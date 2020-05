INGEN VINKING FRA KONGEN I ÅR: Politidirektør Benedicte Bjørnland på en tom Slottsplass få dager før 17. mai-feiringen. Foto: Mattis Sandblad, VG

Politidirektøren om 17. mai-feiringen: – Kommer ikke til å bruke makt for å splitte store grupper

De som bryter helsemyndighetenes råd for antall personer samlet på ett sted vil ikke få annet enn en «vennlig henstilling fra politiet», samtidig som det er ytterst viktig at folk fortsetter å følge rådene.

Det forteller politidirektør Benedicte Bjørnland.

– Vi har ikke mannskaper til det. Vi har ikke hjemler til det. Og vi ønsker heller ikke disse hjemlene. Vi vil ikke være et slikt politi som går inn med makt for å få folk til å følge myndighetenes råd, sier hun.

VG møter henne på en folketom Slottsplass i hovedstaden få dager før 17. mai. Det stedet i Oslo hvor det på nasjonaldagen vanligvis ville krydd av glade og fornøyde barn med veivende flagg, kommer i år til å være helt folketomt.

Ingen konge og dronning som vinker sine kongelige-vink fra balkongen, og ingen hurrarop fra barna.

– Det er klart det blir en annerledes feiring i år, og det legger også politiet opp til.

TOGET ER AVLYST: 17. mai i år vil foregå uten det tradisjonelle barnetoget, som har pleid å gå opp Slottsplassen og forbi Slottet. Foto: Mattis Sandblad, VG

Arrangørenes ansvar

I forrige uke ble det klart at regjeringen åpner opp for private samlinger fra fem til med tyve personer.

På større arrangementer åpnes det også opp for femti personer, hvis det er en ansvarlig arrangør som står bak. Men hvis antallet overstiges det anbefalte antallet, kommer ikke politiet til å gripe inn. Hverken på restauranter, i parker, på barer eller på private arrangementer.

– Vi håper at vi kan bidra til at det blir en trygg og hyggelig 17. mai-feiring. Og vi kommer til å prioritere tilstedeværelse, der vi har opplysninger, om at det kommer til å samles folk. Men det er først og fremst arrangøren – for eksempel de som har et utested – det er deres ansvar at folk overholder de overordnende føringene som helsemyndigheten har gitt.

Det er ikke straffbart å bryte avstandsrådene fra myndighetene. Men rådene er laget for å ivareta norske borgere, og politiet håper derfor at folk følger dem og tenker på de sårbare rundt seg, forteller hun.

Bryter du derimot karantenereglene, kan du både bli bøtelagt og risikere fengselsstraff.

– Hvis vi ser at det for eksempel er åpenbart flere enn femti stykker samlet på offentlig sted, som er i strid med helsemyndighetenes anbefalinger, kommer vi til å gi en vennlig henstilling om at ansamlingen oppløses. Publikum må tenke på at smitten kan spres og plutselig treffe den personen som definitivt ikke bør bli smittet og hvor utfallet kan bli fatalt, sier politidirektøren og gjentar:

– Dette er noe vi gjør til det beste for fellesskapet, så råd og veiledning kommer vi til å gi – men vi kommer ikke til å bruke makt for å splitte større grupper på 17. mai. Vi har ikke hjemlene til dette med mindre situasjonen utvikler seg til å bli en ordensforstyrrelse. Eller vi for eksempel står overfor en situasjon hvor noen åpenbart bryter karantene eller isolasjonspåbud. Da kan politiet gripe inn.

«KARDEMOMMELOVEN»: Politidirektør Benedicte Bjørnland oppfordrer folk til å tenke på andre enn seg selv på 17. mai, og følge myndighetenes råd om smittevern. Foto: Mattis Sandblad, VG

Vil være bevæpnet politi

Oslo har de siste årene vært vant til å se tungt bevæpnet politi i gatene på 17. mai. Sidegatene inn mot Karl Johan, hvor barnetoget går, har vært sperret av, og store politibilene har vært oppstilt.

Et slikt syn vil vi ikke få i år, forteller Bjørnland.

– Det er sikkerhetstiltak i år også, men vi kommer ikke til å ha noe barnetog å passe på – så det synlige uttrykket kommer til å være noe mindre.

SPERRET AV GATEN: Bevæpnet politi som passet på barnetoget i Oslo i 2019. Foto: Vatn, Ola / NTB scanpix

Det kommer likevel til å være bevæpnet politi, men ikke over hele landet, forteller hun.

– Vi forholder oss til de trusselvurderingene vi får fra PST, og her er det ingen vesentlige endringer. PST beskriver at det er mulig med et terrorangrep i Norge. Både med utgangspunkt i ekstreme islamister og også høyreekstremister. Det er ikke noe i vurderingen som tilsier at vi skal endre politiets tiltakssetting i vesentlig grad.

– Og dette vil ikke føre at dere setter inn noe ekstra i forbindelse med 17. mai?

– Vi har tilstrekkelig med folk på i år også, – både synlig politi, og sivilt politi. Slik vi alltid gjør det. Men detaljene i ulike tiltak ønsker vi ikke å gå nærmere inn på.

Det lokale politiet bestemmer

Under de overordnede føringene som blir gitt av politidirektoratet, så vil det på nasjonaldagen være de lokale politimestrene som kommer til å bestemme detaljene. Direktøren påpeker derfor at det vil være lokale varianter, basert på lokale forhold.

– Det er viktig for meg å si at vi ønsker at folk følger helsemyndighetens råd, og at de tenker på at dette tross alt er «barnas dag». Men for all del, man skal feire og ha det gøy – og samtidig tenke på at vi har et felles ansvar for å hindre smitte i befolkningen.

Dette er 17. mai-reglene Barnetog: Nei Korps: Ja. Kor: Ja. Kransenedleggelse: Ja. (Så lenge avstandsreglene overholdes, og med et mindre antall tilskuere) Flaggheising: Ja. (Så lenge avstandsreglene overholdes, og med et mindre antall tilskuere) Mindre arrangementer på skoler: Ja. (Maksimum 50 personer. Så lenge avstandsreglene overholdes, og at det er en ansvarlig arrangør. Anbefaler utendørsarrangementer). Matservering: Ja. (Så lenge det er tilgang på vask eller hånddesinfeksjon) 17. Mai-frokost: Ja. (20 personer. Bruk god håndhygiene, og hosteregler. Syke må holde seg hjemme) Vis mer

Publisert: 13.05.20 kl. 23:01

