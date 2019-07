Har funnet klatrere under Trollveggen

To menn har blitt lokalisert i Trollveggen etter at det mandag ble satt i gang en leteaksjon etter mennene.

De to tsjekkiske klatrere ble tidligere mandag meldt savnet etter at de skulle klatre i Trollveggen i Rauma. I 15.30-tiden ble mennene lokalisert under Trollveggen. Mennene antas å ha falt, opplyser politiet.

– Per nå kan vi ikke si noe om tilstanden deres. De ligger i veldig krevende terreng. Vi jobber med en plan for sikker uthenting. Det er fare for steinsprang i området, sier operasjonsleder Borge Amdam i Møre og Romsdal politidistrikt til VG.

Ifølge NRK begynte klatrerne turen torsdag. Mennene skulle ha meldt seg for pårørende på lørdag, noe de ikke har gjort, meldte politiet mandag ettermiddag. Ifølge politiet skal begge mennene være relativt erfarne klatrere.

Publisert: 29.07.19 kl. 16:59