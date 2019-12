GÅR AV: NAVs ytelsesdirektør Kjersti Monland. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NAV-skandalen: Ytelsesdirektør går av

NAVs ytelsesdirektør Kjersti Monland trer ut av sin stilling mandag 9. desember, opplyser NAV i en pressemelding.

Oppdatert nå nettopp

Gjennom de siste ukene har NAV fått kraftig kritikk for sin håndtering av EØS-regelverket knyttet til kontantytelser.

Tilliten til NAV er kraftig svekket og mange ansatte i NAV har en vanskelig arbeidshverdag, erkjenner NAV i pressemeldingen.

– Jeg har kommet frem til at det er både nødvendig og riktig å sette på en ny leder som kan ta dette viktige arbeidet videre, samt styrke kraften til avdelingen i denne kritiske fasen, sier ytelsesdirektør Monland.

– Alle oppgaver i avdelingen og linjen må kunne ivaretas på en tilfredsstillende måte, både mot departementene, ledelsen i NAV og omverdenen, fortsetter hun.

LES OGSÅ: Samlet inn NAV-spørsmål til seg selv.

– Forstår valget

NAV-direktør Sigrun Vågeng sier hun forstår Monlands valg.

– Jeg har respekt og forståelse for Kjerstis valg, men er også glad for at hun vil fortsette å bruke sin kompetanse og kapasitet til beste for utviklingsarbeidet i organisasjonen. Kjersti stiller seg også til rådighet for å bidra med avklaring og kunnskap inn i det videre arbeidet med EØS-saken, sier Vågeng.

Av samme pressemelding går det fram at direktør for NAV Innlandet, Bjørn Lien, overtar midlertidig som ytelsesdirektør inntil en permanent ordning er på plass.

les også NHO-topp mener NAV-sjefen og statsråden må gå: – Noen har driti seg så ut

Trygdeskandale

Siden 2012 har Nav tolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land, feil.

Minst 36 personer har fått ubetinget fengsel i opptil åtte måneder som følge av dette.

Minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har omgjort 57 feilaktige saker, og det er betalt ut rundt 1 million kroner til folk som har fått urettmessige krav, skriver NTB.

VG har vært i kontakt med departementet, som viser til uttalelsene fra NAV.

TRYGDESKANDALE: NAV-direktør Sigrun Vågeng og ansvarlig statsråd, Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Foto: Tore Kristiansen

Riksadvokaten har bedt Nav om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser, samt om den gjelder lenger tilbake i tid.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har nedsatt et utvalg som skal granske saken og levere sin rapport innen 1. juni neste år.

Samtidig undersøker Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité saken, med utgangspunkt i Hauglies redegjørelse til Stortinget 5. november.

9. januar holder kontrollkomiteen åpen høring i saken.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 04.12.19 kl. 15:32 Oppdatert: 04.12.19 kl. 15:51

Mer om