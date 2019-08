SJELDEN: Mandag kveld ble en mann skutt og drept av politiet på Gran i Oppland. Tirsdag er etterforskere på åstedet. Foto: Trond Solberg, VG

Femte gang politiet dreper på 17 år

Mandag ble en mann i 60-årene skutt og drept da han ifølge politiet gikk til angrep med blant annet motorsag. At noen drepes av politiet i tjeneste skjer svært sjelden.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Etter at politiet mandag rykket ut til en adresse på Jaren i Oppland, skal de ha blitt angrepet med machete, motorsag og etsende væske. De endte de opp med å skyte og drepe mannen.

Ifølge en statistikk fra politiet drepte politiet to personer mellom 2002 og 2014. Siden 2014 har det vært tre hendelser hvor politiet har åpnet ild, og hvor dette har endt fatalt.

Les mer: Her forklarer politiet hvorfor de åpnet ild

Drept under skuddveksling

Før mandagens hendelse var et skuddrama under en politijakt i 2016 sist gang politiet drepte noen under tjeneste. Den gang var det en 35 år gammel mann som døde på sykehuset etter skadene han pådro seg under biljakten i Kristiansand.

Han ble skutt da han selv hadde skutt etter politiet.

Før denne hendelsen var det også et skytedrama i Hamar i 2015. Her ble en beruset mann skutt av politiet etter en skuddveksling. Også en politimann ble truffet og såret.

Tre politimenn ble beskutt da de ankom en boligblokk på Ottestad ved Hamar, og politiet mente selv de hadde reagert i henhold til opplæring da de ankom bevæpnet.

– Det var en tragisk episode med et tragisk utfall. Det har vært en stor påkjenning for de pårørende, både for den avdøde og politiets, sa leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, etter hendelsen til VG.

les også Fem biler i brann i Oslo på under et døgn: Politiet jobber opp mot spesielle miljøer

Avsagd hagle og kjøttøks

Før disse to skyteepisodene må vi tilbake til 2006 for å finne forrige gang en person ble drept av politiet.

En beruset mann med avsagd hagle skulle da ifølge politiet ha skutt etter dem på en hytte i Bærum. Tre politimenn ble truffet, men ingen alvorlig skadet.

Deretter ble gjerningsmannen jaget ut på en parkeringsplass i Skui. Der ble det løsnet flere skudd fra politiet, hvorav ett traff haglemannen i hodet og drepte ham.

les også Mistenkte drapsmenn ble stoppet av politiet

Året i forveien – i 2005 – var det en vietnamesisk mann som gikk til angrep med en kjøttøks i Larvik sentrum. Politiet hadde først prøvd å nøytralisere mannen med pepperspray, men da dette ikke fungerte spurte de om tillatelse til bevæpning. Dette fikk de lov til.

Da mannen kom mot dem med hevet kjøttøks svarte de med å skyte ham. Ifølge vitner skal gjerningsmannen ha blitt truffet i magen, noe som førte til at mannen omkom av skadene.

Alle som avfyrte de dødelige skuddene ble etterforsket av spesialenheten, men ingen ble straffet.

Publisert: 06.08.19 kl. 11:27

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post