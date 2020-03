ETTERFORSKES SOM DRAP: Politiet rykket mandag ut til en adresse på Lisleby i Fredrikstad, der en mann ble funnet livløs og senere erklært død. Politiet etterforsker dødsfallet som drap. Foto: Espen Sjølingstad Hoen, VG

Mann i 40-årene omkom etter slagsmål i Fredrikstad

En mann i 40-årene ble funnet livløs i Fredrikstad mandag kveld. Nå etterforskes dødsfallet som drap.

Oppdatert nå nettopp

Mandag kveld meldte politet om at de rykket ut til en adresse i Fredrikstad etter melding om slåssing. Kort tid senere ble en mann, som var livløs da politiet og ambulanse ankom stedet, erklært død.

– Det ble igangsatt hjerte- og lungeredning. Circa 17:30 ble vedkommende erklært død av lege på stedet, sier operasjonsleder Gisle Sveen i politiet til VG.

En mann i 40-årene er siktet i saken. Sveen sier det er uvisst hvilken relasjon den siktede og avdøde har, men at det ikke er noe som tyder på at de skal være kjenninger av politiet.

Ifølge Fredrikstad Blad sier innsatsleder på stedet, Arild Skarø, at dødsfallet etterforskes som drap.

– Vi fikk melding fra noen som observerte at det var slåssing ved eller på en adresse. Vi er usikre på om dette har foregått ute eller innendørs. Meldingen gikk ut på at en person var blitt holdt rundt halsen, og politiet varslet derfor AMK som rykket ut kort tid etter at vi fikk meldingen, sier Sveen til Fredrikstad Blad.

BEGGE I 40-ÅRENE: Politiet sier at begge som skal ha vært involvert i slåsskampen var i 40-årene. Foto: Espen Sjølingstad Hoen, VG

– Det var to personer involvert i slåssingen. En mann i 40-årene er nå siktet. Det pågår nå en etterforskning, og det skal gjøres avhør. Krimteknisk er på vei for å foreta undersøkelser på stedet, sier Sveen videre til avisen.

Politiet melder mandag kveld på Twitter at pårørende er varslet.

VG har ikke lyktes å komme i kontakt med politiet sent mandag kveld.

Publisert: 16.03.20 kl. 21:14 Oppdatert: 16.03.20 kl. 21:40

Mer om Fredrikstad Etterforskning Politiet

Fra andre aviser