MYE FORSINKELSER: Den siste tiden har det vært mye kaos på Østfoldbanen. Foto: Gisle Oddstad

Feilen som har rammet Østfoldbanen i store deler av august er funnet og reparert

Feilen ved Bækkelaget som har ført til innstilte tog og forsinkelser på Østfoldbanen, er funnet og utbedret.

NTB

Siden sommerens arbeid på Østfoldbanen ble ferdig i starten av august, har det vært en feil ved Bækkelaget. Problemet ble oppdaget 5. august. Nå er feilen funnet og rette, opplyser Bane Nor i en pressemelding fredag.

– Det viser seg å være flere årsaker til at denne feilen oppsto, og nå er vi veldig glade for at vi har fått utbedre disse og at de reisende får kjørt tog som normalt igjen, sier Vibeke Aarnes, konserndirektør Infrastruktur i Bane Nor.

– Vi må se på hvordan vi kan slippe å stenge togtrafikken om sommeren lenger enn høyst nødvendig, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Nå ber han om en evaluering av sommestengningen og vedlikeholdsarbeidene på jernbanenettet.

– Vi må forbedre oppetiden på infrastrukturen vår, understreket samferdselsministeren, som fredag møtte Bane Nor, Vygruppen, Jernbanedirektoratet og Entur for å diskutere situasjonen i norsk jernbane.

– Utgangspunktet er situasjonen vi har hatt gjennom sommeren med stengning og vedlikehold. Det er viktig at vi ikke stenger lenger enn høyst nødvendig. I tillegg må informasjonen til kundene bli bedre, understreket Dale.

HAR TRØBLET: Vygruppen, Jernbanedirektoratet og Entur orienterte samferdselsminister Jon Georg Dale om problemene i togtrafikken etter sommerens vedlikeholdsarbeider på et møte fredag formiddag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Kirsti Slotsvik, direktør i Jernbanedirektoratet, erkjente at det nå er tid for selvkritikk.

–Vi bygger og vedlikeholder, men det blir ikke spesielt positivt for kundene. Jeg er også opptatt av informasjon, det er ikke alltid vi får til den slik som den skulle vært. Vi håper vi kan glede oss til situasjonen etter sommeren 2020. Det må være et greit mål.

Bane Nor-direktør Gorm Frimannslund sier han er glad for at de fant feilen på Østfoldbanen.

– Det tok lang tid å finne feilen som var relatert til sikringssystemet. Hvorfor det tok så lang tid, må vi ha en evaluering av. Jeg vil beklage overfor våre passasjerer, og vi må jobbe videre med å se på hvordan vi kan sørge for at det ikke skjer på denne måten videre.

