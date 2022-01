MYRSETH HAR TALT: Cecilie Myrseth har sett seg lei av hvordan Høyre og Venstre opptrer i opposisjon og tar nå

Ap-topp: Høyre og Venstre er blitt corona-populister

Cecilie Myrseth (Ap) legger bredsiden til i et angrep på opposisjonen – som hun mener opptrer som vinglete populister. Samtidig tror hun på «betydelige lettelser» neste uke.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Cecilie Myrseth (Ap) leder helsekomiteen på Stortinget. Hun sier til VG at hun har sett seg lei på måten de tidligere regjeringspartiene opptrer i opposisjon om corona-tiltakene.

– Nå har vi gått fra at Høyre og Erna Solberg brukte valgkampen på å varsle fullstendig gjenåpning, til at de de nå surmuler over situasjonen og forsøker å score billige poeng hos en befolkning som forståelig nok er kjempelei av tiltak og corona.

– Høyre og Venstre har gått fra ansvarlige partier når det kommer til corona, til å legge seg på en populistisk og vinglete linje. De er ikke til å kjenne igjen, sier Myrseth.

Tidligere denne uka gikk Venstres Sveinung Rotevatn ut i VG og ba om at påbudet om hjemmekontor måtte oppheves.

Myrseth viser også til flere av Høyres utspill, deriblant at partiets Tone Wilhelmsen Trøen (H) har omtalt regjeringen som fraværende og passive i corona-håndteringen.

Cecilie Myrseth etterlyser en mer konstruktiv opposisjon om corona-tiltakene.

Rom for å være uenige

– Faglige råd til tross, tiltakene koker vel ned til politikk. Er det ikke da rom for at opposisjonen sier hva de mener om tiltakene?

– Jo, absolutt. Det er det rom for. Og det er rom for å være uenige. Men jeg stusser på at partiene som har styrt gjennom store deler av pandemien plutselig ikke er interessert i å få faglige råd på bordet. Det er et fullstendig hamskifte fra Høyre, og mange lettvinte utspill. Det har jeg nå gått lei av, slår Myrseth fast.

Hun mener opposisjonen må ha tålmodighet til å vente på de faglige rådene som oversendes regjeringen fra helsemyndighetene denne uken.

Samtidig varsler hun at de rådene kan føre til det hun kaller «betydelige lettelser» allerede neste uke.

– I løpet av denne uken får regjeringen faglige råd og innspill som forhåpentligvis fører til at vi neste uke får betydelige lettelser. Det vet også opposisjonen, men det er svært spesielt at de ikke venter på faglige råd før de konkluderer.

Sveinung Rotevatn mener flere av regjeringens tiltak må oppheves.

Svar på tiltale fra Rotevatn

Etter å ha blitt fremlagt kritikken fra Myrseth tenker Rotevatn seg om i to sekunder, som for å være helt sikker, før han slår fast:

– Dette er faktisk det dummeste jeg har hørt.

Han utdyper:

– Vi har sittet i regjering og lyttet til faglige råd, og vi har lyttet til faglige råd i opposisjon. Men vi fulgte dem aldri slavisk, hverken i eller utenfor regjering. Smitteverntiltak er til syvende og sist et politisk ansvar.

Han viser til at Støre-regjeringen tidligere har fått faglige råd om å åpne skolene, uten å følge rådene.

– Denne kritikken tar jeg ikke til meg overhodet. Regjeringen bør heller prioritere å lette uforholdsmessige tiltak, enn å komme med urimelige politisk angrep.

– Jeg lar meg ikke belære om ansvarlighet i opposisjon fra Ap, som i sin tid overprøvde regjeringens smitteverntiltak ved å åpne for skjenking og uteliv mens vi var på vei inn i en diger smittebølge.

Tone Wilhelmsen Trøen mener Myrseths kritikk er urimelig

– Urimelig

Høyres Tone Wilhelmsen Trøen avviser også kritikken fra Myrseth.

– Jeg synes det er en veldig urimelig kritikk, fra en representant for et parti som i opposisjon selv overprøvde vår regjering og faglige råd, og stemte for å åpne ølkranene da landet gikk inn i en ny smittebølge.

Høyre-politikeren sier partiet har vært varsomme med å kommentere enkelttiltak.

– Vi har stilt oss hundre prosent bak regjerings tiltak mot omikron. Vi har støttet deres beslutning om å vente til godt etter nyttår for å se på effekten av tiltakene, sier Trøen.

Hun påpeker at Høyre har etterspurt det faglige grunnlaget for flere beslutninger.

– Når Ap, Sp og Sv i Stortinget nå har satt sluttdato for næringslivets ordninger 28. februar, mens regjeringen først vil revidere sin strategi i april, etterlyser vi mer forutsigbarhet for næringslivet og folk.