FORTSATT FREM: Vedum og Sp var kommunevalgets valgvinner. Partiet fortsetter å gjøre det bedre på målinger. Men om han vil bli statsminister, vil han ikke svare på. Foto: Mattis Sandblad

Ny måling: Én av tre vil heller ha Vedum enn Støre som statsminister

Senterpartiet fortsetter fremgangen, og når enda en topp i VGs desember-barometer. Og mer enn 1 av 3 mener det er Sp-sjefen som er best egnet som statsminister hvis det blir regjeringsskifte.

– Vedum er nå såpass inne i støtet, og det er jo ikke Støre, sier analysesjef Thore Gard Olaussen i Respons Analyse til VG.

I tillegg til å måle partienes oppslutning i desember, har de nemlig spurt hvem av Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som er best egnet som statsminister hvis de rødgrønne vinner valget.

44 prosent velger Støre, mens 35 prosent foretrekker Vedum.

Olaussen mener det er overraskende at resultatet er så jevnt.

– Tross alt er det Støre en tradisjonelt tenker som opposisjonens alternativ som statsminister. Så da er det jo litt overraskende at Vedum får så stor oppslutning som han gjorde her. 35 prosent av velgerne er en betydelig andel.

Sp fortsetter å vokse

Spørsmålet om hvem man ville foretrukket som rødgrønn statsminister har blitt stilt til velgere på både høyre- og venstresiden.

– For noen vil det kanskje være et valg mellom pest og kolera, påpeker Olaussen.

Høyre-velgerne er delt på midten, mens det er en overvekt som velger Vedum i KrF og Frp. I Venstre, SV, MDG og Rødt vil flest ha Støre.

I årets siste partibarometer er det ingen store endringer fra forrige måned: Novembermålingen ga et rekordhøyt resultat for Rødt, mens Ap falt kraftig - fra 26,3 til 23 prosent. I desembermålingen, holder de seg på 23 prosent.

Den tydeligste trenden på de siste måneders VG-partibarometre er at Sp fortsatt er i medvind etter brakvalget de gjorde i september. De vokser videre på desemberbarometeret, til 17,4 prosent.

– Tendensen er store velgeroverganger fra Ap til Sp. Men de høster en del fra Høyre og Frp også, sier Olaussen.

– Sakene som er viktigst

Vedum vil selv ikke si mye om hva han synes om at mange kunne foretrukket ham som statsminister på rødgrønn side, eller om det er noe han kunne tenke seg å bli.

– Det er sakene som er det viktigste i politikken - det som er stort er at vi får flere og flere som melder seg inn, og har tro på vår visjon, sier han.

Han sier han ønsker seg en Sp-Ap-styrt regjering - og en regjering uten MDG. Men han er mer begeistret over partibarometeret enn statsminister-målingen.

– Dette er det beste vi har blitt målt til hos Respons. Jeg tror det handler om at vi har vært den tydeligste røsten for å utvikle hele Norge, sier han. Vi har vært og er det tydeligste opposisjonspartiet til dagens regjering.

På spørsmål om hva han mener om at Sp fortsetter å få velgere fra Ap, svarer han.

– Vi må si hva vi mener, så må de si hva de mener, det er det som er folkestyre. Vi har vært klare på hovedsakene våre.

– Går til valg på Ap-ledet regjering

Olaussen i Respons Analyse sier målingen er en bekreftelse på hvilket nivå Ap ligger på i dag - såvidt foran høyre, men fortsatt det største partiet. Det vedgår også partisekretær Kjersti Stenseng:

– Vi har ligget stabilt lavt etter valget som også var et dårlig resultat. Nå må vi må bruke tiden godt nå på å bygge tilliten til vår politikk, sier hun.

Hun sier samtidig at det er bra at sentrum-venstre i norsk politikk står sterkt.

– Sp har vært i medvind over ganske lang tid nå. Det er bra å ha samarbeidspartnere som står så sterkt. Men vår jobb er å få tilbake de velgerne som forlot oss, og få nye velgere.

På spørsmål om det kan være aktuelt med en rødgrønn regjering med en Sp-statsminister, svarer hun.

– Vi går til valg på en regjering som er ledet av en Ap-leder. Vår jobb er å løfte oss på målinger og bygge tillit til og rundt Ap. Det er det eneste fokuset nå.

Hun sier også at hun er glad for at Støre har størst oppslutning blant partiene til venstre, og at det ikke er overraskende at velgerne til høyre er delt.

– At de ser på ham som sin argeste konkurrent og ikke vil ha ham, er en logikk som passer.

Publisert: 04.12.19 kl. 07:55

