POLITIAKSJON: En 40 år gammel mann døde lørdag morgen etter å ha blitt funnet hardt skadet i sentrum av Mehamn i Finnmark. Foto: Tipser

Åpen kirke i Mehamn: – Folk gråt og det var mange klemmer

Lokalbefolkningen er preget etter at en 40 år gammel ble skutt og drept i Mehamn i Finnmark natt til lørdag, forteller presten og ordføreren.

To menn er pågrepet og siktet for drap etter at en 40 år gammel mann døde i Mehamn i Gamvik kommune natt til lørdag.

Advokat Jens Bernhard Herstad, som forsvarer en av de to siktede, sier lørdag kveld til VG at hans klient nekter straffskyld.

Hans klient ble pågrepet sammen med den andre mannen lørdag formiddag, men ble først siktet for drapet først lørdag ettermiddag.

– Han er siktet for drap eller medvirkning til drap og stiller seg helt uforstående til siktelsen. Jeg har hatt snakket helt kort med min klient. Han har vært i et innledende avhør og gitt en forklaring. Jeg ble oppringt i etterkant av avhøret, så jeg vet ikke hva han har forklart, sier Herstad.

Advokat Vidar Zahl-Arntzen forsvarer mannen som ble drapssiktet lørdag formiddag. Han har ikke besvart VGs henvendelser lørdag kveld. Det er derfor uklart hvordan hans klient stiller seg til siktelsen.

Presten: – Et lite samfunn hvor alle kjenner alle

Mehamn kirke holdt åpen lørdag kveld, slik at lokalbefolkningen kunne komme innom for å tenne lys og være sammen.

Maria Dale Ljosland, prest i Gamvik sogn, forteller at en preget lokalbefolkning var til stede i kirken.

– Det er et lite samfunn hvor alle kjenner alle. Folk gråt og det var mange klemmer, sier hun.

MEHAMN: I overkant av 70 mennesker kom til åpen kirke i Mehamn lørdag kveld, forteller prest Maria Dale Ljosland. Foto: Marius Knutsen / VG

I den lille kommunen i Finnmark bor det i underkant av 1200 innbyggere og kommunesenteret Mehamn huser om lag 800 av dem.

– Det var godt å se folk vise omsorg for hverandre i det som er en tøff tid. Det virket som om lokalbefolkningen syntes det var fint å komme sammen i kirken, sier presten.

Kommunens ordfører, Trond Einar Olaussen, var bortreist da hendelsen skjedde. Han forteller til VG at han straks avbrøt helgeturen og nå er på vei hjem.

– Vi satte krisestab tidlig i morges og mobiliserte det kommunale hjelpeapparatet. Samfunnet er veldig preget. Nå er det tid for å stille opp for dem som trenger det. Vi tenker på dem som er rammet, sier ordføreren.

Døde på stedet

Den 40 år gamle mannen ble funnet hardt skadet i et bolighus i sentrum av Mehamn etter at politiet klokken 05.27 lørdag morgen hadde fått melding om at en mann var skutt.

Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men han døde kort tid etterpå

I løpet av lørdag formiddag ble de to som nå er siktet pågrepet.

– Det skjedde i et bolighus i Gamvik. De pågrepne oppholdt seg i huset. Da bevæpnet politi kom gikk de to ut og la seg på bakken frivillig, sier lensmann Tarjei Leinan Mathiesen i Porsanger lensmannsdistrikt til VG lørdag formiddag.

POLITIAKSJON: Bildet viser pågripelsen av en av de to siktede. Foto: VG-TIPSER

Tidligere lørdag opplyste politiet at en av de pågrepne er en mann i 30-årene som er siktet for drap. I 17-tiden ble det kjent at også den andre pågrepne er siktet for drap.

– Vi har ikke god nok kjennskap til sakskomplekset ennå. De to vil bli forsøkt avhørt i dag og eventuelt i morgen. Da håper man å få nok kunnskap til å eventuelt justere eller bekrefte siktelsen, sa lensmann Tarjei Leinan Mathiesen i Porsanger lensmannsdistrikt til VG lørdag ettermiddag.

– De to har såpass nær tilknytning til saken at det er det beste løsningen for øyeblikket.

Politiet ønsker å fremstille de for varetektsfengsling mandag. Det vil bli oppnevnt forsvarer for de siktede, men det er ikke gjort ennå.

Utenlandske statsborgere

Ifølge politiet er det en relasjon mellom den avdøde og den ene siktede, men politiet ønsker ikke å opplyse hvilken relasjon det er snakk om.

– De to har god kjennskap til hverandre. Alle tre kjenner hverandre, sier lensmannen.

Alle tre er utenlandske statsborgere, men politiet har så langt ikke ønsket å gå ut offentlig med hvor de kommer fra.

Politiet arbeider med varsling av pårørende i utlandet via Kripos. Inntil pårørende er formelt varslet ønsker politiet ikke å bekrefte hvilket land de involverte kommer fra.

Det er også bedt om informasjon om de involverte fra utenlandske politimyndigheter.

Etterforskningen er foreløpig i innledende fase, og politiet jobber med å samle informasjon om hva som skjedde i forkant av drapet.

Skal ha bedt om tilgivelse på Facebook

En av de siktede skal lørdag morgen ha postet en tekst på sin Facebook-side der han ba om tilgivelse.

iFinnmark har oversatt teksten som mannen skrev på Facebook-siden på et fremmedspråk. I teksten publisert lørdag morgen skriver mannen at han ikke mente å løsne skudd.

– Vi kjenner til Facebook-innlegget og har sikret det, men kan ikke kommentere innholdet i det, sier lensmann Tarjei Leinan Mathiesen i Porsanger til NTB.

– Alt rundt Facebook og de personene som er involvert, er viktig i etterforskningen, fortsetter han.

Publisert: 28.04.19 kl. 03:44