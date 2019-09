FRP-GLEDE: Frps lokallagsleder i Stavanger, Kristoffer Sivertsen, fikk en god søndag da han hørte resultatet av dagens måling. Han fikk en kamerat til å ta et jubelbilde. FOTO: Maruan Tammaoui

Frp-jubel – dobler seg i Stavanger

Regjeringens bompengekompromiss er omstridt. Men påvirker folk. I Stavanger har det bidratt til doblet oppslutning om Fremskrittspartiet. Høyre går på en kraftig smell.

Det viser en meningsmåling Respons Analyse har gjort for Stavanger Aftenblad og VG.

– Den utløser jubel og glede, sier lokallagsleder Kristoffer Sivertsen i Stavanger Frp, som er statssekretær i Justisdepartementet.

Her er hovedfunnene i målingen:

Frp dobler oppslutningen siden målingen i juni, fra 6,3 til 12,2 prosent. Det betyr at Frp en uke før valget har et bedre resultat i Stavanger enn i kommunevalget for fire år siden, da de fikk 10,8 prosent av stemmene.

Høyre faller fra det høye nivået de har ligget på i lang tid og faller fra 29,1 i juni til 23,2 nå.

Folkeaksjonen Nei til bompenger (FNB) går tilbake fra 12 til 8,8 prosent.

Venstre ser også ut til å ha fått en liten bomkrangelgevinst: De øker fra 4,3 til 6,1 prosent.

Ellers er det ingen andre store utslag. Ap er trolig litt lettet over at glideflukten nedover ser ut til å ha stanset opp. Etter å ha ligget godt over 25 prosent i vår, falt de til 22,4 prosent i junimålingen. I dag er de litt opp, til 23,4 prosent.

Litt symbolsk: Det betyr at Ap (23,4) er større enn Høyre (23,2) i oljehovedstaden.

Målingen er utført mellom 22 og 28. august. 600 er spurt.

Fakta om målingen Partibarometer for kommunevalg i Stavanger Dato for gjennomføring: 22.–28. august 2019 Datainnsamlingsmetode: Telefonintervju Antall intervjuer: 600 Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år i Stavanger, Rennesøy og Finnøy. Utvalget er trukket tilfeldig fra registre over fasttelefon og mobiltelefon. Andelen mobilnummer i utvalget utgjør over 90 prosent. Vekting: Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen i området. Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/-2.5–4 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større.

– Det er liten tvil om at hovedårsaken til vår fremgang, er bompenge-enigheten i regjeringen, som vil fjerne rushtidsavgiften i Stavanger. Vi har merket det når vi er ute på stand. Nå er folk blide og fornøyde når de møter oss. Slik var det ikke i sommer, sier Sivertsen.

– Dette er en hyggelig vitamininnsprøyting i innspurten av valgkampen, sier Frp-leder Siv Jensen:

– Det viser at folk i Stavanger setter pris på at vi har kjempet og nå har klart å bli kvitt den usosiale rushtidsavgiften. Det vil utgjøre en forskjell for familienes økonomi: Når vi fjerner rushtidsavgiften så vil for eksempel en lærer som pendler til og fra jobb i rushtiden mellom Sandnes og Stavanger, spare omtrent 8 500 kroner per år på bompengepakken, sier hun.

Mandatfordelingen viser at sentrum-høyre ligger an til å vinne valget, hvis ingen partier endrer strategi for hvem de skal samarbeide med.

Høyre, KrF, Frp, Venstre og Sp-blokken får 34 av de 67 plassene i bystyret.

Ap, MDG, SV og Rødt får 27 mandater.

Hopper Sp til venstre, får sentrum-høyre 31 plasser og venstresiden 30.

I Stavanger har Sp tradisjon for å samarbeide til høyre, men partiets førstekandidat, Dagny Sunnanå Hausken, kommer fra ordførerposten i Rennesøy, som sammen med Finnøy, slår seg sammen med Stavanger fra nyttår.

Sp-spenning

Hun vil ikke forplikte seg til Høyre.

– Valget avgjør. Vi velger side når vi ser valgresultatet.

– Så hvis venstresiden med Ap i spissen vinner, så vurderer vil dere vurdere samarbeid med dem?

– Ja.

Hvor Sp ender, er uavklart. Gruppeleder Bjarne Kvadsheim i Stavanger Sp, sier samarbeidet med Høyre og de andre sentrumspartiene har fungert så bra, at han vipper i den retning.

– Høyre er lydhøre til oss i sentrum og vi opplever at vi får mye ut av det samarbeidet, sier han.

Aps ordførerkandidat, Kari Nessa Nordtun, sier det blir spennende.

– Vi gleder oss over å være største parti i Stavanger. Det er lenge siden sist. Denne målingen inspirerer oss til å jobbe hardt den siste uken, for å sikre at vi får flertall, sier hun.

Høyres ordførerkandidat, John Peter Hernes, sier målingen er «litt kinesisk»:

– Den er sweet and sour. Søt fordi det ligger an til fortsatt høyre-sentrum-flertall. Litt surt fordi vi faller såpass kraftig. Høyre-folk liker ikke rot og de har nok reagert på bompenge-prosessen. Nå er det ryddet opp i, så jeg håper vi kan få et løft før valget.

FNB: – Veldig bra

FNB får seks plasser basert på denne målingen.

FNB-leder Frode Myrhol gråter ikke.

– 8,8 prosent er en veldig bra måling for oss, men jeg tror vi kommer til å få mer enn det på valgdagen. Om velgerne vil ha resultater i forhold til Bymiljøpakke Nord-Jæren så er FNB den eneste garantisten for dette. Om vi får 12–15 prosent av stemmene så garanterer vi resultater, Frp virker superfornøyde med regjeringens tiltakspakke, for oss er pakken ikke i nærheten av å være god nok, sier han.

