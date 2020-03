KLAR: Overlegene Christina Schøndorf t.v. og Anne Bøen klargjør den ene kohortstuen ved intensivavdelingen på OUS Ullevål sykehus. Her blir det plass til fire intensivtrengende coronapasienter, sannsynligvis på respirator. Foto: Anders Bayer / OUS

Seks corona-dødsfall i Norge: Slik forbereder Norges største sykehus seg

ULLEVÅL (VG) Kreftpasienter flyttes, ansatte brukes annerledes og sengeplasser er rigget for å ta imot akutt syke coronapasienter. Men det haster med å få mer smittevernutstyr.

Nå nettopp

Mikrofoner dekket i plast er rettet mot sykehusdirektør Bjørn Atle Bjørnbeth mens han leder et samlet pressekorps mellom murbygningene til Oslo universitetssykehus Ullevål.

Han peker mot utsiden av akuttmottaket, hvor det er satt opp skjermer på hver side av inngangsdøren. Bak dem blir pasientene som kommer med ambulanse vurdert fortløpende av fagpersonell.

AKUTTMOTTAKET: Skjermer er satt opp utenfor akuttmottaket på Oslo universitetssykehus Ullevål. Her skal akuttpasientene coronatestes før de kommer inn. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Ved mistanke om coronasmitte føres pasientene inn sykehuset i et annet løp, for å redusere smitterisikoen for øvrige pasienter.

– Alt dette krever ekstra ressurser for vår del, og vi bruker fagressurser fra andre steder i sykehuset for å betjene denne funksjonen, forklarer Bjørnbeth.

– Befolkningen kan føle seg trygge

De siste ukene har det blitt jobbet på spreng for å forberede Oslo universitetssykehus, som omfatter flere sykehus i Oslo, på å ta imot coronasmittede pasienter med akutt behov for intensivplass og respirator.

OMVISNING: Direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved OUS viste pressen hvordan sykehuset forbereder seg på å ta imot alvorlig syke coronapasienter. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

les også EU-regler hindrer import av smittevernutstyr

Overlege Anne Bøen for anestesi- og intensivlegene ved OUS forklarer hvordan de har rustet opp:

Sykehuset har 86 respiratorplasser til enhver tid. Færre skadede gjør at mange plasser foreløpig står ledige

Det er satt opp to spesialintensivenheter til de aller sykeste pasientene; én på OUS og én på Rikshospitalet

Det står henholdsvis 14 og seks tomme sengeplasser på Ullevål og Riksen, rigget med utstyret som kreves for en intensivpasient

– Befolkningen kan føle seg trygge på at vi er veldig godt forberedt på mange måter. Vi vet at det kommer mange pasienter. Det er omfanget vi er bekymret for, ikke tilstanden deres, sier Bøen.

Flytter kreftpasientene

Følgende tiltak er også iverksatt i forbindelse med coronavirus-utbruddet:

En brakke er gjort om som teststasjon for ansatte

Et telefonsentral med 18 telefonlinjer er satt opp for å vurdere hvem som skal testes og hvem som må i karantene

I tillegg har sykehusledelsen besluttet å flytte covid-19-pasientene til høyisolatavdelingen i det som kalles kreftbygget ved Ullevål, slik at flesteparten av de coronasmittede blir konsentrert her.

Samtidig flyttes kreftpasientene til Radiumhospitalet.

– Det skal være et sykehus som driftes uten covid-positive pasienter, understreker overlege for infeksjonsmedisin Arne Brantsæter.

Sykehusene vil også drive med såkalt kohortisolering fremover:

– Det går ut på at pasienter som har samme sykdom, i dette tilfelle infeksjon med covid-19, ligger i samme avdeling. Vi har opprettet en intensivavdeling som skal tjene det formålet. I tillegg forbereder vi at pasienter som kan ligge på sengepost, kan ligge på samme sengepost. Det betyr at man reduserer risikoen for at smitten spres til andre pasienter på huset, sier direktøren.

2000 ansatte i karantene

Til tross for at OUS-direktøren på nåværende tidspunkt mener å ha god kontroll, erkjenner han at det å ha nær 2000 ansatte i karantene har gjort situasjonen mer krevende.

– Hvordan har dere god kontroll når dere har 2000 i karantene?

– Det har vi ved at vi har tatt ned aktivitet innenfor en del områder, noe som gjør at personalet der har blitt frigitt. Det andre er at vi opplever en enorm dugnadsånd innad i sykehuset hvor folk stiller opp vesentlig mer enn noen lønnsavtale skulle tilsi. Det er også mange flinke ledere som jobber på flere hold med å sikre at bedriften er godt og forsvarlig bemannet, svarer direktøren.

SYKEHUSDIREKTØR: Bjørn Atle Bjørnbeth mener Oslo universitetssykehus er forberedt på den videre fasen av coronavirus-epidemien. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Bjørnbeth peker på at en del ansatte er tilbake, og at flere nærmer seg slutten på karanteneperioden.

– Ifølge Sykepleierforbundet er det kun nok åndedrettsbeskyttelse til én uke til på intensivavdelingen. Hva kan du si om situasjonen?

– Det er en vanskelig forsyningssituasjon nasjonalt når det gjelder smittevernutstyr, som det ble redegjort for av helseministeren onsdag. Vi følger situasjonen nøye og har per nå det vi trenger, men som sagt er vi avhengig av påfyll relativt snarlig, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved Oslo universitetssykehus til VG onsdag.

– Hva kan du si om levering av nødvendig smittevernutstyr. Vet dere at det går slik dere ønsker?

– Vi hadde ønsket at det var mer tilgjengelig smittevernutstyr. Det er bekymringsfullt, men samtidig er det viktig å si at vi har nok smittevernutstyr enda noen dager, men vi er helt avhengig av å få etterforsyninger og vi vet at det jobbes veldig hardt for å få til det, sier han.

På spørsmål om hvilke avdelinger det er påvist smitte hos ansatte på, foruten øyeklinikken ved Ullevål og kardiologisk på Rikshospitalet, svarer direktøren:

– Jeg vet at det har vært et tilfelle på en poliklinikk på radiumhospitalet. Det har vel som du sa vært et tilfelle på infeksjonsmedisin her hos oss på Ullevål og det er vel det jeg har oversikt over.

– Mandag kom det fram at 29 ansatte ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål nå er i karantene. Hvor kritisk er dette?

– Det er klart det er vanskelig. Jeg har selv vært der i dag og sett på driften. Det er godt bemannet, folk er på jobb og pasientene får god behandling, sier Bjørnbeth.

Publisert: 19.03.20 kl. 05:52

Les også

Mer om Sykehus Rikshospitalet Coronaviruset Karantene Oslo

Fra andre aviser