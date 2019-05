arrow-left











DRO BUNADS-KORTET: Statsminister Erna Solberg så lettere skeptisk bort på bunadskledte Trygve Slagsvold Vedum onsdag. Han storkoste seg og ber deg handle norsk bunad.

Bunads-Vedum: Folk bør velge norsk bunad

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har arvet sin: Nå oppfordrer han folk som skal kjøpe bunad om ikke å ty til billigere utenlands-produserte kopier.

I Vandrehallen på Stortinget er det som regel stille. Veldig stille. Men onsdag etter spørretimen gikk det en kule varmt da Vedum bevisst hadde tatt på seg bunaden for å markere sin distriktsprofil i debatten om norske fødestuer.

Han stilte seg så tett på statsminister Erna Solberg da hun ble intervjuet, at hennes statssekretær Rune Alstadsæter måtte fortelle Vedum at han ble litt for nærgående.

– Jeg ville bare forsøke å havne i en situasjon hvor jeg fikk til en tv-debatt med statsministeren. Jeg har gjort det før, med dress.

– Men i denne saken valgte du bevisst bunad og synlighet?

– En kjenner jo på at man beveger seg på grensen av sin komfortsone innimellom, men dette løste seg på en fin måte.

OS-BUNAD: Nyvalgt Frp-nestleder og Os-ordfører Terje Søviknes bærer stolt sin Os-bunad, norsklaget av Bunadsverkstaden i hjemkommunen. Bildet er fra regjeringens festmiddag for kongeparets 80-års feiring i 2017. Da var Søviknes statsråd. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Valdres-bunad

Han forteller at hans Valdres-bunad er lokalt laget og har en lang og stolt tradisjon.

– Jeg arvet den etter min far for et par år siden. Han fikk den sydd hos en lokal skredder i en systue i Valdres for mange år siden, forteller Vedum.

I 2017 avslørte VG Helg at to av tre bunader delvis lages i utlandet.

– Hva tenker du om at mange får sydd seg billigere bunader i utlandet?

– Jeg har forståelse for at det koster å kjøpe bunad og at endel opplever at de ikke har råd til å kjøpe seg en produsert bunad. Men mitt råd er at de sparer litt til og i stedet kjøper en norsk en. Folk bør velge norsk bunad, fordi det er veldig viktig at vi hegner om og viderefører et så viktig yrke som det er å lage bunad:

– Det dreier seg om å videreføre en norsk tradisjon og norsk kultur. Den dagen vi ikke produserer slike plagg selv, da har mistet noe viktig. Vi trenger å produsere våre bunader lokalt, for å videreføre vår norske arv, sier Senterparti-sjefen.

Han sier han har brukt denne bunaden en gang tidligere på Stortinget.

– Jeg var i en delegasjon som skulle ta imot Kong Harald. Da var det naturlig å kle seg i bunaden, slik jeg gjør 17. mai, i konfirmasjoner og andre høytidelige anledninger.

Respekt for utenlandske produkter

I Sp er det også blitt tradisjon å iføre seg bunad på landsmøtemiddagen. Men i år brukte Vedum mørk dress i stedet.

Også Terje Søviknes, den nye nestlederen i Fremskrittspartiet, liker å ta frem bunaden sin ved spesielle anledninger.

Men han mener Vedum er for kategorisk når Sp-lederen advarer mot utenlands-kopier. Han har forståelse for at mange synes norske bunader er blitt vel kostbare.

– Da tenker jeg at vi skal ha respekt for det. Det er bedre folk får seg en rimeligere bunad enn at de ikke går med bunad. Men jeg stiller meg absolutt bak oppfordringen fra Vedum - kjøp norsk om du har anledning til det, sier Søviknes.

Selv har han norskprodusert nasjonaldrakt, lokalt produsert i Os. Fordi han prioriterer norskprodusert for å opprettholde et tradisjonshåndverk til kommende generasjoner.

MANNSDRAKT: Olemic Thommessen på stortingsbalkongen som stortingspresident 17. mai 2016. Da var han iført sin røde og grønne mannsdar Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Olemic: – Brodér selv

Tidligere stortingspresident Olemic Thommessen (H) har utmerket seg som en ivrig bruker av bunad. Han støtter Trygve Slagsvold Vedum i at bunaden bør være produsert i Norge. Selv har han arvet sin gudbrandsdalsbunad fra sin morfar.

– Det er viktig å opprettholde de håndverkstradisjonene som bunadssømmen representerer, sier Thommessen som fortsatt er stortingsrepresentant.

– Gjennom å kjøpe norsk søm støtter vi denne tradisjonen, og jeg oppfordrer også gjerne til å kjøpe norsk, eller kanskje også sy eller brodere selv, sier Høyrepolitikeren fra Lillehammer. Han mener det gir en egen følelse av tilhørighet og stolthet å jobbe med egen bunad.

HOVEDSTADSBUNAD: Kulturminister Trine Skei Grande iført sin Oslobunad under åpningen av festspillene i Bergen i fjor. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Trine Skei Grande (V) er i praksis bunadminister som kulturstatsråd. Hun er relativt lunken i sin vurdering av Vedums bunad-utspill.

– Det er fint at Sp nå er opptatt av å sikre norske bunader, men vi har andre virkemidler for å ivareta håndverksfag som bunadproduksjon, skriver Grande i en sms til VG.

Hun peker spesielt på at da Venstre fremmet forslag i Stortinget om å støtte rekruttering til små håndverkfag som ofte utøves av næringsdrivende kvinner, så fikk ikke forslaget støtte fra Sp.

REDAKTØR: Bjørn Sverre Hol Haugen er redaktør i Norsk bunadleksikon i tre bind. Her svinger han seg i gammeldansen på Norsk Folkemuseum. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

«Bunad-doktor»

Redaktør av Norsk bunadleksikon, Bjørn Sverre Hol Haugen, har en doktorgrad i drakthistorie. Han mener Sp-leder Vedum har et poeng når han oppfordrer folk til å kjøpe norske bunader.

– En norsk bunad kan kalles en bunad selv om den er produsert i Thailand. Bunad-navnet er ikke beskyttet. Men målinger viser at et flertall befolkningen mener det er viktig at bunaden blir produsert i Norge. Det er en del av norsk kulturarv og tekstilproduksjon. Jeg er en ivrig forkjemper for å opprettholde tekstilkompetanse - og forstå ulike tekstilkvaliteter, sier Haugen til VG.

– Men prisforskjellen på en norsk- og utenlandsprodusert bunad kan være stor?

– Ja, det er billigere å lage masseproduserte bunader i lavkostland enn her. Men det er også viktig å tenke på at de som produserer skal ha en anstendig lønn. Dessuten koster jo sølvet ofte det samme - uansett hvilken bunad man kjøper, svarer Haugen som til daglig er førstekonservator ved Anno Museum i Hedmark.

Publisert: 09.05.19 kl. 12:18