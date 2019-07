TRAFF GODT: Se de to blodrøde feltene på dette nedbørskartet: Det viser 59,3 mm nedbør på tre timer i Jølster-området, og 53,5 mm ved Vaksdal øst for Voss. Begge traff. Foto: Kart: Arome

Styrtregnet vist i prognose seks timer før – ble ikke stolt på

Styrtregnet som rammet Jølster tirsdag ettermiddag var tydelig vist seks timer før i Meteorologisk institutts egen velbrukte værmodell Arome. Men meteorologene stolte ikke på prognosen.

Meteorologisk institutt varslet fare for mye nedbør, gult nivå over hele Vestlandet – både i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane for tirsdagen. Det ble advart mot inntil 15 mm i timen med regn.

Blink ved Voss

Men tirsdag formiddag kom den betydelig mer høyoppløste Arome-modellen med et varsel som viste uvanlig intens nedbør to steder: I Vaksdal-området i Hordaland, og i Jølster-regionen i Sogn og Fjordane. Begge steder ble det anslått nedbør på over 50 mm i løpet av tre timer.

Prognosen traff blink begge steder:

På målestasjonen Fossmark i Vaksdal – langs Bergensbanen mellom Bergen og Voss kom det 54 millimeter på fire timer mellom 17 og 21 tirsdag, og på det meste styrtet det ned solide 33 mm på en time.

Det er ikke meldt om skader etter dette styrtregnet.

JORDRAS OG FLOM: Slik så det ut ved E39 i Jølster tirsdag kveld etter at store nedbørsmengder medførte jordras og flom. Foto: Hallstein Dvergsdal / Firda Tidend / NTB scanpix

Blink i Jølster

Det andre stedet var Jølster. Her rammet styrtregnet selveste E39 – og bebyggelse – flomskred og jordras delte en bygd i to, og stengte både E39 og en vei på sørsiden av Jølstravatnet. Det pågår onsdag fortsatt søk etter en mulig savnet bil med personer i, som ifølge et vitne skal ha blitt ført ut i Jølstravatnet.

På en målestasjon Vegvesenet har i Botnen nord for Førde, ikke langt fra Vassenden i Jølstravatnet, ble det målt 92 mm i løpet av 4 timer tirsdag.

Målestasjon i Kroken i Stryn – flere mil nordøst for Jølster – ble det målt over 60 mm nedbør mellom klokken 17 og 20 tirsdag.

En målestasjon i Vassenden i Jølstravatnet har registrert 33 mm på en time.

Finmasket modell

Arome-modellen er spesielt finmasket, og egnet til å gi mer presise værmeldinger inntil tre døgn fram i tid.

Statsmeteorolog Mette Skjerdal ved Meteorologisk institutt i Bergen sier at værprognosene kommer seks ganger i døgnet, og de viste kraftige byger, men på ulike steder hver gang.

– Det er også slik at hver prognose kommer i ti ulike versjoner, som hver har litt ulike plassering av nedbøren. Så velger vakthavende ut den versjonen som han tror mest på.

Vanskelig å stedfeste

– Men det må likevel være slik at den ikke ble stolt på?

– Ja, det er vanskelig å treffe med slike byger. Det som skjer, er at vi får nedbør der for den kalde luften fra nord treffer den varme luften fra sør. De fleste stedene vil denne nedbøren bevege seg, men noen steder vil den bli stående i ro i noen timer, og da kan vi få kraftig nedbør over samme område i timevis, og dermed ekstremnedbør.

Hun sier at det trolig vil bli samlet inn data og fakta om denne værhendelsen som blir grunnlag for en rapport. Tilsvarende ble også gjort etter den ekstreme nedbøren over Utvik like nord for Jølster – for ganske nøyaktig to år siden.





















Rasområder i Jølster-området, Sogn og Fjordane.

Publisert: 31.07.19 kl. 13:28 Oppdatert: 31.07.19 kl. 13:47