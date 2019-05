LANDSMØTE: Partiet Rødt samlet seg til landsmøte på Alna i Groruddalen i helgen. Foto: Vatn, Ola / NTB scanpix

Rødt krever stans av sanksjoner mot Venezuela

GRORUDDALEN (VG) I en uttalelse vedtatt av Rødts landsmøte i helgen, går partiet hardt ut mot hvordan vestlige land har håndtert krisen i Venezuela.

Nå nettopp







– Den uttalelsen som foreligger nå er tydelig på at vi tar avstand fra alle former for voldsbruk. Både voldsbruken som rettes mot fredelige demonstranter, og forsøk på militærkupp fra høyresiden, og krigshissingen som USA nå driver med. I stedet ønsker vi fredelige løsninger, sier Seher Aydar, første vara for Bjørnar Moxnes på Stortinget.

– Men den tar ikke avstand fra Maduros regjering?

– Rødt støtter ingen regjering i utlandet. Det er ikke det denne uttalelsen handler om. Den handler om at vi ikke vil at enda et land skal ende opp som Irak eller Libya, der det er befolkningen som til syvende og sist som blir straffet for en krig.

Venezuela er inne i en dyp politisk og økonomisk krise.

les også Rødt beholder «kommunisme»

Fakta om krisen i Venezuela * Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, dyp fattigdom, økende kriminalitet og arbeidsledighet, samt mangel på medisiner og basisvarer. * Opposisjonen mener president Nicolás Maduros vanstyre er årsak til den dype økonomiske krisen. USA har innført sanksjoner mot presidenten og stemplet ham som diktator. * I landets nasjonalforsamling har opposisjonen flertall, men den ble vingeklippet etter valget i 2015, da Maduro oppnevnte høyesterettsdommere som har blokkert flesteparten av deres avgjørelser. * I 2017 ble minst 125 mennesker drept i forbindelse med demonstrasjoner mot presidenten og hans regjering. * Maduro ble gjenvalgt i mai i år. Gjennomføringen av presidentvalget ble sterkt kritisert av en rekke vestlige land. * Av de 2,3 millioner venezuelanerne som bor i utlandet, har 1,6 millioner forlatt landet siden krisen for alvor begynte i 2015. NTB/VG Vis mer vg-expand-down

Nicolás Maduro ble gjenvalgt som president i Venezuela fjor, i et valg som ble betegnet som ufritt og fordømt av store deler av verdenssamfunnet. 10. januar ble han sverget inn til en ny seksårsperiode, til protester fra flere land.

Juan Guaidó, som er leder for Venezuelas nasjonalforsamling, har erklært seg selv som ny midlertidig president, og krever at det holdes nyvalg. Han er blitt anerkjent som president av en rekke land, men ikke Norge.

USA har innført en rekke sanksjoner på Venezuela, sist mot landets statlige oljesektor. I uttalelsen som er innstilt vedtatt på Rødt-landsmøtet krever partiet at USAs økonomiske blokade av Venezuela opphører, «og kritiserer «alle forsøk på statskupp og vestlig innblanding i Venezuela».

Rødt krever også at «regjeringen går tydelig mot enhver intervensjon i landet og at Norge trekker seg fra sanksjonsregimet vi delvis har sluttet oss til».

Ikke prinsipielt mot sanksjoner

Uttalelsen slår i tillegg fast at «den vanskelige økonomiske situasjonen skyldes både innenrikspolitiske forhold, som regjeringen også har ansvar for, og de sterke utenlandske økonomiske sanksjons- og straffetiltakene».

– Jeg tror nok det er en sammensatt situasjon der både den venezuelanske regjeringen og den ytterliggående opposisjonen selvfølgelig har sin del av ansvar for den situasjonen landet er i, og så har sanksjonene forverret den situasjonen, sier Aydar.

les også Kritiske dager for Venezuela

– Maduro anses som autoritær, og han kom sist til makten i et valg som anses som ufritt. Er ikke sanksjoner et legitimt virkemiddel mot autoritære regimer?

– Sanksjoner har blitt brukt mot ulike regimer, regjeringer og systemer igjennom tiden. Noen ganger er det nødvendig men man er også nødt til å se hvem det er disse sanksjonene rammer – i dette tilfellet er det sivilbefolkningen som ikke får de grunnleggende behovene de trenger for å overleve. Slik kollektiv avstraffelse er i strid med Genève-konvensjonen.

– Så dere er ikke prinsipielt mot sanksjoner?

– Nei, men vi mener det skal være høy terskel og at sanksjoner ikke kan settes inn kun fordi man er uenig i hvordan andre gjør det. Det kan settes inn der man mener det er nødvendig for for eksempel å stoppe en okkupasjon, i Israels tilfelle.

les også Maduro raser mot USA: – Løgner og manipulasjon

– Folk må ha rett til å demonstrere

Uttalelsen kommer også med krass kritikk av USAs Latinamerika-politikk, og konstaterer at USA jobber på spreng for å berede grunnen for regimeskifte i Venezuela.

«Når Trump og hans allierte i Latin-Amerika presenterer den venezuelanske opposisjonslederen Juan Guaidó som landets legitime president og truer med militær intervensjon, utgjør det en reell trussel om et angrep på Venezuela. Dette er i strid med internasjonal rett, kan lede til borgerkrig og utgjør en fare for hele kontinentet», står det.

les også Eksperter om Venezuela-opptøyene: – Tror ikke presidenten vil gå av

– Denne uttalelsen ser sanksjoner og militær intervensjon veldig i sammenheng?

– Trump-regjeringen sier åpent at USA ønsker å ha kontroll over oljen, og over hva som skal skje i Venezuela. USA har behandlet Latinamerika som sin egen bakgård, der de kan avsette og sette inn statsledere etter sitt ønske. Sanksjoner brukes som et ledd i det. Vi kan ikke støtte opp om USAs linje i denne saken.

– Støtter dere de som demonstrerer mot regjeringen?

– Vi støtter folks rett til å demonstrere både mot og for en regjering. Hvis folk ikke har muligheten til det, er det ikke reelt demokrati. Så handler ikke det om man er enig eller uenig i budskapet deres, men den retten må alle få.

Publisert: 12.05.19 kl. 15:57