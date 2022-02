STENGT: De siste to årene har lesesalene på landets studieinstitusjoner stått tomme ved flere anledninger. Studentene har sittet hjemme. Hvordan har dette påvirket dem?

Studentleder om tiltak: − Har på ingen måte vært gode nok

Etter to år med mye hjemmeundervisning skal det undersøkes hvordan studenter og elevers utdanningsløp har blitt påvirket.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Nå nettopp

– Vi må hjelpe både med psykiske helseutfordringer, og å tette kunnskapshull, sier Jan Tore Sanner. Han er nestleder i Høyre, og sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

I slutten av januar utfordret Sanner både kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) på å lage en plan for hvordan studenter og unge kan følges opp over tid, både sosialt og faglig etter pandemien.

Sanner mener det er behov for å tenke både på kort og lengre sikt.

UTFORDRET: Jan Tore Sanner (H) har bedt regjeringen se på hvordan studenter og elever bør følges opp etter pandemien. Det bekrefter kunnskapsminister Tonje Brenna og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe at de nå gjør.

Ikke lært nok

– Det er fint at man både ser og anerkjenner at dette trengs, sier Tuva Todnem Lund, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO).

På spørsmål om hvilke felt som blir viktige å følge opp etter pandemien er hun klar på at det er mye.

– En stor andel studenter opplever at de ikke har lært nok. Studenter er også bekymret for å starte opp på campus igjen. De kjenner ikke en studenttilværelse uten corona, og kjenner få medstudenter.

I studentundersøkelsen «Studiebarometeret» for 2020 rapporterte syv av ti studenter at undervisningstilbudet enten har vært noe eller betydelig redusert under pandemien.

FORNØYD: Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Tuva Todnem Lund er glad for at det nå ses nærmere på hvordan pandemien har påvirket studenter.

Lund trekker også fram hvordan studentfrivilligheten har vært hardt rammet av coronatiltak.

– Kor, idrett, organisasjoner som gir studenter tilbud og nettverk har ligget helt brakk i to år snart. Vi trenger at disse løftes etter pandemien.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe bekrefter overfor VG at de ser på ulike undersøkelser og tilbakemeldinger fra studenter, for å få oversikt over konsekvensene av pandemien.

– Det kan også være aktuelt med mer forskning om dette, sier Borten Moe.

Ser på studentundersøkelser

Blant undersøkelsene som nå blir viktig for å få et bedre bilde av studentenes tilværelse etter to år med pandemi, er årets utgave av «Studiebarometeret», forteller Borten Moe til VG.

Det er Norges største studentundersøkelse, hvor over 30.000 studenter fra hele landet har svart på hvordan de opplever kvaliteten på studieprogrammet sitt, og hvilken innvirkning pandemien har hatt.

Resultatene fra «Studiebarometeret» for 2021 legges fram tirsdag 8. februar.

Det er også blitt gitt mer penger til studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), for å utvide årets utgave av denne.

MER FORSKNING?: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe forteller VG at det kan bli aktuelt å forske mer på hvordan pandemien har påvirket studentene.

Tirsdag ble det også klart at Stortinget har vedtatt å tildele 170 millioner kroner til universitetene, høyskolene, fagskolene og samskipnadene, til ekstra tiltak for å hjelpe studentene både faglig og sosialt og bidra til å opprettholde studieprogresjonen.

Stortinget de siste to årene bevilget 318,5 millioner for å følge opp studentene.

Men NSO-leder Tuva Todnem Lund er ikke fornøyd med studenttiltakene under pandemien.

– De har på ingen måte vært gode nok, presiserer hun.

Lund mener unge har blitt sviktet og glemt.

Undersøker overgangen til VGS

Også for barn og unge blir det nå satt i gang flere prosjekter for å finne ut hvordan pandemien har påvirket dem de siste årene. Det bekrefter kunnskapsminister Tonje Brenna til VG.

Hun viser blant annet til i overkant av 200 millioner som er fordelt til kommuner, fylkeskommuner og friskoler til tiltak for å ta igjen tapt faglig og sosial læring i 2022.

INITIATIV: Kunnskapsminister Tonje Brenna forteller at hun har tatt initiativ til å blant annet se på hva som skjedde med elevene som avsluttet ungdomsskolen under pandemien.

Brenna forteller også at hun har tatt initiativ til to nye forskningsprosjekter.

–Det første skal ta for seg de miste skolebarna og begynneropplæringen. Det andre skal se nærmere på hva som har skjedd med elevene på ungdomstrinnet. I dette ligger blant annet å undersøke overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen, og hva som skjedde med elevene som avsluttet ungdomsskolen under pandemien.