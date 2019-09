NES: Dette bildet fra 2014 viser Brageneset mens Gimlebreen fremdeles skjulte at det var en øy som skjulte seg under isen. Foto: TOPOSVALBARD

Isbreen smelter: Ny øy dukket opp

En ny øy på om lag ti kvadratkilometer har dukket opp på Svalbard etter at isbreen har trukket seg tilbake.

– Det er jo alltid en overraskelse når en øy dukker opp, sier isbreforsker hos Norsk Polarinstitutt, Geir Moholdt til VG.

Øya har dukket opp på Brageneset, som i utgangspunktet var et nes. Men under isbreen, som stegvis trakk seg tilbake, dukket berggrunn opp under isen.

Dermed var ikke neset lenger et nes, men en øy.

– Bildene viser steg for steg hvordan breen har trukket seg tilbake, og vannet har flommet inn. Nå i år var satellittbilde så tydelig at man så det var en øy, sier Moholdt.

ØY: Neset har blitt til en øy, og breen har trukket seg tilbake viser dette satellittbilde tatt i år. Foto: Copernicus, Sentinel-2

Det var NRK som omtalte saken først. Øya ligger ifølge forskeren i et utilgjengelig område på nordøstsiden av Svalbard.

– Jeg bruker å være i området i april og mai. Jeg vil nok da fly over med helikopter for å se den nye øya.

FORSKER: Geir Moholdt er isbreforsker hos Norsk Polarinstitutt. Han sier det ikke er sjelden at det dukker opp små holmer og skjær når isbreen trekker seg tilbake, men øyer er ikke hverdagskost. Foto: Norsk polarinstitutt

Isbreen på Svalbard har trukket seg tilbake i lang, lang tid, ifølge Moholdt. Så øya ville naturlig ha dukket opp selv uten menneskeskapte klimaendringer.

– Men klima har vel gjort at det har gått fortere de siste tiårene. De fleste breene som går ut i sjøen, har trukket seg tilbake fortere de siste årene. Både fordi sjøvannet har blitt varmere og fordi det samtidig har blitt mindre sjøis, sier isbreforskeren.

UTVIKLING: Flyfoto tatt siden 1969 og frem til 2010 som viser at breen har krympet. Foto: Norsk polarinstitutt

Øya som har dukket opp er målt til ti kvadratkilometer, som tilsvarer omtrent halvparten av Tromsøya.

– Det er generelt negativt at breene trekker seg tilbake. Hvis man tenker globalt har det betydning havnivået. En tredel av dagens havnivåstigning skyldes breer som smelter, sier Moholdt.

Nå som Brageneset faktisk ikke er et nes lenger, men en øy, har det ifølge forskeren vært diskutert om den skal få et nytt navn.

Det er en egen komité hos Polarinstituttet som har navneansvaret på Svalbard. De møtes to ganger i året, og hvem som helst kan sende inn navneforslag.

– Har du tenkt å sende inn et forslag?

– He he, jeg må jo tenke på det nå da. Kanskje den skal få navnet Anders-øya, eller Skogøya? sier forskeren, og henviser til sin kollega i Norsk Polarinstitutt i Tromsø, topograf Anders Skoglund, som oppdaget øya på satellittbilder.

