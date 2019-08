KVELNINGSFARE: Det har kommet 149 rapporter om løse tuter fra denne typen drikkeflaske. Foto: Consumer Product Safety Commission/Contigo

Tilbakekaller populær drikkeflaske for barn

Drikkeflasken Contigo Kids Cleanable skal utgjøre en kvelningsfare. Nå tilbakekalles 5,7 millioner slike flasker.

Det amerikanske forbrukerrådet for produktsikkerhet (CPSC) uttalte tirsdag at det er en risiko for at drikkeflaskens gjennomsiktige silikontut kan løsne og dermed utgjøre en kvelningsfare.

Det melder blant andre CBS News.

Ifølge tilbakekallingsordren har det kommet 149 rapporter om tuter som løsnet. 18 av dem ble funnet i barnas munn.

De aktuelle flaskene finnes i fire farger og tre størrelser, men det er kun modellen med svart tut og deksel som tilbakekalles.

Flertallet av flaskene er solgt i USA, på butikker som Costco, Walmart og Target, men omtrent 157.000 av dem skal være solgt i Canada og 28.000 i Mexico, ifølge forbrukermyndighetene.

Contigo-drikkeflasker selges også i Norge, men produsenten har så langt ikke besvart VG på spørsmål om akkurat denne modellen finnes i norske butikker.

Publisert: 28.08.19 kl. 08:49