FHI forbereder seg på ny corona-fase: – Kan få uoppdagede som kan smitte videre

Om ikke lenge kan Norge være over i en situasjon der man ikke lenger har kontroll på smittekildene for coronaviruset.

– Det vi har sagt, og som vi nå sier enda tydeligere, er at jo flere tilfeller vi har, dess større er sannsynligheten for at vi også kan få tilfeller som går under radaren, og at vi kan få uoppdagede som kan smitte videre i samfunnet, sier overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Dette er den neste fasen man forbereder seg på for coronavirus-situasjonen i Norge. Det foregår en kontinuerlig diskusjon i FHI om når man mener man eventuelt er over i denne fasen.

Enn så lenge mener FHI de skal klare å spore opp smittekildene til de som har blitt syke i Norge. Det vil si at man enten kan finne ut at en person har blitt smittet fordi personen ha vært i et smitteområde i utlandet, eller finne ut at man har vært i kontakt med en annen som er smittet i Norge. Men etter hvert kan det dukke opp smittede der man ikke vet hvor de har blitt smittet.

For de nye smittetilfellene som ble bekreftet i dag, har man ikke oversikt over alle smittekildene enda, men det jobber FHI med å spore opp.

– Som sagt er det noen få hvor vi ikke har all informasjon klarlagt enda. Men for nesten alle kan vi det, sier Berg.

Tester flere

Nå som flere har blitt smittet i Norge, forbereder altså FHI seg på at det kan være flere smittede enn de som blir testet automatisk, fordi de kommer hjem fra et smitteområde og har symptomer eller har vært i umiddelbar nærhet til folk med påvist smitte.

– Ja, vi har beredskap for det, og vi vil nok forvente at vi i tiden som kommer vil kunne se smittede som vi ikke vil kunne klare å finne helt veien tilbake til for eksempel Nord-Italia på. Så det vil nok være neste fase som vil komme om ikke lenge, sier Berg.

På grunn av dette følger FHI blant annet med på alvorlig syke på sykehus som ikke nødvendigvis har vært i utlandet, og tester også disse, forteller Berg.

– Vi gjør en influensaovervåkning i landet, og vi tester også de influensatilfellene for coronaviruset så vi kan oppdage de som ikke har vært ute på reise også, sier han.

Hvilke tiltak man vurderer å sette inn vurderes avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg, men de viktigste tiltakene er fortsatt å bryte smittekjeden ved god hygiene, og at folk tenker seg om når de omgås andre.

– Smittespredningen er ikke stor, om i det hele tatt, ute på gaten i Norge.

I samme WHO-kategori som Italia

WHO har opprettet kategorier for coronavirus-smitte, som har betydning for hvilke reiseråd land kan vurdere å innføre. Søndag den 1. mars oppdaterte WHO kategorien Norge befinner seg ifra «kun importerte tilfeller» til «lokal smitteoverføring».

– Det er en vurdering WHO har av de landene som har sykdom, og graden av utbrudd. Det betyr ikke noe direkte – det endrer ikke de tiltakene som vi allerede har innført. Men det har noe med statusen Norge har internasjonalt, forklarer fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Norge er dermed i samme kategori hos WHO som Italia, som har hatt det største smitteutbruddet i Europa. Men også andre land, som Sverige, Finland og Danmark, befinner seg i denne kategorien.

Dette er altså en kategori hos WHO, ikke nasjonalt i Norge.

Disse tiltakene kan innføres

Sykdommen Covid-19 ble for noen dager siden definert som en «alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom» etter smittevernloven, etter først å ha vært definert som en «allmennfarlig smittsom sykdom». Det innebærer at både kommuner og Helsedirektoratet nå har vide fullmakter til sette inn tiltak for å begrense smittespredning, forklarer Lie.

– Frivillige tiltak skal prøves først. Om det ikke er tilstrekkelig kan kommunen fatte vedtak om en rekke tilta i lokale saker. Helsedirektoratet kan fatte vedtak i forhold som gjelder hele eller deler av landet.

Smittevernloven lister opp disse tiltakene: a) Forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet. b) Stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter der. c) Stans eller begrensninger i kommunikasjoner. d) Isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil syv dager om gangen. e) Pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av gjenstander eller lokaler. Pålegget kan også gå ut på avliving av selskapsdyr, utrydding av rotter og andre skadedyr, avlusing eller annen smittesanering. Vis mer

– Tiltakene skal være medisinsk faglig begrunnet for å begrense smitte, nødvendige og tjenlig etter helhetsvurdering. Covid-19 er en sykdom der det kan ha effekt å sette inn noen av disse tiltakene. Dersom vi ikke setter inn tiltak kan sykdommen ble mer omfattende enn vi ville ha sett uten tiltaket.

Selv om helsedirektoratet nå har fullmakt til å bestemme om arrangementer skal stenges, er det fortsatt mye som vurderes lokalt. At Kollen-festen skulle stenges for publikum, ble for eksempel besluttet lokalt i Oslo, men etter samtaler med FHI og Helsedirektoratet.

Grunnen til det, ifølge Lie, er at det ikke nødvendigvis er riktig å innføre nasjonale retningslinjer så lange smittesituasjonen utvikler seg i avgrensede områder.

– Hvis vi for eksempel har en region helt uten sykdomstilfeller vi det ikke være hensiktsmessig at beboerne der reguleres av på bakgrunn av smitte et helt annet stedt i landet

Publisert: 07.03.20 kl. 08:02

