Statsministerens kontor krever Frp-topp for 96.000 etter VG-avsløring

Tidligere statssekretær og Mandal-ordfører Alf Erik Andersen oppga feil opplysninger da han søkte etterlønn i januar. Nå ber Statsministerens kontor ham betale tilbake 96.000 kroner.

Lørdag avslørte VG hvordan Frp-topp Alf Erik Andersen hevet lønn både som statssekretær og som ordfører i desember i fjor.

I artikkelen fremgikk det også hvordan Andersen i tillegg fikk utbetalt etterlønn fra hjemkommunen i januar, mens han satt i regjering – i strid med loven. Totalt tjente han 433.000 kroner på tre måneder i de to stillingene.

Lørdag varslet hans partileder Siv Jensen at Andersen skal betale tilbake ordførerlønnen, som var rundt 80.000 kroner.

Nå har VG fått innsyn i Andersens søknadsskjema om etterlønn til Statsministerens kontor.

Oppga ingen arbeidsinntekt

Da Frp forlot Solberg-regjeringen 24. januar i år, søkte flere statsråder og statssekretærer om etterlønn, fordi de sto uten en jobb å gå til. Blant dem var Alf Erik Andersen, som i knappe to måneder hadde vært statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

VG har fått innsyn i Andersens søknadsskjema, der følgende punkt er fylt inn: «Jeg erklærer herved at jeg ikke vil ha annen arbeids- eller næringsinntekt, pensjon eller lignende i denne perioden.» Like under har Andersen signert og datert søknaden.







SØKTE OM ETTERLØNN: Da Alf Erik Andersen fylte ut skjemaet for fratredelsesytelse førte han ikke opp ordfører-etterlønnen under andre inntekter.

Det fremgår av søknadsskjemaet at dersom man har slike inntekter, så har man ikke krav på etterlønn fra Statsministerens kontor.

Ved nyttår sluttet Andersen som ordfører i Mandal kommune, som ble nedlagt og nå en del av Lindesnes kommune.

Dokumenter VG har fått innsyn ifra Lindesnes viser at Andersen hadde betydelige inntekter i både januar og februar.

Få dager før han ba Statsministerens kontor om penger, mottok Andersen 82.000 kroner fra Lindesnes kommune før skatt, den første av to utbetalinger på halvannen måneds etterlønn for ordførerjobben.

Krever penger fra Andersen

Ytterligere 31.000 kroner før skatt var ventet på konto måneden etter, og de ble innbetalt rundt 12. februar, bekrefter Andersen til VG.

VG har lagt frem funnene for Statsministerens kontor og bedt om en kommentar til at Andersen både har hevet etterlønn fra ordførerstillingen og regjeringsjobben.

KREVER PENGER: Statssekretær Rune Alstadsæter (t.h.) sier Statsministerens kontor krever tilbake 96.020 kroner fra Andersen etter VGs funn. Foto: Frode Hansen

– Nei, søknadsskjemaet er ikke korrekt utfylt. Han har derfor fått tilsendt et tilbakebetalingskrav fra Statsministerens kontor på 96.020 kroner og 22 øre, sier statssekretær Rune Alstadsæter ved SMK til VG.

Dermed ligger det an til at Andersen betaler tilbake rundt 176.000 kroner til stat og kommune.

Innser feil

Andersen sier følgende til VG om pengekravet.

– Etter dialog med SMK innser jeg at jeg har tolket ordlyden i søknaden feil og at fratredelsesytelse skulle vært belastet Lindesnes kommune og ikke SMK. Jeg har ikke på noe måte prøvd å tilegne meg fratredelsesytelse fra SMK på feil grunnlag, men innser at jeg gjorde feil, skriver Andersen i en SMS til VG.

Han er medlem av Frps sentralstyre.

– Jeg burde undersøkt grundigere med SMK og i etterpåklokskapens lys satt SMK og Lindesnes kommune i dialog slik at dette ble gjort rett fra starten, skriver Andersen.

I LEDELSEN: Alf Erik Andersen (nederst til venstre) sitter i Frps sentralstyre. Her på partiets landsmøte i mai. Øverst fra Venstre: Fredrik Färber, Atle Simonsen, Terje Søviknes, Hans Andreas Limi, Bjørnar Laabak og Bjørn-Kristian Svendsrud, Lill-Harriet Sandaune, Sylvi Listhaug, Siv Jensen, Ketil Solvik-Olsen og Alf Erik Andersen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

