PST vil be om fire ukers varetekt for Mulla Krekar

OSLO TINGRETT (VG) Mulla Krekar blir onsdag fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett, etter å ha blitt pågrepet av PST mandag kveld. På grunn av unndragelsesfare vil aktor be om fire ukers varetekt, ifølge advokat Brynjar Meling.

Oppdatert nå nettopp







Det var mandag ettermiddag at Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, ble dømt til 12 års fengsel i en italiensk tingrett mistenkt for terrorplanlegging. Kort tid etterpå ble han pågrepet av PST i Oslo, på bakgrunn av en internasjonal etterlysning mot ham.

Onsdag fremstilles han for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Når Krekar ankommer rettssalen sier han at han mener saken er falsk.

– Italia sier at jeg har en organisasjon. Jeg har ingen organisasjon. Jeg mener de er falske, sier mulla Krekar.

– Jeg har ingen kontakt med Italia. Dette er en politisk sak.

Påtaleansvarlig Line Nyvoll Nygaard bekrefter overfor VG at de vil be om fire ukers varetektsfengsling på grunn av unndragelsesfare.

– Vi kommer til å gå inn for betingelsesløs løslatelse, eventuelt gå med på meldeplikt, sier Meling til VG før fengslingsmøtet.

PST har ikke ønsket å gå ut med mer informasjon i saken før fengslingen.

– PST prøver å sende meg ut av landet. Jeg er i veien, sier Krekar.

ADVOKAT: Mulla Krekars advokat Brynjar Meling ankommer Oslo tingrett før fengslingsmøtet onsdag. Foto: KYRRE LIEN, VG

Italienerne mener Krekar er leder av terrornettverket kalt Rawti Shax. Sammen med fem andre, blant dem to norske statsborgere, ble han dømt mandag. Krekar fikk den strengeste straffen av dem alle – 12 års fengsel.

Selv avviser Krekar at han har noen tilknytning til organisasjonen.

Krekar har ikke selv vært tilstede under rettsaken i Italia til tross for at han har fått tillatelse til dette av norske myndigheter. Da Krekar ble spurt om hvorfor han ikke hadde dratt til Italia for rettsaken svarte han utydelig på dette.

PÅGREPET AV PST: Mandag ble mulla Krekar pågrepet av PST, samme dag som han ble dømt til 12 års fengsel i en italiensk tingrett. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Justisdepartementet har ikke fått noen utleveringsbegjæring fra italienske myndigheter.

Krekars norske advokat Brynjar Meling har uttalt at Krekar trolig vil anke dommen, som altså ikke er rettskraftig. Dommen er heller ikke ferdigskrevet, og retten har 90 dager på å ferdigstille dommen.

– Dette er juks og fanteri. Mulla Krekar har ikke hatt mulighet til å legge frem et bevis, fått forklart seg, eller fått snakket med advokaten sin. Italia fremstår som en bananrepublikk, og enhver oppegående person – med mindre man er justisminister for Fremskrittspartiet – som har litt kjennskap til rettsstaten vil avsløre dette som et politisk makkverk, sa han til VG mandag.

En video som trolig viser pågripelsen, viser at Krekar ble ført ut til en ventende cellebil fra politiet.

– Only Islam. Islam kommer til dere, sa Krekar i det han ble ført inn i politibilen.

Her blir Krekar pågrepet:

Publisert: 17.07.19 kl. 12:37 Oppdatert: 17.07.19 kl. 13:06