bakgrunn i dette påstår Bastholm at «Rødt ikke prioriterer letestans», skriver Moxnes i en e-post.

– Det er så jeg må gni meg i øynene. Jeg veit jo at Bastholm utmerket godt kan lese. Så dette er nok et tilfelle av politisk motivert hallusinasjon, skriver han.

OPPGITT: Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener at Une Bastholm må lese hva han faktisk sier.

Kaller MDG-kritikk «oppspinn»

Moxnes sier at MDG prøver å fremstille alle andre partier som ubrukelige på miljø, men mener det ikke er sant.

– Jeg synes dette er et trist lavmål fra MDG, for én ting er å være uenig med Rødt i at vi både må få ned klimagassutslippene og bekjempe de økende forskjellene mellom folk – men en helt annen ting er å finne på standpunkter jeg aldri har hatt for å score noen billige valgkamp-poeng, skriver Moxnes.

Han oppfordrer folk til å lese intervjuet for å se hva han mener «i motsetning til MDGs oppspinn».

Han sier at Rødt vil bytte ut dagens regjering og prioriterer fire områder: kampen mot forskjeller, en kraftfull miljøpolitikk, gratis tannhelse og profittfri velferd.