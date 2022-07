MOTORSYKKEL-STJERNE: Pål Anders Ullevålseter har deltatt i Dakar-rallyet og andre store ørkenrally. Han er bekymret over alle dødsfallene i trafikken.

Ullevålseter om ulykkessommeren: − Du må være jævla til stede og se forover

Vi er inne i en ny, stygg ulykkeshelg. Dakar-legenden Pål Anders Ullevålseter (53) ber sjåførene være enda mer skjerpet bak rattet.

Publisert: Nå nettopp

Også denne helgen har det vært dødsulykker både to og fire hjul. Som motorsykkelstjerne er Ullevålseter selvfølgelig ekstra opptatt av dem på to, selv om han i det daglige mest kjører på fire.

– Selv om jeg har titusener av mil på motorsykkel på vanskelige veier, føler jeg meg ikke som verdensmester på veien, sier Ullevålseter, som også er kjent som vinner både av «Mesternes mester» og «Farmen kjendis».

– Jeg bruker mye energi på å holde fokus. Jeg kan faktisk tenke meg å ta et oppfriskningskurs for å lære mer. Det begynner å bli lenge siden jeg tok lappen nå!

– Bekymret

Norges mest kjente motorsykkelfører i ørkenen, både i Afrika, Sør-Amerika og på den arabiske halvøya, er svært lite glad for nyhetene som kommer inn nærmest daglig.

– Jeg er bekymret ut fra det jeg har hørt og sett de siste ukene. Vi som kjører på vei, må være veldig skjerpet, formaner Ullevålseter.

– Du må rett og slett være jævla til stede og se forover. Se den veien du skal og ikke bli distrahert.

Med det mener Ullevålseter at sjåfører både på to og fire hjul må unngå å ha for stor oppmerksomhet mot skjermene som nå finnes både på motorsykler og biler.

Flere lesere har lørdag tatt kontakt med VG for å uttrykke bekymring om det samme, fordi mange moderne biler har skjermer overøser førerne med varsler og informasjon.

«Dette kan enkelt slås av, men få gjør det», skriver en leser.

– Øynene på veien

– Det blir bare flere og flere knapper og instrumenter på alle kjøretøyer. Da jeg kjørte ørkenrally, opplevde jeg også at mange av ulykkene skjedde i lav hastighet, fordi vi leste på instrumentene da vi navigerte i ørkenen. Det var dødsulykker i svært lav hastighet.

– Hva tror du om årsaken til de mange ulykkene i sommer?

– Det er selvfølgelig vrient å svare på, men jeg har forstått at mange av motorsykkelulykkene har skjedd i ganske myke svinger. Jeg har også forstått at ulykkene ikke alltid er relatert til høy fart. Det virker litt uforklarlig. Men nettopp derfor tror jeg det er så viktig at folk sitter skjerpet og har øynene på veien, ikke skjermene og instrumentene.

TO MISTET LIVET: Nødetatene jobber på stedet ved Skattøra på Tromsøya i morgentimene lørdag. To personer omkom i ulykken. Det uvisst hva årsaken er til ulykken.

Dobbelt så mange dødsulykker

Fram til 1. juli hadde 63 personer mistet livet i trafikken i Norge i 2022. Det var mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Ullevålseter peker på at 14 av de 63 omkomne var motorsyklister. Hele syv av disse mistet livet i juni.

– Jeg er virkelig bekymret over disse tallene – og ulykkene har fortsatt nå i juli, sier Pål Anders Ullevålseter.

Tradisjonelt er i sommermånedene juni, juli og august at omkommer flest personer på norske veier, melder Trygg Trafikk.

Nedgang i 20 år

I helgen er det meldt både om en motorsykkelulykke i Follo der en mann i slutten av 20 årene omkom og en bilulykke i Tromsø, der to menn mistet livet.

Norge har hatt en markant nedgang i drepte i trafikken de siste 20 årene, og er det landet i verden med lavest antall trafikkdrepte i forhold til folketallet. Men det var en kraftig økning i antall omkomne i trafikken i årets første halvår – og Trygg Trafikk er redd den trenden vil fortsette i sommer.

– Det er stor spredning geografisk og i årsakssammenheng. Det vi kan se er at det er 15 MC-ulykker så langt i år, like mange som vi hadde i hele 2021. Det har også vært mange møteulykker og påkjørsler bakfra, sa veidirektør Ingrid Dahl Hovland til VG før helgen.