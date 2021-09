STATSMINISTER? Jonas Gahr Støre er folkets favoritt som statsminister ifølge VGs siste statsministermåling.

Fersk måling: Støre knuser Solberg

Ap-leder Jonas Gahr Støre styrker seg som folkets foretrukne statsministerkandidat i VGs siste statsministermåling før valget. Han vil likevel ikke be Vedum gi opp statsministerdrømmen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre styrker posisjonen som folkets foretrukne statsministerkandidat i VGs ferske statsministermåling. Målingen er utført av Respons Analyse.

Hvis de får valget mellom Støre og Erna Solberg peker 54 prosent på Ap-lederen og 39 prosent på Høyres sjef.

Styrkeforholdet endres noe hvis folk også får velge Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Da vil 44 prosent ha Støre, 34 prosent peker på Solberg og 10 prosent foretrekker Vedum som statsminister.

– Det er hyggelige tall og en motivasjon inn i siste helgen. Så vil jeg si at norske valg blir jevne. Så hvis du ønsker det denne målingen viser, så må du stemme Arbeiderpartiet, sier Støre til VG.

STATSMINISTER? Trygve Slagsvold Vedum vil gjerne bli statsminister etter valget.

– Vi ga ikke opp

I vinter var Senterpartiet jevnstore med Ap på målingene og Høyres Erna Solberg folkets klare statsministerfavoritt.

Nå er situasjonen snudd på hodet.

– Vi ga ikke opp, selv om vi lå langt nede som parti og jeg hadde dårlige tall. Vi hadde tro på det vi jobbet med og var enige om at vi skulle stå sammen og jobbe videre. Det er den korte versjonen, forklarer Støre.

Til VG sier Støre at han takker de «som ga meg støtte i de ukene der».

– Trygve Slagsvold Vedum, din statsministekandidatmakker på rødgrønn side, sliter voldsomt på denne målingen og Senterpartiet sliter på nasjonale målinger. Er det på tide at Vedum avlyser sitt kandidatur?

– Senterpartiet har gjort sitt valg og det har jeg respekt for. Nå er det fire dager igjen til valget. Jeg går ut fra at de har mye annet å drive med enn det, sier Støre til VG.

Men Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum nekter å gi opp statsminister-drømmen.

– Senterpartiet er utfordreren. Det er bra at alt ikke bare handler om Ap og Høyre, skriver Vedum i en sms til VG.

– VI ønsker en ny retning for landet, med en regjering av Senterpartiet og Ap. Vi har en egen kandidat og det er vedtatt av landsmøtet. Jeg skal stå på helt inn, legger han til.

STATSMINISTER: Erna Solberg er statsminister i Norge, men på målingene ser det ut som hun må finne seg en ny jobb på Stortinget til høsten.

Solberg: Skjer hvert valg

I vinter var Erna Solberg mer populær enn borgerlig side til sammen.

Hun er ikke overrasket over den ferske målingen. Solberg sier at tallene til partiene og statsministerkandidatene på meningsmåliger tradisjonelt sett blir likere jo nærmere man kommer valget.

– Det er i overenstemmelse med at de rødgrønne har et overtak på meningsmålingene. Jeg vil anta at når vi kommer så langt mot et valg, så vil disse målingene være mindre personavstemninger og mer avspeilende for hva du faktisk vil stemme på, sier Solberg.

– Det mener jeg at jeg har sett hver eneste valgkamp, at det nærmer seg mer i en sånn sammenheng. Folk er bevisst hvilken statsminister de får, gitt hva de vil stemme på, legger hun til.

– Det er voldsom endring fra i vår, da du ledet konmfortabelt?

– Ja, men da tror jeg at jeg sa at det avspeilet meningsmålingene. Så er det politikk som avgjør. Men det er sterkere utslag i sluttfasen av en valgkamp, sier hun.