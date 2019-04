FÅR KRITIKK: Norwegians regler for hvordan de ansatte skal kle seg har vakt oppsikt. Foto: Frode Hansen, VG

Fagforeningsleder: – Trist at det igjen blir fokus på utseendet til kabinansatte

– Jeg forstår ikke at det er nødvendig å ha forbud og påbud når det gjelder kjønn, sier lederen for likestillings- og diskrimineringsutvalg i Parat.

Fagforeningen Parat, der mange kabinansatte i Norwegian og SAS er medlemmer, er kritiske til de nye uniformsreglene til de ansatte i Norwegian.

– Jeg tror ingen er uenige i at det er fordeler med å gå med uniform og at man bør være velstelt på jobb. Men å derfra dra linjen om å ha forbud og påbud når det gjelder kjønn, det forstår jeg ikke nødvendigheten av, sier Anneli Nyberg, leder for Parats likestillings- og diskrimineringsutvalg og leder for SAS Norge Kabinforening.

I en oppdatering av Norwegians uniformsreglement, som VG har fått tilgang til, står det at kvinnelige ansatte er nødt til å bruke sminke og bruke sko med høye hæler. Menn, derimot, har ikke lov til å bruke sminke i det hele tatt.

Anneli Nyberg, leder for Parats likestillings- og diskrimineringsutvalg og leder for SAS Norge Kabinforening. Foto: Privat

Relevant på 60-tallet

Det 22 sider lange regelverket er datert 01.04.2019 og tar for seg hvordan personalet skal se ut og hvordan uniformen skal være.

– Det er trist at det igjen blir fokus på utseendet til kabinansatte, sier Nyberg.

Hun trekker paralleller tilbake til 1960-tallet. En tid da vertinnene, utelukkende kvinner, gjerne skulle være både blikkfang og oppvarter, med krav til både vekt og sivil status.

Ifølge SAS var opptakskravene på deres egen vertinneskole i Sandefjord på denne tiden at søkerne var mellom 160 og 175 centimeter høye, ugifte, mellom 21 og 27 år, og med «uklanderlig syn».

– På 1960-tallet var det relevant med denne diskusjonen. Nå er det 2019. Verden og passasjerene har forandret seg. Jeg synes at det blir litt gammeldags, sier Nyberg.

Må ha høye hæler: – Kan være skadelig

Nyberg understreker at hun ikke har lest hele uniformsreglementet.

– Kan det være skadelig å bruke høye hæler i en jobb der man går og står mye?

– Selvfølgelig kan det være skadelig. Men du kan bytte sko om bord. Det er individuelle forskjeller. Ikke alle tar skade av det, sier hun.

– Jeg tror de fleste passasjerene vil ha ansatte som ivaretar sikkerheten og sørger for at man er komfortable om bord. Da er det ikke viktig med maskara, for å si det sånn.

Charlotte Holmbergh Jacobsson, presseansvarlig i Norwegian, sier at tanken med uniformer er at man skal være så nøytral og standardisert som mulig.

– Vi er et globalt flyselskap, som transporterer passasjerer fra hele verden, med ulike kulturer og religioner om bord. Da er det viktig at våre flygende kolleger fremstår på en måte som ikke virker støtende eller provoserende, skriver Jacobsson i en e-post til VG.

Hun understreker endringene er en oppdatering av det eksisterende reglementet, som flyselskapet har hatt lenge.

– Vi gjør denne oppdateringen fordi de kabinansatte selv har etterlyst tydeligere retningslinjer. Det har ikke vært noe spørsmål internt, og disse retningslinjene er utformet i samarbeid med de kabinansatte, skriver Jacobsson.

Ingen catwalk-oppskrift

Forbundsleder Elin Roverudseter i Kabinansattes forbund sier at reglene til uniform i SAS ikke skiller seg stort fra i Norwegian. Kabinansattes forbund organiserer majoriteten av de kabinansatte i SAS i Norge.

– Uniformsreglene i SAS er nok hverken mer eller mindre strenge enn de som Norwegian eller andre flyselskaper har. Det er regler for hvordan man skal bære uniformen, hår, smykker, sko og make-up, sier Roverudseter.

Ifølge Roverudseter er det i likhet med Norwegian krav for sminke, smykker og hvordan håret skal være oppsatt på kvinner, og menn kan ikke ha hverken øredobber eller hår nedenfor skjortekragen, for å nevne noen.

– Det er problematisk at man opererer med foreldede og utdaterte uniformsregler som ikke er modernisert med tiden og utviklingen i bransjen. Reglene for uniform må først og fremst må være funksjonelle og gjenspeile et yrke som har lange, tøffe arbeidsdager, ikke en oppskrift på hvordan man skal ta seg best mulig ut på catwalken, sier hun.

– Hva har responsen vært når du har tatt opp dette med ledelsen?

– At det er slik SAS ønsker at de kabinansatte skal se ut.

Roverudseter sier også at høye hæler aldri har vært en oppskrift på god fot-helse, og at flere kabinansatte sliter med fotlidelser, uten at hun vil trekke en umiddelbar sammenheng mellom sko og skader.

– Jeg sier ikke at fottøyet er årsaken, men at det kan være det på grunn av belastning med for dårlig fottøy over lang tid, sier hun.

SAS: Ingen krav om sminke

Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS, reagerer på Roverudseters uttalelser.

– Det hun sier er faktisk feil. Vi har et moderne uniformsreglement, som de ansatte har medvirket til å utforme, og vi skiller oss fra mange andre flyselskaper, sier han.

Han mener SAS skiller seg fra Norwegian-kravene på følgende punkter:

– Sminke er frivillig, for både kvinner og menn, men valg av både ørepynt og sminke skal være diskret. Reglene for hår gjelder også begge kjønn, og handler først og fremst om hygiene, sier han.

Om fottøy sier han at kravet om 2–7 centimeter hæl er det samme som hos Norwegian, men at det er tillatt å bytte til flate sko om bord i flyet.

Publisert: 17.04.19 kl. 18:03