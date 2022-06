Bulgaria: Pågrepet nordmann mistenkt for terrorplanlegging

Nordmannen som denne uken ble pågrepet i Bulgaria for deltagelse i en terrororganisasjon skal ifølge bulgarsk påtalemyndighet også være mistenkt for å ha forberedt et terrogangrep, samt å ha oppildnet til terrorisme.

I en koordinert aksjon slo norsk og bulgarsk politi tirsdag morgen til mot to adresser i de to landene. Da aksjonen var over var to personer, som ifølge VGs opplysninger er brødre, pågrepet. Begge norske statsborgere.

– Det dreier seg for han som er pågrepet i Oslo om siktelse for deltakelse i en terrororganisasjon. Det dreier seg om støtte til al-Qaida, hovedsakelig bygget på nettbaserte forum, opplyste politiadvokat Thomas Blom hos PST på en pressekonferanse dagen etter.







PST forklarte at også mannen arrestert i Bulgaria var siktet for det samme, men at han i tillegg var siktet for flere forhold. Hvilke ønsket ikke Blom å si noe om.

Nå gir bulgarsk påtalemyndighet noen flere detaljer til VG.

– I den koordinerte operasjonen ble en voksen borger av kongeriket Norge pågrepet. Han blir etterforsket av norske myndigheter for medlemskap i en terrororganisasjon, forberedelser til et terrorangrep og oppildning til terrorisme, skriver Valentina Madzharova, ved spesialpåtalemyndighetens kontor i Bulgaria i en e-post.

PST ønsker fremdeles ikke si noe mer rundt siktelsen før mannen er utlevert til Norge. Det tror de kan skje allerede neste uke.

– Vi får komme tilbake til mer rundt siktelsen da. Nå gjennomfører vi etterforskning og avhør og vil derfor ikke si noe mer ennå, sier seniorrådgiver og pressekontakt i PST, Martin Bernsen.

– Postet oppfordringer til terroraktiviteter

Madzharova forteller i sin e-post til VG at boligen til nordmannen ble gjennomsøkt for beviser, og at relevante beslag ble gjort.

– Det er funnet at den arresterte personen både før og etter at han kom til Bulgaria har postet oppfordringer til terroristaktiviteter i og utenfor Europa på en rekke nettsider og sosiale medier. Han har også hatt kontakt over nettet med andre radikaliserte individer, skriver hun.

Den bulgarske påtalemyndigheten påpeker at siktedes aktiviteter ikke inkluderer forberedelser eller planer om gjennomføring av terrorhandlinger i Bulgaria. Heller ikke etableringen av en terrorgruppe i landet.

Detaljene rundt både forberedelsene til et eventuelt terrorangrep og hvem han skal ha oppildnet til terrorisme, og hvor, uttaler ikke påtalemyndigheten i Bulgaria seg om.

PST sa onsdag til VG at det var viktig for dem å sette en stopper for «aktiviteten som var tiltagende».

– Det var høy risiko for at noen kom til å gjøre noe, sa Thomas Blom.

Skal være brødre

PST har opplyst at de to siktede er i familie. Ifølge VGs opplysninger er de brødre, som skal ha blitt radikalisert gjennom internett-aktivitet på gutterommet.

Ifølge VGs opplysninger er de to siktede omtalt i en tidligere dom mot en annen person. Der omtales de som tilhengere av terrororganisasjonen IS, men PST har altså forklart at det er al-Qaida de nå skal ha vist sin støtte til.

Al-Qaida er et internasjonalt terrornettverk grunnlagt av Osama bin Laden, og stod blant annet bak terrorangrepene mot USA 11. september 2001.