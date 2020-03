KLAGER: Mulla Krekar klager på vedtaket om at han skal utleveres til Italia. Foto: OLA VATN, VG

Mulla Krekars klage på utlevering: – Erna Solberg er inhabil

Mulla Krekar har sendt inn en klage på vedtaket til Justis- og beredskapsdepartementet om å utlevere ham til Italia.

Italienske myndigheter sendte sommeren 2019 en formell begjæring om utlevering av Najmuddin Farraj Ahmads, bedre kjent som mulla Krekar, og november samme år slo Oslo tingrett fast at vilkårene for utlevering av Krekar er til stede. Krekar anket saken til Høyesterett, som forkastet den 14. januar i år.

Dermed kunne Justis- og beredskapsdepartementet fatte et vedtak om utlevering.

– Det jeg kan si er at justisdepartementet i dag har fattet et vedtak. Da har departementet kommet til at vilkårene for å utlever ham til Italia er til stede, sa justisminister Monica Mæland etter at vedtaket var fattet.

Det er dette vedtaket Krekar nå har klaget på.

Krekar var tiltalt for terrorplanlegging sammen med fem andre, og ble dømt til 12 års fengsel i en domstol i Italia i fjor sommer.

I klagen til departementet, sendt av Krekars advokat Brynjar Meling 4. mars, hevdes det at vedtaket om å etterkomme Italias begjæring om utlevering ikke er utøvd innenfor rammene av Norges folkerettslige forpliktelser.

Mener Solberg er inhabil

«Det reises i utgangspunkt inhabilitetsinnsigelse mot statsminister Erna Solberg. Solberg var fornærmet i den straffesaken mot Najmuddin Farraj Ahmad som i 2012 endte med at han ble dømt for trusler mot henne. Det anføres at denne høyst særegne relasjonen mellom regjeringens leder og Ahmad objektivt sett er egnet til å svekke tilliten til Solbergs upartiskhet, uavhengig av hvor stor tillit man generelt måtte ha til statsministerens personlige integritet», står det i klagen.

Videre påpekes det at Solberg var fornærmet i straffesaken mot Krekar i 2012, som endte med at han ble dømt for trusler mot henne. Det legges også vekt på at Solberg, som kommunalminister i regjeringen Bondevik, instruerte så vel UDI som UNE om å utvise siktede fordi han var en «fare for rikets sikkerhet».

«Det anføres at det heri ligger en negativ/kritisk vurdering av Ahmads person som i seg selv er til hinder for at Solberg i dag vil kunne vurdere evt. utlevering av ham på en upartisk måte», står det videre i klagen.

På bakgrunn av dette mener Krekar og hans advokat at statsminister Erna Solberg er inhabil.

Det reises også habilitetsinnsigelse mot hele Erna Solbergs regjering.

«Det må videre i forberedelsen av saken undersøkes om andre enkeltstatsråder offentlig har uttrykt ønske om et spesielt resultat i klagers sak. Man er kjent med at kulturminister Abid Raja har ytret seg om ønsket utfallet saken», står det i klagen.

På bakgrunn av klagen er det nå Kongen i statsråd som tar endelig stilling til utleveringsspørsmålet.

Krekars krav

I tillegg understrekes det at forhold som i dommen blir sett på som avgjørende for domfellelsen, er basert på feilaktige oversettelser.

– Ikke unøyaktige, men direkte feilaktige. De er gitt et annet meningsinnhold enn det som kom til uttrykk i samtalene, skriver Meling i klagen.

Det trekkes også frem alternativer til utlevering, som straffeforfølgelse i Norge, og at Regjeringen kun har to alternativer:

• Avslå utleveringsbegjæringen.

• Stille klare krav til Italia, som sikret rett til ny prøving i den anmodende staten, slik at reglene om utlevering til straffeforfølgning kommer til anvendelse i stedet for reglene om utlevering til straffullbyrdelse.

Krekar og advokat Meling mener også det burde vært stilt krav til Italia før vedtaket om utlevering ble fattet.

Til slutt legges det ned påstand om at enten Italias begjæring om utlevering ikke tas til følge, eller at det stilles følgende krav til Italia i forbindelse med en utlevering:

Klager gis garantier om at han får prøvd sin sak fullstendige i ankedomstolen

Italia gir garantier for at Najmuddin Farraj ikke utleveres til tredjeland

Italia gir garantier for at klager får returnere til Norge etter endt strafforfølgning. Det anføres i denne sammenheng også at Norge, ved en eventuell utlevering må garantere for at Najmuddin Farraj Ahmad får returnere til Norge etter endt straff-forfølgelse, enten det er ved endt soning eller ved frifinnende dom.

Krekar vil også ha muligheter til å utsette utleveringen dersom klagen blir avvist, noe han i klagen hevder å ville benytte seg av.

«Det vil bli vurdert om det er grunnlag for å søke midlertidig forføyning i forbindelse med anleggelse av sivilt søksmål mot gyldigheten av vedtaket om utlevering. Najmuddin Farraj Ahmad vil også klage til et internasjonalt klageorgan som overvåker Norges etterlevelse av relevante menneskerettsforpliktelser», står det i klagen.

