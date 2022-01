MISFORNØYD: Flere av de som møtte opp på Eidsvolls plass i Oslo, var kritiske til hvordan regjeringen har håndtert de høye strømprisene.

Demonstrerte mot høye strømpriser: − Har dårlig samvittighet for å steke vafler

Over hele landet har det torsdag blitt demonstrert mot høye strømpriser. Foran Stortinget hadde Facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm» samlet en engasjert folkemengde.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Gradestokken viste 0 grader, men det var høy temperatur blant de som møtte opp utenfor Stortinget klokken 17 torsdag kveld.

Med plakater og fakler lyttet de årvåkent til de som holdt appeller.

En av dem som hadde dratt til Stortinget var Torild Johansen. Iført refleksvest sto hun spent og ventet på at demonstrasjonen skulle begynne.

– Jeg kjenner på en fortvilelse etter at strømregningen er betalt, sier Johansen.

På grunn av de høye strømprisene har hun blitt ekstra oppmerksom på alt hun gjør i hjemmet som kan øke strømregningen.

FORTVILER: Torild Johansen er en av mange som har kjent på de høye strømprisene den siste tiden.

– Jeg har dårlig samvittighet for å steke vafler, eller vaske klær. Jeg går som en rektor etter mannen min og passer på at han slår av lysene, forteller hun.

Krever lavere makspris på strøm

Demonstrasjonen foran Stortinget var bare én av mange. I hele dag har det vært demonstrasjoner rundt om i landet i blant annet Bergen, Stavanger og Kongsvinger.

De siste månedene har strømprisene vært rekordhøye. Regjeringen har kommet med flere ordninger for å bøte på de høye prisene, men det er likevel ikke godt nok mener mange.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er ikke fornøyd med regjeringens støtteordning.

– Vårt krav er en makspris på all strøm til kunder i Norge på 35 øre per kilowattime.

ENGASJERT: Det var høy temperatur under Bjørnar Moxnes appell.

Regjeringens strømstøtteordning tar deler av regningen for strømpriser på over 70 øre per kilowattime.

Det er ikke godt nok, mener Moxnes.

– Jeg er i tvil om alvoret har sunket godt nok inn hos Støre.

– Men regjeringen økte nylig støtten fra 55 prosent til 80 prosent. Er ikke det et tegn på at han har skjønt alvoret?

– Hvis du blir ranet og raneren gir tilbake 80 prosent av det han har tatt fra deg, skal du være takknemlig for det? spør Moxnes retorisk og fortsetter:

– Det skulle bare mangle. Det er et ran som foregår.

SLAGORD: De som demonstrerte hadde et slagord for demonstrasjonen: «Støre vi krever maks 50 øre».

Har bare varme i et rom

En annen som har fått kjenne strømprisene på kroppen er Trond Johansen.

– Det har gått så langt at det kun er et rom vi har varmt, forteller han.

Han har vært med i Facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm» siden oppstart, og er glad for engasjementet til medlemmene.

DEMONSTERER: Trond Johansen mener det har gått altfor langt.

Gruppen har over 500.000 medlemmer.

Det er helt nødvendig med demonstrasjoner mener Johansen.

– Regjeringen må sette seg inn i vanlige folk, slår han fast.