STRØMKRISE: Statsminister Jonas Gahr Støre var til stede på tirsdagens digitale møte med landets Arbeiderparti-ordførere. Flere har gått ut og ønsket tiltak om strømkrisen.

Ap-ordførere i møte med Støre om strømkrisen: – Ønsket tydeligere svar

Arbeiderpartiet holdt digitalt ordførermøte tirsdag kveld. Spenningen var høy, og ordførere etterlyser raskere tempo i tiltak for næringslivet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Flere Arbeiderparti-ordførere i sørvest har gått ut med krav om at regjeringen må gi svar på hvordan de skal hanskes med de høye strømprisene.

Tirsdag kveld klokken 20.00 samlet Arbeiderpartiet alle partiets ordførere til et digitalt møte. Øverst på planen sto strømkrisen. I forrige uke gikk strømprisene opp til rekordhøyder, med store forskjeller mellom nord og sør.

Møtet varte i rundt to timer.

Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland var til stede på møtet, som ikke kun ble arrangert for å snakke om strømkrisen.

Ap har jevnlig en digital samling for sine ordførere. Flere ordførere har sa på forhånd til VG at strømprisene skulle være det dominerende temaet, og at de ville bruke kveldens møte til å få svar.

Ordfører Arnt Abrahamsen

Strømstøtten varer

– Vi fikk til en god debatt i møtet, og en del veldig gode forsikringer. Vi har grunn til å tro at det jobbes intenst med at gode ordninger kommer. Spørsmålet er om dette skjer dette raskt nok. Det var mye snakk om tempo-tempo, og særlig for små og mellomstore bedrifter. Spørsmålet er om det kommer fort nok, at ikke næringslivet i Norge dør mens man venter på tiltak.

Det sier ordfører Arnt Abrahamsen i Farsund. Han har tidligere sagt til TV2 at han frykter for industrien i kommunen.

– Det var selvfølgelig bekymring for både private husholdninger, og unison bekymring for næringslivet, og de som ikke har gode faste avtaler. Fyllingsgrad og eksport er temaene som går igjen.

Abrahamsen var fornøyd med møtet, men skulle gjerne sett at han hadde fått et klokkeslett for løsninger.

– Jeg hadde ønsket enda tydeligere svar. Men det er et sammensatt bilde, og ikke noe quick fix. Jeg må si meg fornøyd med møtet, sier han.

Han forteller at det virker som at det jobbes intenst for å løse krisen og komme med ordninger.

– De er tydelige på at strømstøtten som er vil vare så lenge krisen varer, sier Abrahamsen.

Han legger til at det kan se ut som at det er strengere regimer på vei når det kommer til fyllingsgrad i vannmagasinene. Abrahamsen sier han tror støtte til næringslivet «ikke kommer om så veldig lang tid».

– Ikke nye løsninger

Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn sier mange av ordførerne ønsker en rask løsning.

– Det er mange som ønsker snarest mulig løsning, noe man gjerne gjør om man opplever press fra innbyggerne og lokale næringsliv. Da er ingenting verre enn at rentene løper løpsk, sier han.

Han sier han ble beroliget over at det ikke vil lages løsninger «før det er treffsikkert».

– Vi kan se til vår nabo til langt i vest. USA har i praksis gått inn i en stagnasjon. Inflasjonen er ukontrollerbar. Vi er ikke der nå, men vi kan komme dit om man ikke er forsiktig. Jeg er glad for at ting ikke løper løpsk. Det er lett å hive ut fra pengesekken oljefondet, men konsekvensene kan være verre.

Ordfører Arne-Christian Mohn i Haugesund kommune.

Gjesdal-ordfører Frode Fjeldsbø (Ap) sier det var et langt og godt møte.

– Jeg opplever det slik at et samlet ordførerkorps sier seg fornøyd med de støtteordningene som er etablert for husholdninger, landbruk, borettslag, lag og foreninger. Samtidig gir vi tydelig uttrykk for at vi nå trenger en ordning for næringslivet, skriver han i en sms til VG.

Fjeldsbø opplever at statsministeren og statsrådene lyttet til ordførernes bekymringer.

– Vi ble ikke presentert for nye løsninger i møtet i kveld, men forstår at det jobbes med konkrete tiltak.

Fylkesleder: – Ikke til å leve med

Nylig skrev VG en sak om slakter Jens Eide i Lillesand, som får en strømregning på over 700.000 kroner, og som tror de høye prisene skaper et usunt næringsliv.

Dette mener også flere ordførere som har gått ut mot eget parti. Mandag gikk Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun og ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand ut i NRK med krav om tiltak som kan hjelpe næringslivet.

– Fra oss ordførere i det aller mest ekstreme prisnivået vil det være et ganske unisont budskap. Det har nå nådd nivåer som de fleste av oss opplever at ikke er til å leve med, hverken på kort eller lang sikt, sa fylkesleder Frode Fjeldsbø i Arbeiderpartiet Rogaland til VG før møtet.

Her ser du strømprisene i markedet (før påslaget fra selskapene) akkurat nå. Merk at strømstøtteordningen gjør at reell pris for husholdningene er lavere, fordi staten dekker 80 prosent av den rene strømprisen når prisen er høyere enn 70 øre.

En av grunnene til de høye prisene er lave nivåer i vannmagasinene. Norge er en del av et felles europeisk energimarked og har økt kabel-kapasiteten mot utlandet. Dette har ført til at vi eksporterer store mengder norsk kraft til Europa. Det meste går ut fra Sørvest-Norge, der vannmagasinene er på et lavt nivå fra før i sommer.

SIRDAL: Magasin Bjørnestadvatnet 29. juli i år.

30. juli gikk også SV ut med krass kritikk av regjeringens håndtering av strømkrisen, og kom med krav til tre strakstiltak. Dette sa regjeringen nei til da.

SV, Rødt og Frp vil avbryte Stortingets sommerferie så de kan vedta nye strømtiltak før ordinær åpning 1. oktober. Dette vil avgjøres i på et møte Stortingets presidentskap 8. august.