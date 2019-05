HUSK VAKSINER: Grace Moriku Akeri anbefaler alle å ta en tur på vaksinasjonskontoret for å høre hva de trenger før de legger ut på ferieturer utenfor Vest-Europa. Foto: Stella Bugge

Grace ble bitt av hund i Afrika - ber nordmenn være føre var

Grace Moriku Akeri (44) ble bitt av en vakthund mens hun var på ferie i Botswana i desember. Da hun kom hjem til Norge tok hun rabiesvaksine, for sikkerhets skyld.

Det gjorde hun selv om hunden som bet hadde dokumentasjon på at den var vaksinert mot rabies. Derfor mente helsemyndighetene i Botswana , forteller hun, at det ikke var nødvendig med vaksine.

– Men jeg ville være helt trygg. Det er veldig viktig at man tar vaksinen så fort man kan for å forebygge utvikling av virus i kroppen hvis hunden er smittet, sier Akeri, som selv er sykepleier og jobber med migrasjonshelse i bydel Søndre Nordstrand i Oslo.

Hun ønsker å få frem hvor viktig det er å huske på vaksiner når du planlegger en tur til utlandet, særlig hvis du reiser utenfor Vest-Europa.

Og da tenker hun ikke først og fremst på rabies siden dette som regel er en vaksine som først gis etter at man har blitt bitt.

ALVORLIG: Grace Moriku Akeri ble alvorlig bitt av en hund i desember 2018. Her blir hun operert og sydd på sykehuset i Botswana. Foto: PRIVAT

Alvorlig bitt

Bittet hun fikk var ikke til å spøke med. Hunden tok en så stor jafs av ringfingeren på venstre hånd at fingertuppen måtte sys på igjen. I tillegg fikk hun skader i høyre hånd. Ser man på hendene hennes i dag har hun vært heldig, tross alt.

– Hunden bet meg fordi jeg var gjest i huset, sier Akeri og legger til at hunder i utlandet ofte er vakthunder og ikke kjæledyr som her hjemme.

Hun forteller at såret ble vasket med antibiotika og desinfiserende væske i hele fire timer for å forhindre eventuell rabies smitte og andre infeksjoner. Akeri fikk også med seg journalutskriften da hun dro hjem til Norge.

Her fikk hun bekreftet at hun heldigvis ikke var rabiessmittet, men før hun kunne gå tilbake til jobben måtte hun ta en MRSA-test for å være sikker på at hun ikke hadde fått med seg gule stafylokokker som er resistente mot antibiotika etter sykehusbesøket i Botswana.

Kontakt lege

– Blir du bitt, så kom deg til det helsevesenet som fungerer i landet hvor du oppholder deg og ring forsikringsselskapet ditt. Ikke tro at dette er noe som går over, råder Ellen Gundersen.

Hun er helsesykepleier i bydel Søndre Nordstrand og jobber med nettopp smittevern og reisevaksinasjon.

– Ta affære selv om du tror at du er i et rabiesfritt område, legger hun til.

Hilde Stølevik, enhetsleder helsetjenester for barn og unge i bydelen, understreker at rabies ikke er noe stort tema når det gjelder den generelle informasjonen de gir om forebygging av sykdom i forkant at utenlandsreiser og hun vil nødig skape noen panikk.

– Når man er ute og reiser må man tenke på mathygiene, håndhygiene, kontaktsmitte og at sex kan gi smittsomme sykdommer, sier hun og peker på at det også er andre bakterier i utlandet som vi ikke er vant med.

Derfor kan det være greit å bruke Antibac på hendene før man setter seg til bords.

– Forsøk også å unngå å klappe eller ta på ukjente dyr, legger Stølevik til.

GIR RÅD: Hilde Stølevik (f.v.), enhetsleder helsetjenesten for barn og unge i bydel Søndre Nordstrand i Oslo, sykepleier Grace Moriku Akeri og Ellen Gundersen, helsesykepleier smittevern og reisevaksinasjon i bydelen. Foto: Stella Bugge

Ellen Gundersens råd er å ta kontakt med reiseklinikker for å høre hva man trenger av vaksiner til forskjellige land. Hvordan du har tenkt å reise rundt er også viktig.

– En reise er ikke en reise. Skal du være backpacker og bo i bushen er det noe annet enn hvis du skal bo på femstjerners hotell, sier Stølevik.

Ta oppfriskningsvaksiner

Alle tre er opptatt av vi må huske på å ta oppfriskningsvaksiner. Det er nemlig ikke alle vaksinene man får som barn, som gir beskyttelse livet ut.

Folkehelseinstituttet anbefaler at voksne frisker opp kombinasjonsvaksinen mot difteri, kikhoste, stivkrampe og polio hvert tiende år. Dersom man har fulgt barnevaksinasjonsprogrammet i Norge vil de fleste ha fått siste dosen av disse vaksinene i 10. klasse. Dersom du har vært utenlands, kan du allerede ha blitt anbefalt en ny dose av denne av legen din, ifølge FHI.

Hvis du er usikker på hvilke vaksiner du har tatt, kan du logge deg inn på helsenorge.no og sjekke Mine vaksiner. Dette er et nasjonalt register, som forteller hvilke vaksiner du har fått. Registeret ble etablert i 1976 i noen fylker, men ble nasjonalt i 1995. Dermed kan personer født tidligere mangle opplysninger.

Du kan melde fra til UD

Skal du reise litt utenfor allfarvei kan det også være lurt å melde fra til Utenriksdepartementet på deres nettsider om hvor ferden går – såkalt registrering av reiseinformasjon. Det gjorde Stølevik selv da hun var i Kina for tre år siden.

– Da kan UD ta kontakt på sms hvis det skjer noe viktig i landet hvor du befinner deg, avslutter hun.

Også Grace Moriku Akeri registrerte turen sin hos UD da hun dro til Botswana på juleferie.

