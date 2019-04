BOLIGEIERE: Hadia Tajik og Kristian Skard har kjøpt leilighet i bydelen Gamle Oslo. Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Tajik og Skard har kjøpt bolig til 10 millioner

Hadia Tajik (35) og Kristian Skard (47) har funnet lykken. Nå har de kjøpt leilighet sammen i Oslos hotte boligmarked.

Paret har betalt ti millioner kroner for en leilighet i bydelen Gamle Oslo, ifølge offentlige opplysninger.

Leiligheten er rundt 100 kvadratmeter stor, og har tre soverom. Det gir en pris på 100.000 kroner kvadratmeteren, som ikke er uvanlig i det dyre Oslo-boligmarkedet i den delen av byen.

Kjøpet ble tinglyst 5. april.

De deler på investeringen: Begge står oppført som eier med 1/2 ideell part.

Skard står også oppført som kjøper av en leilighet på Grünerløkka i Oslo, kjøpt 29. juni 2018 for 5,5 millioner kroner.

VG har kontaktet både Tajik og Skard for en kommentar vedrørende det ferske boligkjøpet. De ønsker ikke å kommentere.

Møttes på sommerfest

Tajik står fra før av registrert med en bolig i Sandnes kjøpt for tre millioner kroner 6. juli 2018., og en leilighet på Grünerløkka i Oslo.

Både Tajik og Skard har nå solgt leilighetene på Grünerløkka.

Det vakte undring i det politiske miljøet da Skard i september informerte om at han forlot stillingen som politisk reporter i Dagens Næringsliv til fordel for ny jobb for pr-byrået Try Råd.

I slutten av november 2018 ble det kjent at de to hadde møttes på en sommerfest i juni 2018:

Paret ble kjærester etter at Skard sluttet i DN.

Skrev Giske-artikler

Det vakte en viss oppsikt fordi Skard og DN sto bak en rekke av de mest sentrale artiklene i avsløringene av Trond Giske og varslingssakene mot den tidligere Ap-nestlederen:

Tajik tok part med varslerne – mot Giske – og det har fremkommet at to av varslene kom fra en av Hadia Tajiks medarbeidere og en rådgiver ansatt i Aps stortingsgruppe. Hun gikk tidlig også ut og sa at hun reagerte som jurist på varslene.

I januar i fjor konkluderte Arbeiderpartiet med at Giske hadde brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering. Innholdet i varslene fra disse to kvinnene var blant episodene som ble vurdert som seksuell trakassering.

Begge har tidligere vært gift. Tajik var gift med Høyres stortingsrepresentant Stefan Heggelund fra juni 2014 til ekteparet tok ut skilsmisse i februar 2016.

Publisert: 10.04.19 kl. 18:17