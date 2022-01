VIL OPPLØSE: Stortingsrepresentant Tuva Moflag sier det vil være et løftebrudd om Viken Ap ikke går inn for oppløsning av storfylket.

Stort Ap-lag i Akershus går imot eget fylkesstyre: Vil oppløse Viken

Grasrotopprøret i Akershus Arbeiderparti fortsetter: Nå vil også Nordre Follo Ap oppløse Viken. – Det er en betydelig motstand, sier stortingsrepresentant Tuva Moflag.

Av Andreas Haakonsen

Dermed har halvparten av de 20 kommunepartiene i Akershus Ap gått inn for å oppløse Viken.

Det er stikk i strid med et enstemmig vedtak i fylkesstyret i Akershus Ap tidlig i januar. I fylkesstyret stemte Ap-statsrådene Anniken Huitfeldt og Tonje Brenna for å beholde Viken.

Nordre Follo er et av de største kommunepartiene i Akershus Ap. Et overveldende flertall på 45 stemte for oppløsning, mens syv stemte mot.

– Det forteller meg at det er et tydelig motstand mot å beholde storfylket Viken i Nordre Follo. Det må få betydning for den videre prosessen når så mange kommunepartier har sagt det, sier Tuva Moflag (Ap).

Hun er stortingsrepresentant for Akershus og kommer selv fra Nordre Follo.

– Er det spikeren i kisten for å beholde Viken når halvparten av Akershus Ap sine kommunepartier vil oppløse?

– Jeg tror det begynner å bli en så stor motstand nå at det går mot en oppløsning av Viken. Når man ser hele fylket under ett, er det en betydelig motstand, sier Moflag.

VIL BEHOLDE: Anniken Huitfeldt er utenriksminister og leder av Akershus Ap. Hun stemte for å beholde storfylket Viken i et møte i fylkesstyret tidligere i januar.

Har vært i tvil

Moflag sier hun selv har vært i tvil om det er riktig å gå for oppløsning av storfylket. Det har både handlet om den store omorganiseringen ansatte igjen må gjennom – og grunnet kostnaden ved en oppløsning, forteller hun.

– Men i møter med tillitsvalgte og i samtaler med grasrota i Ap har jeg fått tydelig tilbakemelding om å oppløse. Det er viktig at jeg som folkevalgt lytter til det, sier stortingsrepresentanten.

Hun legger til at det er viktig at det ikke blir for stor avstand mellom folk og politikerne som tar beslutninger om skoletilbud, hvor ofte bussen skal gå, trafikksikkerhet og andre ting som er viktige for folk i hverdagen og nærmiljøet sitt.

– Vi var tydelige i valgkampen på at Viken skal oppløses, vi har en statsminister som har uttalt det og vi har en regjeringsplattform som sier det. Det er viktig at velgerne vet hva de får når de stemmer på Ap.

– Vil det være et løftebrudd hvis Viken Ap ikke går inn for oppløsning?

– Jeg mener det. Det står i fylkesrådsplattformen at man skal legge frem en sak. Jeg tror at velgerne oppfatter at vi også har tenkt til å gjennomføre den saken.

– Avstanden har blitt større

Nordre Follo-ordfører Hanne Opdan (Ap) sier hun er glad for vedtaket. Hun ber Akershus Ap lytte til de mange lokalpartiene og kommunene som har gått inn for å oppløse Viken.

– Som ordfører opplever jeg at avstanden har blitt langt større til Viken enn det den var i Akershus. Det er langt mellom Halden og Hallingdal, og det er langt mellom politikerne i fylket og i kommunene, sier Opdan.

– I det nye fylket har regionrådene fått en mye større plass. For meg tegner det seg et bilde av at det utvikler seg et fjerde nivå i forvaltningen. Det er hverken ønskelig eller økonomisk klokt, sier hun videre.

VIL OPPLØSE: Nordre Follo-ordfører Hanne Opdan (Ap).

Tror på oppløsning

Hun får støtte fra Malin Lifvergren, leder av Nordre Follo Ap.

– Hva vi har sagt til velgerne i valgkampen har veid tungt. Vi har faktisk snakket om at vi skal oppløse Viken hvis vi får makt. Støre har sagt at man ikke skal tvile på Ap. Da må vi følge opp det.

– For noen uker siden gikk et enstemmig fylkesstyre inn for å beholde Viken, men nå er dere det tiende kommunelaget som vil oppløse. Hva tenker du om det?

– Det er veldig spennende signaler til Akershus Ap sitt styre som gikk tidlig ut med en annen tanke. Magefølelsen nå sier at det blir oppløsning, men politikk er uforutsigbart frem til siste slag, sier Lifvergren.

Dyp Ap-strid

Vikens skjebne skal avgjøres i et møte i fylkestinget den 24. februar. Arbeiderpartiets stemmer vil bli helt avgjørende for hvorvidt Akershus, Østfold og Buskerud gjenoppstår som selvstendige fylker.

Viken Ap skal ta standpunkt til Viken-oppløsning på et møte i representantskapet den 5. februar. Østfold og Buskerud er for oppløsning, men på møtet vil Akershus ha et knapt flertall av delegatene.

Halvparten vil oppløse

NRK og Klassekampen har tidligere foretatt opptellinger som viste at ni av de 20 kommunepartiene i Akershus Ap går inn for oppløsning. Det gjelder Nesodden, Nittedal, Eidsvoll, Hurdal, Nes, Gjerdrum, Nannestad, Vestby og Aurskog-Høland.

Nå følger Nordre Follo, og dermed har halvparten av kommunepartiene i Akershus trosset eget fylkesstyre.

Ap-lagene i Frogn, Asker, Bærum, Ullensaker, Ås og Enebakk vil på sin side beholde Viken, får VG bekreftet.

I Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen er Ap-lagene er splittet i saken og vil fristille sine delegater på representantskapsmøtet, opplyser lokallagslederne til VG.

Terje Vestby, leder av Lunner Ap, sier at styret i lokallaget har gått inn for å beholde Viken. Samtidig understreker han at Lunner Aps delegater vil lytte til argumentene under representantskapsmøtet den 5. februar før de lander et endelig standpunkt.