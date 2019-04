Regjeringen ber redningsheltene i fjellet få fri fra jobben

SIRDAL (VG) Når skaden er ute er de usynlig heltene klare for å hjelpe. – Vi ber landets arbeidsgivere gi dem fri når de må ut for å hjelpe, sier statsråd Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp).

Samfunnssikkerhetsminister Tybring-Gjedde har rettet et brev til landets arbeidsgiverorganisasjoner hvor hun ber dem stille opp i den nasjonale dugnaden for å redde folk i fjellet, på sjøen og andre steder de går seg bort eller forulykker:

«Det er av stor betydning at frivillige redningsmannskaper på forhånd vet om de kan få fri fra sitt arbeide for deltakelse i et eventuelt redningsoppdrag», skriver hun til NHO og de andre arbeidsgiver-organisasjonene.

UT PÅ TUR: Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde på snøscooter til øvelse, sammen med Frode Sunde, styreleder i Speidernes Beredskapsgruppe. Foto: Marie von Krogh

– Bærebjelken

VG fulgte henne under en redningsøvelse i Sirdalsheiene like før påske, hvor 330-skvadronen fløy inn for å bistå en som hadde skadet seg.

– Folk ser politi, ambulanse og helikoptrene og skjønner at noe er alvorlig, men det er ikke den betalte redningstjenesten som er bærebjelken i norsk redningstjeneste. Det er de frivillige i Røde Kors , Norsk Folkehjelp , Norske redningshunder, NAK flytjeneste, Speidernes beredskap og andre frivillige organisasjoner, som hver dag hele året har beredskap for å hjelpe folk i nød, sier Tybring-Gjedde.

UNG ROS: Ingvil Smines Tybring-Gjedde roser speiderne for engasjementet. Til venstre: Birgitte Hermansen og Bjarne Høiland Hemmings. Foto: Marie von Krogh

– De slipper det de har for å hjelpe. Da synes jeg det er fint at arbeidsgiverne spiller på lag og bidrar til at de får løpe fra jobben når de blir bedt om å gjøre en innsats. Og at de får fri og ikke må ta av ferie eller avspasere når de stiller opp for felleskapet, sier hun.

Egil Torpe leder Rogaland Røde Kors sin skredgruppe. Han sier tidene har forandret seg og at en slik anmodning til landets arbeidsgivere dessverre er nødvendig.

– Det er utrolig mange positive arbeidsgivere, men arbeidslivet strammer seg til. Det er tallet på bunnlinjen som teller og mange bedrifter forventer at arbeidstakerne stiller opp for å nå disse målene. Da er det ikke så lett å få fri, sier Torpe.

– Får betalt av arbeidsgiveren

Han har en arbeidsgiver som ikke bare gir fri, men også betaler lønn når han må rykke.

– Det er endel arbeidsgivere som ser fordelene det er å ha ansatte som kan redning og sikkerhet. Jeg jobber for Nortura på Forus og tar ansvar i bedriften for beredskap og sikkerhet. Da stiller de opp når jeg gjør frivillig innsats.

– Det er ikke noe vi sier: Vi er helt avhengige av de frivillige for å redde liv, sier politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt, med base i Stavanger:

– Eksempelvis her oppe i Sirdalheiene har vi mange leteaksjoner og de lokale er oftest på plass med scootere lenge før vi kan nå frem. I tillegg er de lokalkjent og kjenner hver stein i terrenget.

– Vi setter stor pris på initiativet fra samfunnssikkerhetsministeren. Norsk arbeidsliv rasjonaliseres og det er vaktplaner som ikke går opp: Vi er avhengige av arbeidsgivere som setter pris på den frivillige redningstjenesten, sier leder Jon Halvorsen i Norsk Folkehjelp.

ØVELSE GJØR MESTER: Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde på beredskapsøvelse i fjellet før påskeutfarten. Her ser hun på utsikten over Lysefjorden fra redningshelikopteret. Foto: Marie von Krogh

Arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO er positiv til initiativet fra regjeringen.

– Hjulene må holdes i gang og det er mange bedrifter som sørger for det. Den frivillige redningstjenesten er viktig og vi tror det er mulig å finne gode løsninger lokalt, sier Melsom.

PS: De frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (Forf) opplyser at det er rundt 10 000 frivillige i Norge som er i beredskap.

Publisert: 17.04.19 kl. 09:44 Oppdatert: 17.04.19 kl. 10:01