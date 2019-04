FÅR IKKE FRED: I 2017 landet Jonas Gahr Støre det såkalte oljekompromisset. På årets landsmøte jobber Arbeiderparti-lederen hardt for å beholde det, men store deler av partiet vil si nei til konsekvensutredning av hele Lofoten, Vesterålen og Senja. Foto: Trond Solberg / VG

Drama på Ap-landsmøtet: Støre kan tape oljekampen

FOLKETS HUS (VG) Det foregår fredag ettermiddag en beinhard kamp i korridorene mellom olje- og vernfløyene i Ap. Ap-leder Jonas Gahr Støre og LO ligger an til å tape.

Det ser nemlig ut til at flertallet på landsmøtet vil si nei til Støre-kompromisset fra 2017 for Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Klimakreftene - anført av AUF og Oslo Ap - er i ferd med å vinne frem i kampen mot konsekvensutredning.

Oljekompromisset i Ap * Diskusjonen om oljeboring i havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) har rast siden midten av 1970-tallet. * Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet her, men det gjør ikke Venstre. Det har ikke vært konsekvensutredet oljevirksomhet i området i de siste to regjeringsperiodene. * Aps landsmøte gikk i april 2017 inn for en tredelt kompromissløsning: Utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land samt Vestfjorden være petroleumsfri sone. Området lengst unna Lofoten – Nordland VI – åpnes for konsekvensutredning. For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap. * På bordet til Arbeiderpartiets landsmøtet, ligger det forslag om både varig vern av LoVeSe, og om ikke å konsekvensutrede eller drive oljevirksomhet i området. Forskjellen kan virke liten, men det har blitt argumentert for at en vernestatus også vil gå utover andre næringer. * Nordland VI er området som anses for å ha desidert størst potensial for funn og utvinning. * De andre partiene på Stortinget vil ikke ha petroleumsvirksomhet i disse områdene. Vis mer vg-expand-down

– Det sentrale for oss er ikke å få vedtak om varig vern av LoVeSe, men å lukke døren for konsekvensutredning av Nordland VI, sier en sentral kilde i Oslo Ap.

Vedkommende sier de ligger an til å ta dissens, hvis redaksjonskomiteen forsøker et kompromiss som fortsatt åpner for konsekvensutredning.

Det betyr at Støre og LOs lille seier, kan bli at de greie å hindre et fullstendig vernevedtak om LoVeSe.

Flere kilder sier til VG at det fremstår som det lille man har å gi i et felles kompromiss: Konsevensutredning fjernes. Til gjengjeld dropper klimaforkjemperne å få gjennomslag for varig vern.

Støre greide å samle Arbeiderpartiets landsmøte i 2017, da han fremmet et kompromissforslag (se faktaboks) om å frede store deler av Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljevirksomhet, men åpne for konsekvensutredning av det antatt mest lovende området.

Men nå brenner det minst like mye som i 2017.

– Må dra i land en løsning

Verneiveren har fått LO-bamsen til å brøle og både Fellesforbundsleder Jørn Eggum og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har gjort det klart at Ap ikke kan legge seg på en politisk linje som ikke tjener industrien.

– Vi har dårlig tid, da kan vi ikke la symbolpolitikken gå for an realpolitikken. For å gjøre Thorvald Stoltenbergs ord til mine egne: for meg er ordet kompromiss et av de vakreste vi har, sa han.

De er klokkeklare på at vedtaket på Ap-landsmøtet i 2017 skal gjelde for hele stortingsperioden og at Støres kompromiss må gjelde. De fikk nylig støtte fra Fagforbundsleder Mette Nord, slik at LO står samlet i kampen.

En kilde i LO legger et stort ansvar på Støres skuldre.

– Det var hans kompromiss og nå må han dra i land en løsning som også ivaretar LOs og industriens ønske.

Ap-byråd i Oslo, Rina Mariann Hansen, gir en annen vurdering:

– Jeg mener det ikke er partilederens syn som skal definere landsmøtets vedtak. Hva han personlig mener, er ikke det viktigste i dette spørsmålet.

Forskjellen mellom varig vern og nei til konsekvensutredning kan virke liten. Men de som kjemper for oljekompromisset og stiller seg spesielt på bakbeina mot varig vern, mener en vernestatus også vil få innvirkning på flere andre næringer enn oljen.

AUF har varslet at de vil ta opp kampen mot konsekvensutredning, slik de har gjort på tidligere landsmøter.

I vinter vedtok 10 av 15 fylkeslag å ikke gå inn for konsekvensutredning. Dermed så det uansett mørkt ut i denne kampen for Støre.

OLJEDUELL: AUF-leder Ina Libak og Ap-leder Jonas Gahr Støre står på hver sin side i striden. Her på AUFs landsmøte. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Kompromiss-kompromiss

Mange av fylkesdelegasjonene møttes klokken 1400 fredag og det kan gi litt mer svar på om det er et flertall som vil vrake Støre-kompromisset fra 2017: Møtene kan gi grunnlag for å telle hva delegatene i den enkelte delegasjon mener.

Hvis tellingen viser at Støre ligger an til å gå på et nederlag, vil han måtte legge alle kreftene inn i et forsøk på å lage et nytt kompromiss.

– Det blir i så fall et kompromiss opp på det gamle kompromisset fra 2017, sier en Ap-kilde.

Trolig vil det uansett bli lagt vekt på at det ikke er politisk mulig å få til noen konsekvensutredning i denne stortingsperioden, fordi Erna Solbergs flertallsregjering blokkerer for det.

Kan bli dissens

Sentralt i de betente striden står AUF og AUF-leder Ina Libak. I et intervju med VG torsdag sa hun at hun har tro på å vinne saken på landsmøtet. Det sentrale spørsmålet nå, er om redaksjonskomiteen klarer å komme opp med en alternativ løsning som alle kan bli enige om, eller om AUF og andre som er mot konsekvensutredning vil ta ut dissens. En dissens er et alternativt forslag fra mindretallet, og som også legges frem for landsmøtet.

Det er også mulig at andre som har stilt forslag opprettholder dette, og det må stemmes over av landsmøtedelegatene, selv om det kommer et kompromissforslag fra redaksjonskomiteen.

Erfaringsvis klarer man å formulere seg frem til enighet i denne type saker i Arbeiderpartiet, så sjansen er stor for det også denne gangen.

Men kampen mellom LO og industriforkjemperne på den ene siden og AUF og klimaforkjemperne på den andre side, kan i også ende med et splittet parti i olje-spagaten.

Publisert: 05.04.19 kl. 15:32 Oppdatert: 05.04.19 kl. 15:47