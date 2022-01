EKS-KORRESPONDENT: Hans Wilhelm Steinfeld har skrevet en rekke bøker, blant annet om Russland hvor han i flere perioder har vært NRKs korrespondent.

Steinfeld står ved innholdet i Kasakhstan-artikkel

Tidligere NRK-journalist Hans Wilhelm Steinfeld skjønner ikke hvorfor hans habilitet blir trukket i tvil over at han skrev et positivt debattinnlegg om Kasakhstan, som var betalt av landets ambassade.

Som VG skrev i går fikk Steinfeld ifølge Vårt Land betalt for innlegget. Det var tidligere Dagbladet-sjefredaktør John Arne Markussen, som formidlet kontakt og oppdraget skjedde gjennom Geelmuyden Kiese.

I går hadde ikke Steinfeld anledning til å svare, men torsdag svarer han dette i en SMS til VG.

– Som frittstående journalist og medierådgiver ser jeg ikke stor forskjell på å drive medietrening med LO-ledelsen og Høyres lederskole. Jeg har gjort begge deler i kommunikasjonsbransjen, uten at min selvstendighet, integritet eller habilitet blir trukket i tvil eller skadet av slike oppdrag, skriver den tidligere NRK-journalisten.

Står ved innlegget

– Jeg ble ikke noen agent for Kasahkstans ambassade ved å ta betalt for researchtid som trengtes, fortsetter han og legger til at dette skjedde gjennom Geelmuyden Kiese.

Steinfeld hevder videre at VG opptrer på samme måte som Putin gjør mot meningsmotstandere og bruker eksempelet avisen Novaja Gazeta som stemples som en utenlandsk agent om de mottar støtte fra vesten.

Han ikke ikket villet svare på øvrige spørsmål om prosessen knyttet til debattinnlegget og gjør det klart at han står ved innholdet.

– Det har vært en klar forverring i Kazakhstan siden begynnelsen på august 2020, en periode på 1 ½ år. Så innholdet i artikkelen jeg skrev som freelancer i Dagbladet 3.august 2020, står jeg fortsatt ved, skriver Steinfeld i en e-post til VG torsdag.

Viser til 2011-tur

Debattinnlegget i Dagbladet sto på trykk i anledning 175-årsmarkeringen av den kasakhstanske poeten Abai Kunanbayev, beskrevet av Steinfeld som «levendegjøringen av landets egen historie».

– I 2011 var det ståhei i norske aviser fordi Kronprins Haakon besøkte Azerbajdjan. Politisk korrekte penner tok anstøt av demokratiunderskuddet der fordi Statoil hadde sin største utenlandsinvestering i Azerbajdjan. Men landets fremste dissident Einullah Fatulajev forsvarte det norske næringsengasjementet med, at det uansett virket modererende i positiv retning, skriver Steinfeld videre til VG.

I Dagbladet-innlegget skriver Steinfeld følgende: «Korrupsjonen i den viktige nabostaten Usbekistan med hovedstad Tasjkent er betydelig mer utbredt enn i Kasakhstan. Og sammenliknet med Turkmenistan i sørvest, er det fristende å fastslå, at Kasakhstan er den beste blant verstingene i Midt-Asia».

Det til tross for at OSSE ikke har anerkjent noen valg i landet som frie og rettferdige.