Nasjonal talsperson: Une Aina Bastholm i MDG. Foto: Frode Hansen

Une Bastholms valg-appell: Vil alltid sette klimaet øverst

Stem for mennesker og miljø

Ingen er perfekte, og vi har alle en hverdag som skal henge sammen. Men alle kan gjøre litt, og vi politikere må gjøre vårt for at det alltid er enklest å velge miljøvennlig.

Norge er rikt på så mye. Hvis vi bestemmer oss for det, så kan vi skape et samfunn hvor vi får det bedre, uten at vi gjør det på bekostning av de fattigste i verden og barnas framtid. Men da må vi tørre å endre på noe, og vi må være modige.

For klimaendringene er her nå. Når vi ikke tar ansvar, så skyver vi en enda større byrde over på de som er unge i dag. Derfor trenger vi ikke flere politikere som tror at vi har god tid. Vi trenger politikere som lytter til forskerne og som vet at det haster å kutte utslipp og ta vare på naturen.

Dette lokalvalget er det viktigste som skjer i Norge, for klima og miljø, akkurat nå. Regjeringen somler med å kutte utslipp og har full gass på motorveiutbygging og oljeutvinning, på naturødeleggelser og nedbygging av matjord. Den lytter mer til voksne som misliker bompenger, enn til de 40.000 unge som streiket for en bedre klimapolitikk.

Når regjeringen svikter, må kommunene ta ansvar. Grønne politikere i små og store kommuner kan gjøre veldig mye for å endre Norge i en grønnere retning, dersom de får din tillit. Det har vi vist i Oslo, og alle andre steder der vi er med og bestemme.

Miljøpartiet De Grønne mener det er vi som må handle nå. Ikke noen andre, på et annet sted til en annen tid. Vi er det eneste partiet som alltid vil sette klima og natur aller øverst, alle steder vi stiller til valg.



Stem for barna. Stem grønt.

