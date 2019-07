HOLDES HER: En norsk 18-åringen sitter i arrest på den greske øya Naxos. Han er siktet for drapsforsøk i helgen på en jevngammel kamerat. Foto: Solveig Vikene / SCANPIX

Rettsmøte i Hellas onsdag: Vil endre siktelsen

Det blir rettsmøte onsdag for den 18 år gamle mannen fra Bærum som er siktet for drapsforsøk på en jevngammel oppvekstkamerat på feriebesøk i Hellas.

Det er NRK som melder at rettsmøtet blir onsdag. Den siktede 18-åringen nekter straffskyld.

Hans advokat, Kim Gerdts, bekrefter overfor Budstikka onsdag morgen at rettsmøtet er satt til klokken 12.

Her håper de å få endret siktelsen fra drapsforsøk til grov kroppsskade. Det vil gi en mulighet for 18-åringen til å slippe videre fengsling.

– Dette er veldig viktig i henhold til spørsmålet om varetekt og videre prosess, sier Gerdts.

Et eventuelt fengslingsmøte blir trolig torsdag.

18-åringen ble pågrepet av gresk politi etter en voldsepisode på et hotell på Ios natt til mandag, mistenkt for å ha skadd en jevnaldrende nordmann med en knust flaske.

Skal ha vært konflikt

Gjerningspersonen og fornærmede skal ha kjent hverandre fra før og ha vokst opp på samme sted i Bærum. De var på tur med den østerrikske reisearrangøren Life is a beach party, som arrangerer russeturer.

Siktedes advokat bekreftet tirsdag overfor VG at han er kjent med at det skal ha vært en konflikt mellom de to involverte.

– Men hvor lenge det har vært konflikt, eller hva den har gått ut på, kan jeg ikke si noe om, sa Gerdts.

– Siktede opplever at fornærmede provoserer, og så har det endt i et slagsmål.

Den skadede mannens bistandsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb vil imidlertid ikke kommentere konflikten, men sier de to mennene ikke var nære venner.

SKJEDDE HER: Voldsepisoden fant sted på den greske ferieøya Ios. Foto: Solveig Vikene

Anbefaler å ikke dra

Flere medier har skrevet om at norske ungdommer, som skal være russ til neste år, har dratt til Ios denne uken. Ifølge Aftenposten er det ventet minst 600 norske russ. De fleste av dem reiser fra Akershus og Oslo. Mange av dem reiser med turoperatører som arrangerer spesifikke partyturer.

Rektor på skolen der 18-åringen siktet for drapsforsøk går fortalte tirsdag at de har anbefalt elever å ikke reise.

Publisert: 24.07.19 kl. 09:44