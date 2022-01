KJØRER PÅ: Oslos byrådsleder Raymond Johansen ber folk ta tilbake Oslo.

Gir klar beskjed til regjeringen: − Nå er det tid for å åpne

Oslo-byrådsleder Raymond Johansen smeller til mot tiltaksnivået i Norge og har klare forventninger om snarlige lettelser.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen mener nå at belastningen folk opplever handler først og fremst om tiltakene – ikke om smitte.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap):

– Det er veldig viktig å si at folkehelse handler om så mye mer enn fravær av sykdom. Nå er det på tide å våge å ta livene våre tilbake. Veldig mange lever mye strengere enn de må. folk trenger å leve og møtes og være sammen.

– Det er lov å treffe venner, det er lov å gå ut og spise og drikke, det er lov å trene sammen og barna kan ha klassebursdag. Vi har forventninger og tror at om kort tid vil det bli åpnet enda mer.

KJØRER PÅ: Oslos byrådsleder Raymond Johansen ber folk ta tilbake Oslo.

Tid for å åpne

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa i går til VG at han ikke er umiddelbart klar til å følge Danmark og han kunne heller ikke love at corona-tiltakene forsvinner 31. januar.

– Vi må ha litt is i magen, sa statsministeren.

Oslos byrådsleder gir klar beskjed til sine forventninger fra regjeringen:

– Nå får vi se hva som kommer tirsdag, men jeg maner nå til at nå er det tid for å åpne.

Den danske regjeringen har landet på at de vil ha vekk corona-restriksjoner fra 1. februar i år.

Det danske folkehelseinstituttet begrunner blant annet gjenåpningen med at sykehusinnleggelsene ligger ganske stabilt, og at få er innlagt på intensivavdeling.

Høy vaksinasjonsgrad

I dag har Johansens byråd besluttet å gå til grønt nivå i Oslo-skolen. Han beskriver sterke inntrykk fra skoleelever som har opplevd pandemi nesten hele sin ungdomstid.

Han sier at selv om smittetallene går opp – og at rundt minst ti prosent av Oslos befolkning er smittet – så er innleggelsene stabile, og at folk blir mye mindre syke enn ved tidligere corona-varianter.

– Vaksinedekningen i Oslo er skyhøy, 335.000 oslofolk har nylig fått sin tredje dose. 553.000 har fått to doser. og det betyr at de nå har veldig godt beskyttet. Nå er tidspunktet inne for å spørre om smitten bør slippes fri. Det er bedre at smitten øker når vi har såpass god vaksinedekning. Nå er det på tide å våge å ta livet tilbake igjen, sier han.

Når en dør åpnes, lukkes en annen. Bokstavelig talt på byrådslederens kontor.

Tiltakenes belastning

Byrådslederen viser til Danmark, som i månedsskifte januar til februar opphever nesten alle tiltak – til tross for at det ennå er mye smitte i landet.

– De definerer ikke lenger covid-19 som en samfunnskritisk sykdom og jeg mener vi er på vei til å få nøyaktig det samme bilde i Norge.

– Mener du vi ikke lenger bør definere corona som en samfunnskritisk sykdom?

– Hvis du ser på smittetallene og det andre så er det en viktig diskusjon å ta, om det er en samfunnskritisk sykdom, sier han og viser også til fagdirektør Frode Forland som denne uken uttalte til VG at smittetiltakene kan gi større belastning enn sykdommen i seg selv.

UTÅLMODIG: Oslos byrådsleder Raymond Johansen mener flere tiltak nå ikke er forholdsmessige og ber regjeringen åpne opp.

– Det gir mening for meg. Vi får stadig nå meldinger om at pågangen av barn og unge som trenger hjelp med mentale problemer og spiseforstyrrelser er enorm. og det er jo reelt folkehelseproblem for barn og unge. Og frafallet fra idretten, korpset, frivilligheten er svært stor og det betyr at veldig mange mister tilknytning til fellesskapet og til mestring og ikke minst her i Oslo som hatt de strengeste tiltakene stort sett gjennom hele pandemien.

KREVENDE: Pandemien har kastet en lang skygge over de siste to årene – også for Raymond Johansen. I Oslo rådhus kaster han de lengste skyggene.

– Må henge på greip det vi driver med

Johansen mener det nasjonale påbudet hjemmekontor må «sees på», og poengterer at det er et inngripende tiltak, selv om det for enkelte har gått fint.

– Det er rart å skulle sitte på hjemmekontor hele dagen, før du så hopper i dusjen og møte venner etterpå. For mange virker ikke det helt logisk.

– Synes du det er logisk?

– Jeg mener dette er et av de tiltakene som helt sikkert blir sett på lettelse for det må henge på greip det vi driver med, og å sitte på hjemmekontor er et stort inngrep for mange.

Brus og is i magen

– Støre gikk ut i VG i går og ba folk ha is i magen. Mange vil oppfatte det som et motsatt signal av ha du sier nå?

– Jeg vil at folk skal ha både brus og is i magen, særlig barna. Jeg oppfatter også at signalene fra regjeringen er at det kommer ytterligere lettelser.

– På den ene siden er det begrensninger fra myndighetene for hvor mange man skal i hjemmet sitt, og på den andre siden ber du nå folk ta tilbake livene sine. Dette er mange ulike budskap for folk å navigere etter?

– Du har helt rett. Selv om vi har lov gå ut og drikke og spise til tolv, oppfattes det av mange som det ikke er helt greit likevel, at det ikke er ønskelig. For nordmenn er veldig både tillitsfulle og lovlydige. Men det er lov, og nå må vi fart på den delen av det sosiale delen av livet. Derfor er det viktig at politiske ledere som jeg i denne byen går ut og sier: ta livene tilbake, ta byen i bruk.

Johansen sier at han selv skal prøve å riste av seg vaner med å bestille mat hjem, heller enn å gå ut – og at også han skal bli flinkere å bruke byen.

– Jeg håper jeg fortsatt har noen venner igjen etter to år med jobb døgnet rundt, så jeg burde kanskje ringe litt rundt for å sjekke de fortsatt er der.