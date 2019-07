HODESTUPS: Idyllisk i Lillomarka i Groruddalen mandag. Brødrene Elias (7) og Noa (9) koser seg med kompisen Bilal (10) i deilige Vesletjern. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Hetebølgen kan gi 30 pluss på Østlandet, i Nordland, Troms og på Finnmarksvidda

Fram med solkrem og parasoller! Høytrykk og sol og massevis av varmluft fra sør gjør at både Sør-Norge og Nord-Norge kan se 30-tallet denne uken. Finnmarksvidda kan få 30 pluss!

Mens forrige hetebølge over kontinentet ble stanset av kjølig nordavind, vil denne hetebølgen kunne nå Norge – og ikke bare Sør-Norge. Nye prognoser viser at både indre deler av Østlandet og indre deler av Nordland, Troms og Finnmark kan nå 30-tallet i løpet av uken.

– Situasjonen som nå tegner seg, er at vi har et høytrykk som ligger sånn omtrent over Sverige, og samtidig noen lavtrykk som ligger litt vest i havet. Sammen setter disse opp en sørlig luftstrøm, forklarer statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen ved Meteorologisk institutt i Tromsø.

Brønnøysund var varmest i landet i helgen, og store deler av Nord-Norge har hatt noen strålende flotte sommerdager.

MØRKT BETYR VARMT: Her kommer varmebølgen – kartet er et temperaturkart for lørdag. I det mørkeste og grå feltene antas varmen å nå over 30 plussgrader. Foto: Kart: MetDesk/Severe-weather.com

Varmluft fra Spania

– Og den lufta som blir blåst nordover mot oss, kommer fra området over Spania, og er i utgangspunktet 35–40 pluss. Dette gjør at vi får ekstra varme dager når denne lufta kommer hit, forklarer hun.

Høytrykket etablerer seg over Norge onsdag, og dermed starter dagtemperaturen å stige.

– For Sør-Norges del ser det ut som de varmeste dagene blir fredag og lørdag. Da vil vi kunne se over 30 grader på indre Østlandet, og kanskje 28–29 i Oslo. Også kysten rundt Sør-Norge vil kunne nå temperaturer på mellom 25 og 30 grader disse dagene, mener Nordhagen.

– Kan sette ny rekord

Hennes kollega i StormGeo, Roar Teigen, tror at den aller sterkeste varmen kan komme på indre deler av Nord-Vestlandet.

– Mange steder i Sør-Norge vil kunne nå 30-tallet torsdag og fredag. Men vi tror fredag blir den varmeste dagen. Og slik vi ser det, kan typisk Åndalsnes eller Sunndalsøra nå virkelig høye temperaturer fredag. Det er faktisk en viss sjanse for at norgesrekorden kan bli slått, sier Teigen.

Den høyeste temperaturen i Norge noensinne ble målt 20. juni 1970 i Nesbyen, og lyder på 35,6 plussgrader.

– Det er ikke sikkert den slås, men sjansen er 50–50, sier han.

Derimot tror han at varmebølgen svekkes noe på sin vei mot Nord-Norge.

– Men jeg tror nok de vil nå temperaturer rundt 25 pluss, sier han.

Prognosene tyder også på at Sør-Norge går mot tropenetter denne uken.

– Dette så vi også på det varmeste i fjor sommer, påpeker han.

SOMMERLYKKE: Elias (7), Noa (9) og Bilal (10) elsker å avkjøle seg i sommervarmen. De kommende dagene blir det flere muligheter. Varmen kommer! Foto: Therese Alice Sanne, VG

Morgentåke på kysten

Men det er et stort men: Sommerlig havtåke vil kunne gjøre mange morgener nokså grå – og ikke bare på Vestlandet og kysten nordover:

– Når denne ekstra varme luften møter det forholdsvis kalde havet, vil det kunne danne seg havtåke i løpet av natten. Dette fenomenet vil kunne oppstå helt fra Skagerrak i sør og rundt hele kysten til Nord-Norge, etter hvert som den spesielt varme lufta kommer inn.

Havtåken var plagsom og irriterende i dagevis både på Vestlandet og i Nord-Norge i forrige varmeperiode. Flere dager klarte ikke solen å trenge gjennom tåken, med nokså lave bakketemperaturer som følge.

– Sola vil som oftest klare å trenge gjennom i løpet av formiddagen, men hvis det varer utover dagen, vil ikke solen klare å varme lufta opp i samme grad – og det vil gi lavere makstemperaturer, forklarer statsmeteorologen.

Varer over helgen

Så hvor lenge kan dette vare? Ikke veldig lenge:

– Vi har nokså nærliggende lavtrykk vest i havet, og høytrykket som gir dette været, er heller ikke veldig kraftig. Det skal ikke mye endringer av plassering av høytrykket før vi har skyer og kanskje litt nedbør inn over for eksempel Vestlandet. Og til søndagen svekker høytrykket seg noe, og prognosene viser at et lavtrykk med nedbør ser ut til å komme inn over Vestlandet. Og også lenger nord blir lavtrykkene med nærgående. Men Østlandet ligger – som så ofte – tryggest til og slipper trolig unna gråværet noe lenger, mener hun.