Statsminister-måling: Nå har Erna vippet Jonas ned fra tronen

Jonas Gahr Støre er statsminister. Men Høyre-leder Erna Solberg er igjen folkets favoritt som statsminister. Hun sier hun gleder seg over oppturen.

VG har foretatt en måling hvor vi har spurt hvem du foretrekker som statsminister etter neste stortingsvalg.

Vi har stilt det spørsmålet ved flere korsveier. Frem til valgkampen i august 2021 var Erna Solberg jevnt over noe mer pop enn Jonas Gahr Støre.

Men i august 2021 rulet Støre: 51 prosent foretrakk ham, mens 42 prosent ville ha Solberg.

På dagens måling har det snudd: Oppslutningen om Støre faller kraftig, fra 51 prosent i august 2021 til 38 prosent nå.

Erna Solbergs oppslutning har i samme periode vært forsiktig økende: Fra 42 til 45 prosent.

Det betyr at det i dag er 45 prosent som foretrekker henne som statsminister etter valget i 2025, mot 38 prosent som foretrekker Støre.

Andelen som ikke vil ha ha noen av dem er større i dag enn i august:

17 prosent oppgir at de ikke vil ha noen av dem som statsminister, eller er usikre, mot syv prosent i august.

– Erna Solberg er tilbake

– Resultatet av statsministermålingen viser samme utvikling som VGs partibarometer, hvor hele det rødgrønne flertallet ved valget nå er spist opp, sier faglig rådgiver Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, som har gjennomført målingen.

– Økt oppslutning om Høyre gir også økt oppslutning om Erna Solberg som statsministerkandidat. I tillegg er det slik at hun gjennom gjenvalget som partileder og sine signaler om at det er hun som skal sørge for å skifte ut Støre og overta etter Støre i 2025, har styrket sin posisjon som Støres utfordrer.

Han sammenfatter:

– Erna Solberg er tilbake.

LEKNE: Her er de to avbildet i valgkamp-innspurten i høst, under TV2 partilederdebatt. Da Støre var mest populær og sikret rødgrønn seier.

I partibarometeret han viste til har det rødgrønne flertallet ved valget - 100 rødgrønne mandater mot 68 borgerlige, nå blitt til et lite rødgrønt 85–84-flertall på Stortinget.

Ser vi på egne velgere, så er de begge veldig populære i eget parti, med Solberg et lite hestehode foran:

90 prosent av Aps velgere foretrekker Støre som statsminister, mens seks prosent av Ap-velgerne oppgir at de foretrekker Solberg.

95 prosent av Høyre-velgerne foretrekker Solberg som statsminister, mens tre prosent vil ha Støre.

Blant de andre partiene har ikke overraskende Støre størst støtte blant de rødgrønne velgerne, mens Solberg scorer best blant de borgerlige.

Støre sier han har annet fokus enn målinger.

KRIG SOM BAKTEPPE: Støre har reist mye i Europa de siste ukene. Her fra NATO-toppmøte i Brüssel 24. mars, hvor han blant annet pratet med Canadas statsminister Justin Trudeau.

– Å lede handler også om å ta avgjørelser som ikke nødvendigvis er populære. Det viktigste for meg er å ta kloke valg for Norge, i en tid der både Europas sikkerhet og folks økonomi er utsatt og landet mest av alt trenger trygg styring, er hans kommentar til målingen.

– Utrolig hyggelig

Erna Solberg legger ikke skjul på at hun setter pris på oppturen, både for partiet og henne.

– Dette er en utrolig hyggelig tilbakemelding fra velgerne inn i påsken, selv om det er lenge til valget. Jeg tror mange i Norge søker trygghet og ansvarlighet i urolige tider som de vi opplever nå. Kanskje er denne målingen et uttrykk for at folk forbinder det med Høyre, sier hun.

FLYKTNINGER SOM BAKTEPPE: Både Støre og Solberg vektlegger at innsatsen for Ukraina trumfer det meste i disse dager. Her bilde av Solberg, da hun besøkte et hotell full av flyktninger på Gardermoen, i forbindelse med partiets landsmøte.

– Risikerer økt rente

Hun legger til at krigen i Europa og de bekymringene folk føler rundt privatøkonomi skaper mye usikkerhet.

– Det viktigste vi kan gjøre er å hjelpe så godt vi kan i Ukraina og ta godt imot de menneskene som kommer til Norge. Her hjemme er det viktig at staten ikke bruker mer penger enn nødvendig. Da risikerer vi at renten øker mer og raskere enn den ellers ville gjort, og det vil gå utover lommeboken til folk, sier Høyre-lederen.

Målingen ble gjennomført fra 4. til 6. april, som telefonintervju med 1003 spurte. Feilmarginen er på 2–3 prosentpoeng.