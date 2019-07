FENGSLINGSMØTE: Mulla Krekar i Oslo tingrett onsdag. Foto: Odin Jæger, VG

Mulla Krekar varetektsfengsles i fire uker

Det opplyser hans advokat Brynjar Meling til VG.

Det var mandag ettermiddag at Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, ble dømt til 12 års fengsel i en italiensk tingrett mistenkt for terrorplanlegging. Kort tid etterpå ble han pågrepet av PST i Oslo, på bakgrunn av en internasjonal etterlysning mot ham.

PST ba om at Krekar varetektsfengsles i fire uker på grunn av unndragelsesfare.

Krekars forsvarer Brynjar Meling har sagt at han mener unndragelsesfaren ikke er reell.

– Vi tar tingrettens kjennelse til etterretning og vil ikke gi noen kommentarer utover dette, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til VG.

Det italienske justisdepartementet skrev onsdag i en e-post til NRK at de kommer til å be om at mulla Krekar utleveres «i løpet av de kommende dagene».

I kjennelsen legger retten vekt på at det at Krekar er kjent med dommen på 12 år øker unndragelsesfaren.

«Det er naturlig at forespeiling av en så lang fengselsstraff vil øke hans motivasjon for å unndra seg straffeforfølgningen i Italia. Det

samme gjør hans uttalelser om at han er redd for sin sikkerhet i Italia og frykter et «Khashoggi-lignede scenario» om han utleveres til Italia», heter det i kjennelsen.

Krekar har ikke selv vært til stede under rettssaken i Italia til tross for at han har fått tillatelse til dette av norske myndigheter. Da han møtte i Oslo tingrett onsdag sa han at det var flere grunner til at han ikke ønsket å dra til Italia.

Mulla Krekar sa blant annet at han var redd for at han ikke skulle kunne komme tilbake til Italia. Han refererte også til drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

– Jeg kunne blitt kidnappet. Det hele hadde lignet på Khashoggi-scenarioet, sa Krekar.

Italienerne mener Krekar er leder av terrornettverket kalt Rawti Shax.

Krekar mener imidlertid at han mener saken mot ham er falsk.

– Italia sier at jeg har en organisasjon. Jeg har ingen organisasjon. Jeg mener de er falske, sa mulla Krekar.

Selv mener Krekar at Rawti Shax ikke har noe med et terrorforbund å gjøre, men at Rawti Shax handler om å studere manifestet som er filosofisk tenkning om mennesker og livet.

Krekar har tidligere vært varetektsfengslet flere ganger i forbindelse med en tidligere arrestordre i samme sak. Han ble løslatt i slutten av november 2016, da Italia trakk sin utleveringsbegjæring.

