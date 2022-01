DEN GANG DA: På bildet til venstre sees snøen som falt i fjor, den 22. januar. Til høyre slik hytta, som ligger i 650 meters høyde, så ut samme dato i år.

Det var DEN vinteren

Slik så det ut på hytta til Jan Arne Kleivset (69) den 22. januar i fjor og samme dag nøyaktig ett år senere.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Det er ikke mye skiføre igjen i Bortelid i Åseral kommune, for å si det sånn. I denne Agder-kommunen er det piggsko som gjelder for tiden.

– Det er ganske trist, og jeg så nettopp på Yr at det ikke kommer noe særlig snø den nærmeste halvannen uken heller, sier Kleivset til VG.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte saken.

Piggsko

– Det pleier å være rikelig med snø så til godt og vel påske, men nå begynner jeg å lure på om det holder i år. Vi gikk på ski i romjulen, men det har smeltet etter det og i skiløypene går jeg nå med piggsko, sier Kleivset som er veldig glad i å gå langrenn.

– I fjor var det en god meter med snø, det kom 70 cm på bare ett døgn, forteller Kleivset om den 22. januar 2021.

69-åringen forteller at han og kona måtte stanse bilen 500 meter fra hytta i fjor fordi det ikke var mulig å kjøre helt frem da man ikke hadde rukket å brøyte helt inn.

– Vi gikk i 70 cm nysnø inn til hytta og så fortsatte det å snø. Nå er det null snø, sukker Kleivset.

Fyllingsgraden synker

Juvatn er regulert som magasin for Logna og Smeland kraftverker og ble ifølge Wikipedia oppdemt i 1958–1959 da man bygget ut Logna kraftverk.

– Kona og jeg synes vannstanden er veldig mye lavere enn vanlig, sier den pensjonerte elektroingeniøren.

VANNSTAND: Juvatn slik vannmagasinet så ut den 23. oktober. Man kan tydelig se den lave vannstanden.

I går meldte NVE at fyllingsgraden i vannmagasinene fortsetter å synke. Ved utgangen av uke tre var den 50,2 prosent mens medianen for tilsvarende tidspunkt i årene 2002–2021 er 62,8 prosent. Øst-Norge hadde lavest fylling med 42,8 prosent.

Og ifølge NVE er det også mindre snø enn normalt flere steder i sør.

– Nå er det mindre snø enn normalt i deler av Sør-Norge. Vinteren er ikke over, så dette kan endre seg. Men per nå har vi et underskudd på snø sammenlignet med normalen, og hvis dette vedvarer vil det kunne påvirke strømprisen utover året, sier seksjonssjef Ann Myhrer Østenby i en e-post til VG.

Øs pøs på Vestlandet

Det blir neppe bedring i skiføret med det første, ifølge Meteorologisk institutt. Det sørger et høytrykk som i flere uker har ligget stabilt over Storbritannia for.

– Det sender det ene lavtrykket etter det andre inn over vestkysten av landet vårt. Nå gjentar det seg nok en gang, sier statsmeteorolog Martin Granerød til VG.

Fra i morgen ettermiddag og lørdag vil det nemlig bli søkke vått i Bergen.

– Det ser ut som det kan komme 50–70 mm i løpet av 12 timer, noe som tilsvarer 50 til 70 liter vann per kubikkmeter, sier Granerød.

Hittil i januar har Bergen hatt 12 ganger så mye regn som Oslo eller 13 prosent mer enn hva bergenserne vanligvis har i årets første måned. Hovedstaden derimot, har hatt 61 prosent mindre nedbør enn normalt mens Trondheim og Tromsø har fått hhv. 80 og 85 prosent mer enn vanlig.

– Høytrykket over Storbritannia gir køer med lavtrykk fra vest med mild og fuktig luft fra Agder i sør til Troms i nord med mye nedbør som regn, sier Granerød.

Når det gjelder skiføret i Agder forteller meteorologen at den østlige delen av fylket har hatt perioder med snøvær.

– Men det har omtrent smeltet før man har rukket å smøre skiene.