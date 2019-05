DØDE: Søndag 24. februar omkom 15 -åringen Even Warsla Meen da han fikk i seg strøm inne i en togtunnel på Filipstad i Oslo. Foto: Oda Leraan Skjetne/VG

Reagerer på rapport etter tunnelulykken i Oslo: - Egnet til å bagatellisere Bane NORs ansvar

Familien til 15-åringen som omkom i en ulykke på Filipstad i februar, mener at Bane NORs rapport kan gi inntrykk av at ungdommene kan bebreides etter ulykken.

Søndag 24. februar omkom 15 år gamle Even Warsla Meen da han, sammen med kjæresten og bestevennen, tok seg inn i en tunnel ved jernbanelinjen på Filipstad i Oslo. Alle tre fikk strøm i seg, og de to andre ble sendt til sykehus med alvorlige skader.

Torsdag la Bane NOR frem en intern ulykkesrapport, der det blant annet kom frem at deler av gjerdet ikke var i forskriftsmessig stand og ikke var skiltet med «adgang forbudt».

– Samtidig inneholder pressemeldingen og rapporten uttalelser som er egnet til å bagatellisere Bane NORS ansvar og i stedet gi inntrykk av at ungdommene kan bebreides, skriver familiens advokat Sven Knagenhjelm i en pressemelding.

– Dette har sikkert ikke vært Bane NORs hensikt, men det kunne ha vært unngått dersom innholdet i pressemeldingen hadde blitt forelagt oss på forhånd, skriver Knagenhjelm.

Familien ønsker nå at Bane NOR klart og tydelig uttaler at ulykken var foretakets feil.

– Vi ønsker at de sier at «dette var vår feil», og at hadde de gjort jobben sin hadde ikke ulykken skjedd, sier Knagenhjelm til VG.

Han viser til at de tre ungdommene tok seg inn på området som følge av en ren impulshandling.

– Ungdommene var ikke taggere. De hadde ikke med seg klippeutstyr eller stiger som ville gjort det mulig å forsere gjerdet der som det hadde vært i forskriftsmessig stand. De tok seg inn på området gjennom et hull i gjerdet, skriver han.

I pressemeldingen viser advokaten til at dersom dersom det ikke hadde vært hull i gjerdet og at det var høyt nok, og dersom gjerdet og tunnelinngangen hadde vært utstyrt med skilt, hadde ikke ulykken skjedd.

– Det er vanskelig i en slik hendelse å si hva som kunne forhindret ulykken, da barrierer vil ha ulik effekt på personer, men det er funnet forhold som kunne bidratt til å redusere risikoen for skade. For utenforstående kan dette leses som om et fungerende gjerde eller et skilt med advarsel om høyspenning ikke nødvendigvis ville ha stoppet de tre ungdommene i dette tilfelle. Dette er svært alvorlig, skriver advokaten.

I Bane Nors interne ulykkesrapport som ble lagt frem torsdag, kommer det frem at ungdommene enten klatret over gjerdet eller gikk langs tunnelveggen ved enden av tomten.

På en 30 meter lang strekning var gjerdet for lavt, og hadde heller ikke «adgang forbudt»-skilt.

Gjerdet som skal beskytte og hindre allmennheten mot å gå inn på skinnegangen på et sted er hele 70 centimeter lavere enn Bane NORs eget regelverk (punkt 3.3) tilsier. På det laveste er gjerdet, som står rett nedenfor Ruseløkka fritidsklubb, kun 1.08 meter høyt.

Dårlig systematikk og dokumentasjon

I rapporten bekrefter Bane NOR at den 30 meter lange del av gjerdet ikke var i henhold til det tekniske regelverket.

LAVT GJERDE: Folk i nærområdet ved Ruseløkka fritidsklubb har reagert på manglende sikring og lavt gjerde ved ulykkesstedet Foto: TORE KRISTIANSEN / VG

Bane NORs kontroller har ikke vært så systematisk og dokumentert som ønsket, heter det i rapporten.

– Det har vært dårlig systematikk i Bane NOR for å fange opp økende risiko over tid, sa Vibeke Aarnes, konserndirektør for infrastruktur i Bane NOR, til VG torsdag.

Bane NOR har tidligere hevdet overfor VG at de rutinemessig sjekker gjerdene cirka hver 14. dag og utbedrer skader, og at det gjøres grundige årskontroller og -vedlikehold.

– Vi har for dårlig dokumentasjon på at disse sjekkene har blitt gjort godt nok, uttalte Aarnes til VG.

Flere tiltak anbefales

Ifølge konserndirektøren har Bane NOR gått over alle lignende områder i hele Norge etter ulykken. Nye tiltak, som kameraovervåkning, vil også bli vurdert.

Bane NOR anbefaler flere tiltak relatert til ulykken:

Forbedre kvaliteten på inspeksjoner, få friskt blikk på vante områder

Gjennomgang av andre togparkeringsområder i Norge

Vurdere klippesikre, klatrevanskelige gjerder i særlig utsatte områder

Se på hvordan bedre oppdage og varsle om ulovlig ferdsel

Bevisstgjøring: Tettere dialog med utsatte naboer

Enklere rutiner for reparasjon av gjerder mm.

– Bekreftet vår oppfatning

Torsdag skrev talsmann for familien til Warsla Meen, Thomas Nystrøm, i en e-post til VG at familien torsdag hadde sitt første møte med Bane NOR etter ulykken:

– Det ble et godt, men også følelsesladd møte, hvor vi gikk gjennom hovedpunktene i rapporten sammen med ledelsen i Bane NOR. Vi har fått bekreftet vår oppfatning om at sikkerheten i området ikke var god nok.

Familien vil nå bruke god tid på å gå gjennom rapporten i detalj sammen med vår advokat, opplyser Nystrøm. De ønsker foreløpig ikke å gi ytterligere kommentarer til selve ulykken eller prosessen videre.

