KrF-Bollestad setter stopp for Frp-forslag

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) går nå ut og avviser forslaget fra en Frp-topp om at bønder må kunne få nekte inspektører fra Mattilsynet adgang til gården sin.

Det var Margrete Dysjaland, fylkesordførerkandidat i Rogaland for KrFs regjeringspartner Frp, som kom med det kontroversielle forslaget i VG søndag.

Dysjeland er ikke ukjent med bondeyrket: Hun er tidligere rådgiver i Landbruksdepartementet - og mener de at formelle kompetansekravene til inspektørene i tilsynet ikke er gode nok.

– Helt uaktuelt

Statsråd Bollestad skriver imidlertid følgende i en epost til VG:

«Jeg mener det er helt uaktuelt at vi skal si nei til at Mattilsynet skal kunne komme på inspeksjon for å se om alle dyr har det bra».

Hun frykter at konsekvensene av det Dysjeland foreslo vil gi et «fripass» til bønder som ikke tar vare på dyra sine.

«Regjeringen er svært opptatt av å ta dyrevelferd på alvor. Vi kan ikke løse utfordringene vi nå står overfor ved å si at Mattilsynet ikke skal kunne sjekke om dyr har det godt. Det vil gi fripass for de få aktørene som faktisk vanskjøtter dyrene sine, og det kan vi heller ikke akseptere», skriver Bollestad.

Hun viser til at dyrehold etter norsk lov ikke er noe folk selv kan utøve som de vil:

Ingen privatsak

«På linje med at vi har tilsyn på en rekke andre samfunnsområder, for eksempel arbeidstilsyn, må også bønder akseptere at de blir underlagt tilsyn fra myndighetene. Driver man næringsvirksomhet med dyr er ikke det en privat sak. Og behandler man ikke dyr skikkelig er det heller ikke en privatsak, det gjelder for alle dyr i Norge, også kjæledyr», fastslår hun.

Fredag ble det kjent at administrerende direktør Harald Gjein i Mattilsynet går av etter avsløringen om at tilsynsrapporten fra gården til pelsdyrbonden Per Olaf Lauvås i Rogaland var full av feil.

Olaug Bollestad er tydelig på at Mattilsynet skal gjøre jobben sin på en ordentlig måte.

Kompetente ansatte

«Samtidig er det viktig å presisere at bønder skal kunne forvente å møte kompetente ansatte fra Mattilsynet som ter seg profesjonelt og skikkelig. Det vi må sikre oss er at de som er ute på tilsyn opptrer på en ordentlig måte og gjennomfører tilsyn med faglig kompetanse og med respekt for bøndene de møter. Vi er avhengig av et Mattilsyn som har høy tillit over hele landet og den nye ledelsen må nå gå grundig gjennom sine rutiner og sikre at vi ikke får flere slike negative hendelser».

Lørdag foreslo advokaten til Lauvås at regjeringen oppretter en komité, der folk kan komme og fortelle om erfaringene sine med Mattilsynet.

– Mange er helt desperate av fortvilelse etter å ha forsøkt å kjempe imot Mattilsynet, uttalte advokat Arvid Sjødin til VG.

Publisert: 26.05.19 kl. 20:37