Demning flyttet til høyeste «fareklasse»: − Vi som bor her frykter en katastrofe som i Gjerdrum

I verst tenkelig scenario vil det kunne gå to minutter fra gigantdemningen ved Åna-Sira brister og til sandmassene når tettstedet.

– Vi som bor her frykter en katastrofe som i Gjerdrum, sier Monica Halvorsen (53) og sikter til kvikkleireskredet 30. desember i fjor som tok ti menneskeliv.

Tirsdag kveld holdt gruveselskapet Titania informasjonsmøte for bekymrede innbyggere i Åna-Sira i Sokndal og Flekkefjord kommuner. En ny rapport fra arkitekt- og ingeniørselskapet Sweco slår nemlig fast at demningen som holder Lundetjern landdeponi på plass har blitt flyttet til høyeste konsekvensklasse (fra 0 til 4).

– Jeg føler nesten at jeg har flyttet til Pompeii, sier en av de 150 innbyggerne i Åna-Sira, Monica Halvorsen til VG.

– Jeg kjøpte hus her for to år siden, men sover ikke godt om natten lenger. Det hjelper ikke å sette opp et varslingssystem hvis de verste prognosene inntreffer.

I rapporten er det beregnet at det ved en demningsbrist kan ta 13 minutter til dalen er dekket av 25 meter slam.

REDD: Monica Halvorsen (53) er bekymret for hva som vil skje om sanddemningen ved hjemstedet Åna-Sira brister. Demningen sees bak i bildet.

Med sine 1,2 kvadratkilometer er Lundetjern landdeponi det største i sitt slag i Norge, og det vokser hvert år med to meters høyde med finmalte sandmasser fra bergverksdriften til gruveselskapet Titania.

Dette er saken I august 2021 ble gruvedam 1, basert på ny kunnskap, oppgradert til konsekvensklasse 4

Konsekvensklassen sier ingenting om risiko (sannsynlighet) for dambrudd, men konsekvensen.

Generelt er det svært liten sannsynlighet for dambrudd på store dammer i Norge.

Norge har et strengt regelverk som skal forebygge at slike hendelser skjer.

Ved konsekvensklasse 4 stilles det krav om utførelse og godkjenning av flomberegninger, revurdering (dvs. en sikkerhetsvurdering og tilstandsanalyse) og tekniske planer for tiltak på dammen dersom dette er nødvendig.

I tillegg stilles det krav om utarbeidelse av dambruddsbølgeberegning (rapporten fra Sweco) og beredskapsplaner.

Det stilles også krav om at det må benyttes NVE-godkjente fagpersoner/spesialister (rådgivende ingeniører) i dette arbeidet.

NVE er godkjenningsmyndighet. (Kilde: NVE) Vis mer

Fant fuktighet

– Deponimassene var tidligere tørre, men nye målinger har vist at det nå er fuktighet i massene. Dette er bakgrunnen for konsekvensutredningen som har ført til at demningen har fått høyeste konsekvensklasse, forklarer senioringeniør Karen Marie Straume i seksjon for damsikkerhet i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– LITE SANNSYNLIG: Senioringeniør Karen Marie Straume i NVE understreker at det er svært lite sannsynlig at demningen skal briste.

– Konsekvensklassen sier ikke noe om risikoen for at demningen skal briste, men om konsekvensen hvis det skulle skje, forklarer hun. Kraftig jordskjelv kan være utløsende.

– Demningen er ikke farligere enn før, dette betyr bare at man vet mer, understreker hun.

Etter noen ulykker i andre land i tillegg til funnene av fuktige sjikt i massene, tok Titania selv initiativ til rapporten fra Sweco, som VG har fått tilgang til.

– Titania har vært veldig på ballen og gjort alt de skal i henhold til vårt regelverk, sier Straume til VG.

Hun forklarer at det er svært konservative forutsetninger i regnestykket som førte demningen opp i høyeste konsekvensklasse.

– Ved beregningen ser man for seg at hele demningen forsvinner, og at massene blir flytende. Hvis det er flere enn 150 boliger som blir berørt på veien, betyr det konsekvensklasse fire.

MÅ FORSTERKES: Enorme mengder holdes på plass av demningen, som nå må forsterkes. 30–40 meter forsterkning kreves foran nåværende dam.

Klasse fire medfører at det stilles de strengeste kravene i damsikkerhetsregelverket.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med administrerende direktør i Titania Dag A. Larsen, men til Avisen Agder sier han at forsterkningen av deponidemningen trolig vil koste flere hundre millioner kroner. Omfattende overvåkning av dammen blir satt i verk frem til forsterkningen er ferdig om et par års tid.

«Fortvilet stemning»

Monica Halvorsen forteller at det var en fortvilet stemning på informasjonsmøtet tirsdag.

– Folk er engstelige. Mange har småbarn og hva rekker du å få gjort på to minutter med kanskje tre unger i huset? Vi ble ikke akkurat beroliget av svarene vi fikk, sier Halvorsen.

Befolkningen har tidligere også klaget på mye støv fra deponiet til Titania.

– De har fått lov til å øke driften mer og mer, og det gir mange uheldige konsekvenser, sier hun.

FØLER SEG TRYGG: Torbjørn Klungland (Frp) er ordfører i Flekkefjord.

Deler ikke bekymringen

Ordfører i Flekkefjord, Torbjørn Klungland er ikke like bekymret.

– Jeg deler ikke bekymringen om at worst case scenario kan inntreffe, demningsveggen er solid dimensjonert også før endringen av klassifisering, men det blir viktig å få på plass trygghetsmekanismer.

– Dagens varslingssystemer er nok ikke dimensjonert godt nok opp, så her må det gjøres en jobb på plan, varsling, overvåkning og beredskap i tillegg til selve damforsterkningen, sier Klungland til VG.

– Du sier du ikke deler bekymringen, men kan du forstå at innbyggerne er bekymret med Gjerdrum friskt i minne?

– Jeg er ikke fagperson, men Gjerdrum er nok ikke direkte sammenlignbart. Jeg forstår at enhver som lever i områder som har overliggende damanlegg, tenker på det. Det gjelder mange mennesker, ikke minst også i sammenheng med kraftverk.

– Men jeg er glad for at bedriften tar dette på alvor og akter å forsterke demningen. Vi har en forventning om at selskapet følger opp forpliktelsene som de ble pålagt av statlige myndigheter å gjøre, sier ordføreren.