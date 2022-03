STERKT KRITISK: Frp-leder Sylvi Listhaug sier det er uforståelig at regjeringen ikke setter ned bensin- og dieselprisene.

Etter Støres Ukraina-tale: Krever lavere bensin- og dieselpriser

Frp-leder Sylvi Listhaug, NAF og Maskinentreprenørene reagerer kraftig på at statsminister Jonas Gahr Støre ikke har kommet med signaler om lavere bensin- og dieselpriser.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Regjeringen svikter bedriftene Og folk flest i en tid det mange sliter med å få endrende til å møtes. Det er uforståelig at ikke regjeringen signaliserer at de vil redusere drivstoffavgiftene, sier Listhaug etter Støres Ukraina-tale på Stortinget i dag.

– Det virker ikke som de skjønner hvor alvorlig situasjonen er for mange bedrifter som er avhengig av å bruke mye drivstoff. Mange er nå redd for at bedriften vil gå konkurs om dette fortsetter. Dette skjer samtidig med at statskassen flommer over av olje, gass og strøminntekter. Staten blir rik og resten av oss blir fattigere, sier Listhaug.







Hun legger til:

– Vi støtter at det hentes flyktninger og håper dette kan skje raskt for å avlaste nabolandene noe. Det er også svært bra at vi starter en oppbyggingen av forsvaret. Norge har vært naiv etter murens fall og Sovjetunionens kollaps. Vi håper det raskt kommer en justert langtidsplan til Stortinget. Matsikkerheten må også prioriteres.

NAF også kritisk

Seniorrådgiver Geir Arne Servan i NAF reagerer på talen til statsminister Jonas Gahr Støre i dag, på vegne av landets bilister.

Regjeringen har foreløpig ikke gitt signal om at de vil kompensere for de økte drivstoffkostnadene, som følge av Ukraina-krigen.

Det gjorde heller ikke Støre.

- Bensin- og dieselfloken kan løses med politisk vilje. Den voldsomme ekstraregningen folk nå får i fanget kommer på toppen av økte strøm- og matpriser. Dette gir utrygghet og økonomiske utfordringer for mange som er helt avhengig av bilen i hverdagen. Familier sliter, særlig i distriktene, sier Servan og legger til:

Støre og regjeringen kan ikke sitte rolig å se på at prisgaloppen kommer ut av kontroll. NAF krever at drivstoffavgiftene settes ned.

– Helt utrolig

Leder Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund er sterkt kritisk til at regjeringen i forbindelse med Ukraina-redegjørelsen til statsminister Jonas Gahr Støre fredag, ikke kom med tiltak mot de høye diesel- og bensinprisene.

– Det pandemien var for reiselivsnæringen – er dieselprisene for Norges maskinentreprenører, sier hun, etter at det foreløpig ikke har kommet signal fra regjeringen om støtte etter at diesel- og bensinprisene har steget kraftig.

– Det er helt utrolig at regjeringen og Sp-leder Vedum ikke kommer med en pakke som ikke gjør noe med dieselprisene for arbeidsplassene i distriktene. Nå er jeg så lei blådresser som sier vi må tåle en 50 prosent stigning i vår viktigste produksjonsfaktor, diesel.

– Det vi kan er å grave

Hun sier det dreier seg om arbeidsplassene til 40000 arbeidstagere.

– Det er arbeidsplasser som blådressene ikke kan sette inn i jobber på et kontor. Det vi kan er å grave. Så enkelt , men så viktig, sier Brodtkorb, som tidligere har vært profilert statssekretær ved Statsministerens kontor under Høyre-leder Erna Solberg.

Hun legger til:

– Vi støtter fullt og helt at Norge nå må gjøre det vi kan for å hjelpe Ukraina, ta imot flyktninger, og styrke forsvaret. Men det er ingen motsetning i det og samtidig redde norske arbeidsplasser